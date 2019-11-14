2019-11-14T17:10:01+03:00
Происшествия

"Лежал около белого внедорожника «Инфинити»":Очевидец рассказал об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Преступник выстрелил в затылок мужчине
Анастасия ВАРДАНЯН
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Экс-чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян.Экс-чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Московские полицейские ищут убийцу известного спортсмена. Вечером в среду, 13 ноября, во дворе многоэтажного дома на Нахимовском проспекте нашли тело 40-летнего Ашота Боляна. Экс-чемпион мира по тайскому боксу был убит выстрелом в голову. Все произошло у дома, в котором Болян жил с семьей. Комсомолке» удалось пообщаться с соседом убитого, Егором Воробьевым, который и обнаружил тело.

- На часах было около девяти часов вечера. Я вернулся домой и искал свободное место на парковке. В какой-то момент в свет от моих фар попал мужчина, который лежал около белого внедорожника «Инфинити». Я сразу заглушил мотор и вышел.

- Он уже был мертв?

- Да. Было очень много крови. Я сразу позвонил в полицию. Уже потом мне сказали, что это известный спортсмен. Тело лежало прямо около внедорожника. Не знаю, его ли это автомобиль, но сегодня утром эту машину опечатали полицейские

Работа оперативников на месте обнаружения трупа Ашота Боляна. Фото: Предоставлено "КП"

Работа оперативников на месте обнаружения трупа Ашота Боляна.Фото: Предоставлено "КП"

- Раньше вы Ашота видели?

- Нет мы не были знакомы, хотя жили по-соседству.

- Это какой-то элитный жилой комплекс с охраной и шлагбаумами?

- Нет, ну что вы . Это обычные многоэтажки в Черемушках.

Как удалось выяснить «КП», белый «Инфинити», стоимостью более пяти миллионов рублей, принадлежит знакомому убитого.

- Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия», - сообщили «КП» в СУ СК РФ по Москве.

В Москве застрелили многократного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, Турция готова приобрести у США ракетные комплексы «Пэтриот»

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ДОСЬЕ «КП»

40-летний Ашот Болян– трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпион мира и обладатель Кубка мира по тайскому боксу по версии IPMTF, вице-чемпион мира и обладатель Кубка Азии по кикбоксингу по версии WPKA. Всего на различных международных турнирах он побеждал 17 раз. Установил рекорд по скорости нанесения ударов. За секунду спортсмен нанес 11 ударов, восемь из них – руками, три – ногами.

Тело экс-чемпиона нашли в среду вечером во дворе многоэтажного дома на Нахимовском проспекте. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тело экс-чемпиона нашли в среду вечером во дворе многоэтажного дома на Нахимовском проспекте.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ашот родился в Армении. В 2004 году он переехал в Россию, а в 2005-м завершил спортивную карьеру. Возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций. Кроме того, он был гендиректором зарегистрированной в Москве ООО "Карат", связанной со сферой спорта.

В Москве убили спортсмена Ашота Боляна.Злоумышленник выстрелил мужчине в затылок

ИСТОЧНИК KP.RU

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