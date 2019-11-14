«Это круто - прийти в ресторан и пить кофе из чашки, которая сделана в твоей мастерской»

Эксклюзивные кофейные чашки: Как заработать на производстве керамических изделий ручной работы 00:00 00:00

М. Коряко:

- Это Радио «Комсомольская Правда» и программа «Свое дело». Сегодня у нас в студии предприниматели, которые запустили свое производство всего несколько лет назад с нуля и стали небольшим предприятием, на котором сейчас трудится уже больше 20 человек. Компания занимается производством керамических и фарфоровых изделий. Мы рады приветствовать у нас в студии совладельцы компании «Redneck Ware» Михаила Жаглина и Руслана Шерифзянова. Итак, короткая презентация вашей компании.

М. Жаглин:

- Мы делаем уникальную посуду ручной работы для ресторанов, кофейн и для частных домов - для людей, которые любят красивые вещи. Первого клиента получили мы случайно. Я работал в агентстве дизайнером. Мы сидели на «Красном Октябре». На втором этаже здания находилось наше агентство, а на первом этаже - ресторан «Burger Brothers». И кофе им ставил Николай Чистяков, обжарщик Camera obscura, он сейчас владелец кофейни «Человек и пароход» - очень известная фигура в мире кофе. Я случайно с ним познакомился и рассказал, что я занимаюсь керамикой. А он предложил сделать чашки для этого кафе.

М. Коряко:

- Керамика на тот момент была как хобби?

М. Жаглин:

- Ну да. Мы все-таки изначально ориентировались на рынок B2C (этот термин означает продажи физическим лицам, business-to-consumer - «бизнес для потребителя», - Авт.) и очень долго тянули эту лямку отсутствия денег, отсутствия заказов и отсутствия вообще всего на свете. И так получилось, что Коле это стало интересно. Мы попробовали и реализовали 50 чашек для этого кафе. Это было первое место, куда я пришел - спустился из офиса - заказал кофе и выпил его из чашки, которая была сделана у нас в мастерской.

М. Коряко:

- Предлагаю перейти к самой интересной части наших вопросов. Это вопросы, касающиеся финансов. Какие обороты, какая чистая прибыль? Это то, что интересует наших слушателей больше всего.

М. Жаглин:

- Ежемесячный оборот - 2 миллиона 400 тысяч рублей. Это за сентябрь.

Р. Шерифзянов:

- Мы считаем, чистая прибыль - это то, что вообще остается у компании чистыми. Аренду мы считаем себестоимостью. Как и электричество, фонд оплаты труда.

М. Коряко:

- За сентябрь сколько удалось заработать чистыми деньгами?

Р. Шерифзянов:

- Порядка 400 тысяч рублей.

М. Коряко:

- Если бы вам сейчас предложили ваш бизнес продать целиком в том виде, в котором он есть сейчас? За какие деньги вы согласились бы его уступить новому владельцу?

М. Жаглин:

- Я думал об этом. У меня есть сумма, которая нужна лично мне. Она равняется двум миллионам долларов. На текущий момент за эту сумму я пока еще не смогу продать свою компанию. Поэтому мне нужно поработать еще.

М. Коряко:

- Соответственно, 2 миллиона долларов на одного партнера?

М. Жаглин:

- Да. То есть, 4 миллиона долларов нас бы устроили.

М. Коряко:

- Совершали ли вы какие-либо предпринимательские ошибки на пути к тому, чего добились на данный момент?

М. Жаглин:

- Мне кажется, все в жизни соткано из ошибок. Самое важное - это уметь как можно быстрее выверять эти ошибки и учиться на них реагировать, перестраиваться.

Р. Шерифзянов:

- Без ошибок невозможно ничего сделать.

М. Коряко:

- И тем не менее. Помните две-три самых жестких ошибки?

Р. Шерифзянов:

- Мне кажется, это самый первый заказ. Мы заказали лампы. Приехали их забирать. А там все треснуло. Абажуры, помнишь? Мы просто сходили с ума, вышкуривали их…

М. Жаглин:

- Я объясню. У нас не было на тот момент оборудования, печек, и мы взятый заказ размещали на другом производстве, стороннем. Но предприятие, которое обязалось нам произвести эти лампы, сделало это все некачественно. И нам пришлось это в ручном режиме переделывать.

Р. Шерифзянов:

- Да. Первый урок был в том, что надо полностью контролировать процесс самим - от и до.

М. Коряко:

- Какие слабые места есть в вашем бизнесе?

Р. Шерифзянов:

- Может быть, то, что нужно сразу много оборудования для того, чтобы производить много. То есть, чтобы стартануть, тебе сразу нужна крупная сумма денег.

М. Коряко:

- Кстати, какой у вас был стартовый капитал?

Р. Шерифзянов:

- 30 тысяч рублей.

М. Коряко:

- Не так уж это и много… Насколько я понимаю, вы начали работать с 30 тысяч и делали все сами?

Р. Шерифзянов:

- Да. Из подручных материалов, но были связи, знакомые. То есть, мы очень много сэкономили за счет вот этой предпринимательской жилки.

М. Жаглин:

- И, может быть, того, что знали, как можно сделать станок первобытный.

Р. Шерифзянов:

- Да и сейчас это экономит много денег, когда мы сами что-то собираем…

М. Коряко:

- Я так думаю, что в реальности примерно все предприниматели начинают примерно так же. То есть, все сами, из подручных средств. Но, представим себе, что прошло полгода и компания работает, производство уже изготавливает какие-то товары. Какое минимально необходимое оборудование на производстве должно быть, для того, чтобы предприниматель смог сказать: у меня производство керамической посуды?

М. Жаглин:

- Если опираться на наш опыт, у нас была мастерская в 67 квадратных метров. Это печка порядка 350 литров, это пару длинных столов, сделанных самими из ЛДСП, это покрасочная камера, это краскопульт с пульфоном, компрессор, набор огнеприпаса с лещадками, глазурь, упаковка, компьютер, глина, гипсовые формы.

Р. Шерифзянов:

- Основные - это, наверное, печка и покрасочная камера. Начать можно и просто с печи.

М. Коряко:

- Это дорогое оборудование?

Р. Шерифзянов:

- Печь можно арендовывать. Цена зависит от производителя. Есть производители кустарные, есть производители профессиональные, российские есть профессиональные, зарубежные. Кубовая печь стоит 1,8 млн. рублей. Но, я думаю, что для начала подойдет и маленькая печь, как во многих мастерских, или многие любители у себя на кухне ставят какие-нибудь 60-литровые печки… Можно опять же воспользоваться бэушными. Кто-то вдохновился и решил, что он гончар, поигрался немножко и вот она у него стоит. На Авито такую можно купить, я думаю, тысяч за 50.

М. Жаглин:

- Ну и плюс все остальное, что перечислили, - это еще сверху 50-60 тысяч.

М. Коряко:

- Короче говоря, чтобы начать не совсем прямо на коленке, надо в районе 100-150 тысяч? И возможность на что-то жить в ближайшие пару месяцев, да?

М. Жаглин:

- Да.

М. Коряко:

- Это ж не с первого дня начинает окупаться. Вы через какой срок вышли в плюс?

М. Жаглин:

- Нельзя сказать, что мы и сейчас в плюсе. Все-таки много денег у нас кредитных. Плюс мы покупали оборудование, для того, чтобы расширяться, увеличивать штаты, мощность и производительность. Поэтому мы по сути должны еще довольно много…

М. Коряко:

- А если отбросить кредиты?

М. Жаглин:

- Я думаю, что мы, наверное, года два или три работаем в этом режиме. Три года назад мы закончили свои другие работы и стали работать только в мастерской.

Р. Шерифзянов:

- Я думаю, с 2016 года, с июня-июля, мы начали полноценно уже трудиться.

М. Коряко:

- Я читал на вашей странице описание. Вы открылись в 2013-м, а если в 2016-м вы начали зарабатывать, три года вы работали себе в убыток?

Р. Шерифзянов:

- Скорее в ноль.

М. Коряко:

- Партнером нашей программы является Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. И вопрос такой - вы слышали о том, что существуют программы поддержки малого бизнеса вообще?

М. Жаглин:

- Да. Более того, к нам в гости приезжал глава Департамента предпринимательства Алексей Фурсин. Ему было интересно посмотреть на наше производство, как оно устроено. И, соответственно, нам рассказывали о программах, которые департамент предоставляет малым предпринимателям.

М. Коряко:

- Собираетесь ли вы поучаствовать в программах поддержки предпринимателей? Если да, то какие программы вам больше всего подходят?

М. Жаглин:

- Да, мы рассматриваем такую возможность. Нам было бы интересно, возможно, выехать на заграничную выставку со своей продукцией и получить субсидии на покупку нового оборудования.