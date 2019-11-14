Андрей Батрименко, руководитель программы «Вектор» Академии Ростеха: «Мы реализуем русскую модель стартапа»

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Инновационным партнером чемпионата стала Госкорпорация Ростех. Ее сотрудники заняли второе общекомандное место, завоевав 39 медалей. Как в компании поддерживают инициативы сотрудников? Как поддержать полезные начинания и не допустить «смерть стартапа»? Об этом в интервью «КП» рассказал Андрей Батрименко, руководитель программы «Вектор» Академии Ростеха.

«ЛЮБОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ В ГОЛОВЕ ИННОВАТОРА - УЖЕ СТАРТАП»

- Андрей, как в Госкорпорации развивают стартапы? Есть какие-то собственные алгоритмы?

- Ростех – это очень большая организация. У нас сотни предприятий, сотни тысяч сотрудников. Стартап не обязательно должен появляться вовне. Он может появиться внутри. По сути, любое изобретение, когда оно только появилось в голове у инноватора, – это уже стартап.

- Вот прям так сразу?

- Стартап – это временная структура для проверки бизнес-гипотез. И вот этих стартапов тысячи. Другой вопрос, сколько из них доходят до продукта, коммерческого успеха. Ведь сначала нужно понять, купят ли этот продукт, будет ли на него спрос. Я руковожу программой «Вектор». Это комплексная программа, в которой мы отбираем высокопотенциальных сотрудников и помогаем им развивать стартапы.

- Как вы отбираете таких сотрудников?

- У нас серьезная система оценки. Когда к нам приходят участники, мы проводим их через череду из шести разных персональных отборочных тестов. Мы проводим тесты вербальных и числовых способностей, системного мышления, участники заполняют опросник достижений и тест креативности, после чего проходят ассессмент центр. Наша задача – с помощью такого обширного тестирования найти людей, которые дальше смогут справляться с трудностями, и создавать востребованные гражданские продукты.

«ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТУ У НАС НЕТ»

- Часто считается, что стартаперы - это молодые люди. Есть ли у вас возрастные ограничения для участия?

- Запрета на участие в программе по возрасту у нас нет. Есть только рекомендации, чтобы участниками становились люди от 22 до 55 лет. Во всем мире существует две модели стартапов. В Америке – это молодые люди до 30. В Израиле - это люди, которые уже имели успешный бэкграунд в корпорациях, которым, как правило, за 40. Наша модель сочетает две эти вещи. В сумме получается русская модель стартапа.

- В каких областях развиваются стартапы в Ростехе?

-В Ростехе есть огромное количество направлений, от самолетостроения до химии. У нас одновременно могут быть люди, которые делают что-то с радиолокацией, и, например, сотрудники, которые придумали новый способ химической обработки элементов. И мы должны создать уникальную программу для всего этого спектра идей. Это сложно, потому что каждый проект представляет собой высокотехнологичный продукт, который станет чем-то новым для рынка. Это идеи, которые должны стать НИОКРами, а позже - наукоемкими продуктами, которые нужно вывести на рынок.

«ИЗ ТРЕХ ТЫСЯЧ ИДЕЙ ОТБИРАЕМ 15 ПРОЕКТОВ»

- Сколько времени проходит от идеи до момента, когда вы это воплощаете?

- Чуть меньше года, в этом году программа стартовала в октябре. До весны мы будем проводить тестирование и обучение. У нас доступны дистанционные образовательные курсы, направленные на развитие технологического предпринимательства. Весной пройдет очный центр оценки, когда участники «Вектора» представят свои проекты экспертам. Мы отберем 15 проектов, авторы которых попадут в пре-акселератор, где уже доработают свои идеи и превратят их в паспорт проекта. На это дается четыре месяца, уже в августе мы проведем финал.

- Всего 15 идей. А сколько участников приходит на старте?

- В этом году мы получили более 3 тысяч заявок. После прохождения нескольких отборочных этапов на выходе мы получаем сто технологических лидеров Ростеха. Это люди, которые могут дальше не попасть в пре-акселератор, но мы продолжаем с ними работать, приводим в специальные образовательные программы, проводим вебинары, приглашаем на встречи сообщества, которое занимается исключительно разработкой продукции гражданского назначения.

- Почему такой жесткий отбор? Вдруг выбросите что-то существенное?

- Главная причина смерти стартапов в мире заключается в том, что люди создали продукт, который никому не нужен. Его никто не покупает. Мы в ходе пре-акселерационной программы учим участников, как правильно анализировать спрос, рынок, чтобы снизить шансы смерти стартапа. Они еще не делают продукт, но, прежде, чем его создать, проходят очень важный этап - анализ клиентского спроса. Эти четыре месяца уходят в том числе на то, чтобы проанализировать спрос и проблемы целевой аудитории.

- Что происходит с остальными заявками, которые вы отсеиваете?

- Отличительной особенностью нашей программы является то, что после каждого этапа тестирования участнику дается развернутая обратная связь и рекомендации по тому, как развить те или иные компетенции, все участники проходят дистанционное обучение, которое состоит из более чем 20 вебинаров. Кроме того, участники «Вектора» не вошедшие в число лидеров этого года могут принять участие в следующем потоке.

«СТО МИЛЛИОНОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

- Расскажите подробнее про бизнес-акселератор Ростеха.

- Это новый проект, который появился только в этом году. Его задача в том, чтобы сопровождать победителей программы «Вектор» в создании продукта. Сейчас в акселератор вошли шесть проектов, которые стали победителями прошлогоднего «Вектора», в этом году они получат 100 млн. рублей на реализацию своих проектов. Через год мы планируем получить минимальные версии продукта, а в некоторых случаях – уже продажи по этим продуктам. Сто миллионов рублей – это подъемные инвестиции при помощи которых можно превратить идею в высокотехнологичный гражданский продукт.

Интервью Андрея Батрименко.

СПРАВКА «КП»

Академия Ростеха — это центр экспертизы Госкорпорации в сфере развития человеческого капитала. Главная задача Академии — помогать сотрудникам предприятий Ростеха получать знания и навыки, которые необходимы для реализации стратегии Госкорпорации. В портфеле Академии более 60 образовательных программ и консалтинговых продуктов. С момента создания в 2017 году Академия Ростеха провела более 300 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 3000 сотрудников из 250 организаций Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.