"Хорошо, что наконец начали задумываться об этом". Эксперт оценил идею запрета осужденным работать в такси

Минтранс с подачи столичного мэра внес законопроект о том, что запрет на автоперевозки вообще и на работу в такси в частности обязателен для тех, кто был осужден по тяжким статьям.

Вот эти статьи: «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».

Впечатляет? Да, но до сих пор людей, осужденных по таким составам преступлений, можно встретить за рулем в машинах с шашечками.

Минтранс предлагает ввести запрет в случаях, когда речь идет о не снятой или не погашенной судимости по тяжким статьям. Важно, что условный срок препятствием таксовать не станет.

По проекту, в течении четырех месяцев те, кто хочет крутить баранку — и не важно, такси это или рейсовый автобус — обязаны представить работодателю справку о судимости из полиции. Нет справки — нет разрешения сесть за руль. Инициатива объясняется просто: только за неделю проведения одной из операций «Заслон» в Москве два года назад полиция выявила 9 водителей такси, имевших срок за убийство, 5 - за изнасилование, 2 — за захват заложников!,

Вот как прокомментировал ситуацию координатор движения «Стоп нелегал» и «Форум такси» Евгений Грэк.

- Сейчас человек может выйти по условно-досрочному освобождению (УДО), имея тяжкую статью в виде убийства или изнасилования с отягчающими — и сесть за руль в такси в Москве, в Питере, в любом другом городе?

- Сегодня мы видим фактически подтверждение инициативы «Стоп нелегал» - ведь мы еще в 2012-м году предлагали поставить барьер наплыву негатива! Хорошо, что наконец начали задумываться об этом. Мы убеждали, что за рулем такси должны находится люди, которые владеют русским языком, знают инфраструктуру города, имеют российские права, легально полученные.

Координатор движения «Стоп нелегал» и «Форум такси» Евгений Грэк.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- То есть вы пытались предложить разумные барьеры?

- Конечно, ведь в последние несколько лет фиксируется много преступлений, совершенных людьми с непогашенными судимостями - за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

- Убийства, терроризм, изнасилования с отягчающими — до сих пор такие статьи в характеристике водителя жестким барьером для трудоустройства в такси не являлись?

- У нас сегодня агрегаторы допускают таких людей к управлению машин такси. Почему? Да потому, что пока дистанционно допускаются водители без особых проверок — и оттого за пять минут подобные личности могут сесть за руль и начать развозить людей по Москве и Питеру...

- То есть, ты можешь быть убийцей или террористом (пусть и отсидевшим) — но никто сегодня не препятствует тому, чтобы ты стал водителем такси или автобуса?

- Элементарных проверок часто не происходит. Объявлен ли ты в розыск или нет, погашена ли твоя судимость или нет —это всё мало кого интересует. Агрегаторам, я полагаю, все равно, кого пускать за руль.

- Чтобы обезопасить пассажиров, норма допуска к управлению должна быть комплексной?

- Конечно! Ответственность за принятие «опасных людей» для работодателей должна быть жесткой. Если агрегаторы, таксопарки, сдающие в аренду машины, не будут чувствовать угрозы, что за разгильдяйство или беспечность их руководство получит срок — ситуация не изменится. Нормы сработают именно в комплексе - хорошо, что наконец то этот вопрос подняли.