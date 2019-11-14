Более 2 миллионов заболеваний выявили медики у россиян во время проведения диспансеризации-2019. За девять месяцев этого года диспансеризацию прошли более 24 миллионов человек старше 18 лет, а всего, включая детей, более 41 миллионов человек. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

В правительстве уверены: всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, поможет предупредить опасные заболевания и улучит демографическую ситуацию.

- Необходимо сделать так, чтобы людям было удобно проходить диспансеризацию. Это всегда дело добровольное, но если это еще и неудобно, то люди просто не придут, - заметил Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства РФ 14 ноября 2019 г. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Он напомнил, что профосмотры должны проводиться в течение одного дня. И россияне должны иметь возможность пройти диспансеризацию не только днем, но и вечером, а также в субботу.

- Большинство медицинских организаций изменили режим работы, - заявил Медведев. - В сельских территориях людей надо возить в поликлиники и обратно, активнее использовать мобильные медицинские бригады.

Среди отстающих по диспансеризации регионов - Крым, Камчатка, Приморье, Еврейская автономная область.

По расчетам правительства, в этом году диспансеризацию должны пройти больше 61 миллиона человек, а к 2024 году она охватит 70% граждан страны.

Как рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, со следующего года врачей будут стимулировать выявлять рак на ранних стадиях. Кроме того, с 2020 года запланировано выведение из подушевого норматива наиболее сложных видов диагностических исследований, необходимых на втором этапе диспансеризации, прежде всего для диагностики онкологических заболеваний.

- Это позволит сократить предельные сроки ожидания диагностических исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание до семи рабочих дней, для других заболеваний - до 14 дней, - сообщила Скворцова.