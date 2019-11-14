Рецепты защиты от диабета: Много гулять и поделить тарелку на три части

Диабет - одна из болезней века. В нашей стране диабет 2-го типа входит в четверку заболеваний, из-за которых люди преждевременно уходят из жизни чаще всего. Во всем мире по последним данным им больны 425 миллионов человек. К 2045 году, по прогнозам специалистов, цифра вырастет до 736 миллионов. При этом диабет, увы, молодеет. Что делать для снижения риска диабета и какие меры помогут сохранить качество жизни больным, мы узнали из последних научно-медицинских данных.

ДЕТЕЙ ЗАЩИЩАЕТ ГРУДНОЕ МОЛОКО

При диабете 1 типа иммунная система человека дезориентируется, принимает своих за врагов и уничтожает бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин Причины сбоя, увы, до сих пор неизвестны. Поэтому ученые пока не могут найти механизм, который бы позволил полностью побороть недуг. На данный момент существует только лечение с помощью медикаментов или пересадки панкреатической ткани (то есть ткани поджелудочной железы).

Известно, что чаще диабетом страдают те, у кого в роду уже есть диабетики. Но генетика - не исчерпывающая причина заболеваемости, предупреждает Американская ассоциация диабета. При одинаковой предрасположенности пусковым механизмом (или, наоборот, тормозом) может стать деталь окружающей среды. Например, замечено, что диабет первого типа чаще развивается зимой и более распространен в странах с холодным климатом. И реже появляется у тех, кто в детстве долго был на грудном вскармливании.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЯ РОДНЯ

При диабете 2 типа клетки теряют чувствительность к инсулину и перестают усваивать глюкозу. Система «сбивается», и на этом фоне изменяется выработка гормона поджелудочной железой.

Генетики определили порядка 150 вариаций ДНК, связанных с развитием болезни. Вероятность заболевания выше, если в генеалогическом древе есть хотя бы один родственник с таким диагнозом. И с каждым диабетиком среди родни риск возрастает.

Но, если мы не выбираем, в какой семье родиться, то вполне можем контролировать свой образ жизни. А исследования показывают, что развитие диабета 2 типа во многом зависит от внешних причин. В первую очередь таких, как неправильное питание и недостаток физнагрузок. Кстати, поэтому заболевание может передаваться в поколениях не только с ДНК, но и через привычки – члены семьи обычно имеют одинаковые пищевые и спортивные привычки.

Чаще диабетом страдают те, у кого в роду уже есть диабетики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЕНЬШЕ МЫШЦ - ВЫШЕ ГЛЮКОЗА

Наша мускулатура - один из главных потребителей глюкозы из крови. Соответственно, чем меньше мышечной массы, тем выше уровень глюкозы в крови. В то же время по мере накопления жировой массы растет резистентность (то есть невосприимчивость) к инсулину. Из-за этого глюкоза не утилизируется, как нужно, а остается в крови.

Чем больше человек двигается, тем больше глюкозы сжигается. Именно поэтому разумные физнагрузки помогают снижать уровень сахара в крови.

НАУКА - ПАЦИЕНТАМ

Вырежем жир, и победим болезнь?

- Американские ученые представили модель подачи инсулина, которую назвали бионической поджелудочной железой. Это система, которая прикрепляется к телу, связываясь с процессором и мобильной системой контроля. В ее функции входит контроль за уровнем сахара в крови и, в зависимости от получаемых данных, подача инсулина или глюкагона – гормона, повышающего уровень глюкозы. Баланс этих гормонов важен, так как это позволяет исключать гипогликемию - серьезный побочный эффект лечения инсулином, при котором уровень глюкозы снижается сильнее необходимого.

С таким устройством больному можно забыть и о постоянных проверках глюкозы, и о подсчете хлебных единиц. Прибор находится в стадии клинических испытаний и при успехе может получить разрешение на использование уже в ближайшее время.

- Исследователи из Британии и Норвегии обнаружили, что бариатрическая операция (то есть удаление жировой ткани) заставляет островки Лангерганса работать с новой силой. Эти участки поджелудочной железы выделяют инсулин и снижают свою активность при диабете 2-го типа. При бариатрической операции в кровь выбрасывается в большом количестве гормон, называемый пептид YY, который заставляет эндокринную систему «перезагрузиться». Сейчас ученые пытаются на основании открытия создать терапию, которая позволит стимулировать клетки поджелудочной железы без операции.

Разумные физнагрузки помогают снижать уровень сахара в крови.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Датские исследователи сегодня работают над тем, что заменить частые инъекции инсулина на укол раз в неделю. Такая разработка для базального инсулина (он обеспечивает фоновый, или базовый уровень гормона, который всегда должен быть в организме) уже проходит 2-ю стадию клинических исследований. И станет доступна пациентам в ближайшем будущем.

- Еще один важный прорыв для больных — измерение уровня глюкозы без прокола пальца. Сейчас многим пациентам приходится делать это глюкометром от 5 до 8 раз в день. Во многих странах мира, включая Россию, есть экспериментальные разработки для менее травмирующей диагностики. Но полностью прошла все необходимые испытания и официально разрешена в мире только одна система отслеживания уровня глюкозы, не требующая ежедневных проколов пальцев (она называется FreeStyle Libre). Это датчик с клейким основанием, который крепится на плечо и меняется раз в 14 дней. В России эта система появилась с прошлого года. Но пока, увы, не входит в льготные перечни для больных диабетом.

Как защититься от диабета

Международная группа ученых собрала воедино рекомендации по профилактике и лечению диабета 2 типа, которые заслужили доверие врачей и хорошо проявили себя в лечении.

1. Профилактические физнагрузки

Людям с преддиабетом – состоянием, предшествующим развитию полноценной нечувствительности к инсулину – рекомендуется заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю. Под это определение попадает, например, быстрая ходьба.

2. «Лечебная» аэробика

Пациентам с диабетом полезны аэробные нагрузки по 2,5 часа в неделю с перерывами не более двух дней между тренировками.

3. Физкульт-пауза каждые полчаса.

Специалисты советуют прерывать длительные периоды неподвижности какой-нибудь физической активностью каждые 30 минут.

4. Избавление от лишнего веса.

- Если у пациентов есть лишний вес, рекомендуется снижение массы тела не менее, чем на 7%.

! Исследования, проведенные в США, Китае и Финляндии показали: активное изменение образа жизни способно не только отдалить развитие диабета в среднем на четыре года, но и обратить процесс примерно в трети случаев.

- Тем, у кого уже разыгрался полноценный диабет 2 типа, рекомендуется постепенное снижение веса на 5%.

5. Здоровый сон

По данным Американской диабетической ассоциации недостаток, избыток (!), а также качество отдыха влияет на уровень глюкозы у больных диабетом 2 типа. Обычно взрослым необходимо от 7 до 9 часов сна.

ВАЖНО

Можно все, но в меру

Чтобы составить здоровое меню, специалисты советуют мысленно делить свою обычную тарелку на три части: сначала пополам и одну из половин еще на две.

Большую половину можно полностью заполнять не содержащими крахмал овощами (иными словами, не картофель, не свекла и не морковь). Один из двух секторов поменьше предназначается для круп или крахмалистых овощей, а третья четвертушка – для мясных или рыбных блюд. В качестве десерта можно съедать фрукт или кисломолочный продукт.

Такой подход не только позволяет снижать вес, но и держать под контролем глюкозу в крови. Специалисты считают, что диабетики могут позволять себе практически те же продукты, что и здоровые люди. Вопрос лишь в размере порций и частоте поедания лакомств. Единственное табу - сладкие напитки: газировки, подслащенные соки, энергетики, фруктовый бутилированный чай и т. п.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5,5 ммоль/л - нормальный уровень сахара в крови

6,1 - 6,9 ммоль/л - преддиабет

7 ммоль/л и выше - диабет