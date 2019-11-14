2019-11-14T14:53:25+03:00
Национальный вопрос в России

«Русская цивилизация» покоряет Америку

Выставка лучших фотографий III Международного конкурса прошла в Парагвае и США
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Фотография предоставлена ФАДН России.Фотография предоставлена ФАДН России.
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Жители Парагвая в Южной Америке увидели «Русскую цивилизацию». В рамках Дней российской культуры в университете Унинорте города Асунсьон парагвайцы познакомились с творчеством российских и зарубежных фотографов – участников III Международного фотоконкурса, организованного Федеральным агентством по делам национальностей.Жители этой латиноамериканской страны очень любят русскую культуру, а ряд улиц столицы страны Асуньсьона носят имена наших соотечественников.

А в День народного единства выставка лучших работ «Русской цивилизации» открылась в столице США. В этот день в Российский культурный центр в Вашингтоне отметить праздник, ставший символом сплочения и единства россиян, приехали соотечественники из разных уголков Соединенных Штатов. Гостей поздравил посол России в США Анатолий Антонов.

К СВЕДЕНИЮ

Фотовыставки за рубежом проходят при поддержке Россотрудничества.

III международный фотоконкурс проходил в июле-сентябре 2019 года по пяти номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва». В этом году его участниками стали порядка 5 тысяч фотографов из 32 стран мира, которые поделились 19,5 тысячами снимков.

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