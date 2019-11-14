2019-11-14T15:11:36+03:00
Звезды

«Отбывает наказание»: Ургант высказался о браке Плющенко и Рудковской

На светской премии ведущие шутили не по сценарию
Игорь ПОЛЯКОВ
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Звёздная пара сейчас занята репетициями ледового шоу «Золушка». Фото: Сергей Бобылев/ТАССЗвёздная пара сейчас занята репетициями ледового шоу «Золушка». Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На недавней церемонии одного глянцевого журнала вручение премии в номинации «Певица года» пошло не по сценарию. Вели светский раут Иван Ургант и Ольга Шелест, а в помощь им во время объявления очередной номинации выходили звёздные вручанты.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко награждали званием «Певица года» модную диву Марув. И поскольку звёздная пара сейчас занята репетициями ледового шоу «Золушка», они попросили ведущих сократить конферанс и дать им возможность побыстрее вручить заветную статуэтку Марув.

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обожаю .. )))затмило даже вручение премии @glamour_russia прекрасной и талантливой @maruvofficial и мой ярчайший образ )
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- Жень, ты словно отбываешь какое-то наказание, - шутил в адрес Плющенко Иван Ургант. - А ты великий спортсмен, мы тебя любим. Ты вообще наш герой. Мы все ходим на твои потрясающие ледовые шоу.

- Вань, спасибо большое. Спасибо, что я великий спортсмен. Вы меня любите - я это знаю. Но я действительно отбываю наказание. Я рад вас видеть, но для меня это действительно наказание, - высказал своё отношение к светской жизни Евгений Плющенко.

- Женя, это ты женился, а не мы, - засмеялся Ургант.

- А это мой самый любимый момент - признание Евгения, - выложила видео с вышеизложенной сценой в своём Инстаграме Яна Рудковская.- Обожаю. Это затмило даже вручение премии прекрасной и талантливой Марув и ее ярчайший образ.

rudkovskayaofficialrudkovskayaofficial
1 0 years wedding anniversary 10 лет со дня нашей свадьбы и 12 лет вместе
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Напомним,недавно Яна Рудковская стала главной героиней реалити-шоу «ЯнаСупер». Камеры следуют за семьей Плющенко повсюду и поэтому, по словам Яны, в ее семье начались ссоры с мужем.

Евгений устал от светской жизни, ему милее домашние посиделки с близкими.

rudkovskayaofficialrudkovskayaofficial
С любимыми не расставайтесь @plushenkoofficial @porschenewsroom_russia
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– У нас с Женей, как и у всех, бывали разные этапы в браке, - делится Яна Рудковская.-Но между мной и Котофеем Петровичем (так Яна ласково называет супруга - Ред.) прежде всего любовь, поэтому тяжелые этапы и кризисы мы проходим достойно. Да, реалити «ЯнаСупер» в какой-то момент нас с Женей поссорило. Но потом, когда начала сбываться наша мечта, наоборот, сблизило. У нас есть проблемы, которые мы решаем. Но мы очень счастливы, что скоро наша мечта станет реальностью. Судя по всему, Яна говорит о будущем пополнении в их звёздном семействе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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