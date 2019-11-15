Мировой лотерейный тренд: на АЗС проверь удачу, прикупив билет на сдачу

Истории о том, как очередной американец выиграл в лотерею миллионы, купив билет на автозаправке, часто будоражат новостные ленты. В России мы привыкли к тому, что счастливый билет можно приобрести в магазине или интернете. Теперь же выиграть в лотерею можно и на российских заправочных станциях. Топливная компания «ЕКА» стала первой сетью АЗС в России, на заправках которой продаются лотерейные билеты. Тестовые продажи стартовали в середине сентября, а с ноября они появились на всех станциях сети в Москве и Московской области.

«Партнерство со «Столото» — важная веха в развитии ритейла на наших топливных станциях. В России мы будем лотерейными первопроходцами на рынке АЗС, — рассказывает генеральный директор ООО «НБА-Северо-Запад» (бренд «ЕКА») Дмитрий Гуськов. — Мы ориентировались на западный рынок, а там для любого автомобилиста покупка на АЗС лотерейного билета — привычное дело. Известно много случаев, когда благодаря билету, купленному на сдачу от заправки машины, люди становились лотерейными миллионерами».

Теперь и у любого посетителя станций «ЕКА» появится возможность выиграть миллион, пока заправляется его машина. В самой компании уверены, что это станет еще одной причиной, по которой автолюбители будут выбирать именно их АЗС.

«В Америке около 40% лотерейного рынка приходится на продажи на АЗС, — поясняет директор по продажам «Столото» Роман Роменский. — Встретить широкий ассортимент лотерей можно на заправках в Ирландии, Греции, Испании, Исландии. И прямо там можно получить выигрыш».

Пока в продажу поступили билеты семи тиражных государственных лотерей: «Русское лото», «Золотая подкова», «Жилищная лотерея», «Гослото «4 из 20», «Гослото «6 из 45», «Гослото «7 из 49», «Гослото «5 из 36». Билеты можно найти на АЗС в прикассовых зонах. Ради такой перспективной интеграции в «Столото» изготовили дисплеи нового образца для размещения билетов.

Фото предоставлено Столото.

Пилотные проекты по продаже лотерей прошли на АЗС и других топливных компаний. Посетители, кроме привычных товаров в ритейл-зонах автозаправок, могли приобрести билеты моментальных лотерей. Продажи, по словам представителей «Столото», показали феерические результаты — 40%, тогда как в лотерейной сети доля составляет всего 15–16%. Значительно возросло на этих АЗС и количество нетопливных чеков. Переговоры с федеральными топливными сетями продолжаются, и, возможно, скоро купить лотерейный билет на заправке можно будет по всей стране.

«АЗС имеют очень сложный процесс интеграции, жестко регламентированный ограничениями по безопасности, там самые дорогие и технически сложные решения по сравнению с остальным ритейлом, — говорит директор по продажам «Столото» Роман Роменский. — «ЕКА» стала первой компанией на этом рынке, которая провела всю необходимую IT-экспертизу и подготовилась к продаже лотерей. Впрочем, другие игроки этого рынка также проявляют живой интерес к торговле лотерейными билетами на своих автозаправках».

Сотрудничество «Столото» и «ЕКА» не ограничится только продажей лотерейных билетов. Компании планируют устраивать совместные промоакции и проводить дополнительные розыгрыши для лояльных клиентов.