Поссорились и не разговариваете? Или того хуже, делаете друг другу гадости в открытую или исподтишка? Помириться бы уже, но так трудно решиться на первый шаг. Оказывается, есть такая профессия - конфликты «тушить». Любой самый ожесточенный спор или простое непонимание поможет разрешить медиатор - посредник, третья нейтральная сторона. Такой человек сумеет найти для противников решение во время разборок или аккуратно подведет их к компромиссу. Это как раз тот случай, когда третий - не лишний.

Медиатор знает, как справиться с разногласиями родителей, детей, бабушек и дедушек по поводу образования или воспитания младшего поколения. Такому специалисту удается разобраться с имущественными спорами, разводами или ссорами между подростками.

- Раньше я не слышала о профессии медиатора, - говорит 15-летняя московская школьница Ксюша. - За несколько занятий узнала о том, что есть пять стилей поведения в конфликтной ситуации, успела попробовать себя в качестве «переговорщика». Тренер сказал, что получилось.

Девушка, как и другие ее сверстники, пришла на первое открытое занятие в Школе юного медиатора 14+ на площадке Семейного центра Северного округа Москвы на Карельском бульваре. Кстати, желающих попасть сюда набралось в два раза больше, чем поначалу рассчитывали в Школе. Более 30 старшеклассников играли, смеялись, ставили сценки из жизни, чтобы понять - кто такой медиатор и чем он полезен. Некоторые даже присмотрелись к этому как возможности устроиться на работу.

- Недавно в проекте «Школа юного медиатора» открыл для себя новую профессию, - рассказал 16-летний Сергей. - На мой взгляд, это прибыльная профессия, потому что конфликтов очень много.

МИР ДОМА, В ШКОЛЕ И В ОФИСЕ

Среди участников профориентационного проекта оказались и родители.

- На открытом занятии было интересно не только нашим детям, но и нам, взрослым, - не стал скрывать папа Алексей Иванович. - Ведь умение разбирать чужие конфликты - это и наука для «личного применения», когда ты знаешь, как обойти острые углы в отношениях с родными и на работе.

- Взаимодействие с подростками всегда - хорошо подготовленная импровизация, - считает директор Семейного центра САО Москвы Ирина Пономарева. - Поэтому даже серьезные вопросы рассматривались на занятии с применением импровизационных техник, а разбор реальных ситуаций в ходе тренинга «Почувствуй себя медиатором» был интересен как ребятам, так спикерам оpen class своей непредсказуемостью.

В центрах поддержки семьи и детства Москвы о медиации впервые стало известно более двух лет назад. С сентября 2018 года службы медиации открывались постепенно в каждом округе столицы. Медиаторы проходили обучение на базе Института ДПО работников социальной сферы, а также в семейном центре САО. Сегодня в городе работают одиннадцать окружных служб медиации, благодаря которым разрешены сотни детско-родительских, внутрисемейных и других конфликтов. В них провели более 300 медиативных сессий, причем 75% конфликтных ситуаций завершились примирением сторон. Чаще всего мир наступал в семье - между детьми и родителями.

В 2020 году медиативные технологии станут доступнее для москвичей. В службах медиации начнется обновление. К примеру, специалисты пройдут дополнительное обучение, также обмен опытом и обучающие семинары.

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы объяснили, из чего складывается процедура медиации:

1. Введение в процесс.

Медиатору дается вступительное слово, а каждая сторона высказывает свою точку зрения. Медиатор пересказывает позиции участников и уточняет, правильно ли понял ситуацию.

2. Дискуссия.

Время детально проработать вопросы для обсуждения в переговорах. Медиатор проводит индивидуальные беседы с каждой из сторон, выявляет точки сближения.

3. Общая сессия.

На ней вырабатываются и обсуждаются предложения. Таких сессий может быть несколько.

4. Проект соглашения.

Его готовит медиатор, когда договоренности достигнуты.

5. Максимальный срок.

Зависит от участников конфликта. Бывают случаи, когда медиация заканчивается после первой же сессии, за два - три часа. Максимальный срок медиации - полгода.

ВАЖНО

Помощь городской службы медиации можно получить бесплатно. За консультацией необходимо обратиться в столичные семейные центры. Адреса и телефоны действующих служб медиации - на портале www.мойсемейныйцентр.москва.

НА ЗАМЕТКУ

«Школа юного медиатора» - профориентационный проект 14+, где подростки получают знания и навыки по основам медиации - конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.

Ведущие - дипломированные психологи и медиаторы.

Встречи проходят каждый четверг с 15.00 до 17.00 в Семейном центре САО Москвы (Карельский бульвар, дом 21, корп. 1). Телефон для справок - 8 (495) 484-71-94. Руководитель проекта - Ованнес Мкртчян.