Навыки мудрых – источник мастерства

На прошедшем в Екатеринбурге чемпионате профессионального мастерства WorldSkills HiTech-2019 впервые в официальном зачете был представлен соревновательный блок «Навыки мудрых». Он собрал 39 участников, которые соревновались в 11 компетенциях. Как и в основной категории, здесь были те же задания, то же количество модулей, столько же времени на их выполнение. Но, если в «главном» чемпионате возраст ограничен рамками 16-49 лет, то в «Навыках мудрых» установлен только нижний предел – 50. Именно у этих участников журналисты выспрашивали: зачем и почему они приехали на чемпионат? Ведь им с высоты профессионального опыта давно уже не надо ничего и никому доказывать…

Любопытство и самопроверка. Примерно так можно объяснить их мотивы. По словам самого возрастного конкурсанта, 80-летнего Георгия Сафонова, он не раз слышал от коллег, что задания на Ворлдскиллс оказались «не под силу». И тогда возникало сомнение: неужели это на самом деле так сложно? Георгий Петрович решил поехать и проверить. Правда, несмотря на то, что выполнить задания ему не составило труда, победа в компетенции «Лабораторный химический анализ» досталась другому. Потому что на количество баллов и итоговую экспертную оценку кроме безошибочного выполнения задания влияют еще много факторов. Нередки случаи, когда конкурсанты «заваливали» один из модулей, но отыгрывались при выполнении других - и получали «золото».

Победа, конечно, желанная цель, но ценность конкурса - все же в другом.

-Я думаю в следующем WorldSkills HiTech принять участие в качестве эксперта и обязательно буду передавать свой опыт молодым ребятам, - поделился впечатлениями и планами дефектоскопист Кольской АЭС Сергей Еловиков, который в «Навыках мудрых» победил в компетенции «Неразрушающий контроль».

-У меня большой стаж, я много знаю и готова делиться своими знаниями. Потому что я люблю свою работу, можно сказать, она – мое хобби. И каждый день конкурса я воспринимала, как праздник, поэтому не просто смотрела, как работают коллеги-соперники, но и подсказывала, на что обратить внимание, какие тонкости есть в заданиях, - рассказала победитель в компетенции «Охрана труда» Наталья Воробьева.

А людям с огромным опытом и уникальными знаниями есть чем поделиться с молодежью. В этом смысле наставничество расценивается как один из основных элементов подготовки специалистов высокого профессионального уровня. И движение Ворлдскиллс стало катализатором этого процесса.

-Участники чемпионата «Навыки мудрых» владеют всеми необходимыми навыками, предъявляемые современным работодателем и рынком труда. А это говорит о том, что работающие люди старше 50 лет совершенствуются, учатся, способны конкурировать и готовы делиться своим опытом. Для нас важно на этом чемпионате отобрать лучшие практики и сделать их доступными для любого человека, желающего пройти обучение или профессиональную переподготовку, - рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования людей предпенсионного возраста по стандартам Ворлдскиллс. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Она стартовала весной, и к концу года бесплатное переобучение пройдут около 25 тысяч человек.

По результатам чемпионата эксперты определили 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалистов в категории 50+ Автор фото: Михаил КОСОВ

Скорее всего, в следующем году желающих будет гораздо больше. Во-первых, потому, что по поручению президента Владимира Путина с 2020 года программа переобучения предпенсионеров станет доступной не только тем, кому до пенсии осталось недолго (для мужчин – это 56 лет, для женщин - 51 год), но и всем, кому исполнилось 50.

Во-вторых, изменилось само отношение к программе.

-У нас в обществе существует дискриминация по возрасту: мол, зачем людям старше 50-ти учиться - у них мозги уже не те, и жизнь катится под горку? Как следствие, люди старше 50-ти тоже начинают так думать. Но уже в первый год реализации программы произошел сдвиг в сознании. Программа стартовала медленно: набор шел слабо из-за тотального недоверия к ней. Но информация о позитивных примерах распространяется, люди все больше узнают о программе, рассказывают о ней другим. И количество желающих растет с каждым месяцем: если поначалу на сайте 50plus.worldskills.ru за день не набиралось и десяти человек, то сейчас на нем ежедневно регистрируются около 500. Думаю, через год-два мы будем говорить, что «50 плюс» - это возраст развития, - высказала мнение член экспертного совета программы переобучения предпенсионеров Юлия Грязнова.

«Навыки мудрых» показали, что возрастным профессионалам это интересно. А у компаний-работодателей есть желание расширить перечень компетенций.

-Думаю, в следующем году «Навыки мудрых» будут расширены, и в них смогут принять участие и те, кто пройдет обучение по стандартам Ворлдскиллс по специальной образовательной программе 50+, – рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Светлана Крайчинская.