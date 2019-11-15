Обучение после 50: востребованное и доступное

-В рамках чемпионата профессионального мастерства WorldSkills HiTech-2019 впервые прошел чемпионат «Навыки мудрых», в котором соревновались сотрудники компаний в возрасте 50+. Вы были там экспертом одной из компетенций. На ваш взгляд, у этого чемпионата есть перспективы стать масштабным событием?

-Чемпионат был пробный: мы хотели посмотреть, как эта идея пойдет. Участвовали 39 конкурсантов в 11 компетенций. Немного, но уже сейчас видно, что интерес к «Навыкам мудрых есть» как со стороны потенциальных участников, так и компаний, которые предлагают расширить перечень компетенций.

Например, на площадках работали эксперты, которые не соревновались, а оценивали задания. От многих я слышала, что они хотят принять участие в следующем чемпионате уже в качестве конкурсантов.

А еще были зрители, люди старшего возраста, которые подходили и спрашивали: как попасть на чемпионат?

-Если с экспертами более-менее понятно, то возникает логичный вопрос: а как человеку со стороны стать участником «Навыков мудрых»?

-Понятно, что участвовать в чемпионате, придя с улицы, очень сложно – просто нет соответствующих его требованиям данных. Пока такая возможность есть у сотрудников компаний, которые формируют свои команды.

Поэтому самый простой путь, который мы предлагаем – начинайте с обучения! Можно записаться на нашу программу на сайте 50plus.worldskills.ru, выбрать ту компетенцию, которая интересна. Пройти обучение, и потом уже стать участником чемпионата.

-В чем суть этой программы?

-Она стартовала в этом году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» и предполагает профессиональное обучение и переквалификацию людей предпенсионного возраста. До конца 2019 года 25 тысяч человек завершат обучение. Мы пока не подводим никаких итогов, но в декабре проведем анализ, какие компетенции наиболее популярны у граждан «серебряного» возраста. То же сделаем по регионам – где и какие компетенции наиболее востребованы.

-Можете ли назвать те, которые популярные?

-Очень высокий спрос на компетенцию «Веб-дизайн и разработка». Хорошо идет компетенция «Графический дизайн». Это все визуальные программы, которые позволяют создавать все что угодно – от семейных альбомов до профессиональных промышленных продуктов. Хорошим спросом пользуется «Интернет-маркетинг» - он интересен тем, что многие люди хотят узнать, как продвигать в интернете, через социальные сети продукцию собственного производства, или услуги.

Растет популярность компетенции «Физическая культура, спорт и фитнесс». Ее мы создавали преимущественно для преподавателей физкультуры и фитнес-инструкторов.

-А с трудоустройством у возрастных тренеров проблем не возникнет? В клубах-то в основном молодежь…

-Это далеко не так. Люди старшего возраста, которые все больше и больше обращают внимание на свое здоровье, приходят заниматься в какой-нибудь фитнес-клуб. И они хотели бы, чтобы их тренировал не 20-летний парень, а близкий по возрасту человек.

В этой компетенции есть очень интересный модуль про здоровое питание и здоровый образ жизни – то, что нужно всем. Поэтому мы его выделили: повышение квалификации можно пройти не по всей программе, а только по этому модулю. Так что, надеюсь, в перечне профессий скоро появится наставник здорового образа жизни.

Еще в числе топовых компетенций – «Бизнес-решения на платформе 1С». Это программное обеспечение используется во многих компаниях, поэтому обучение позволяет расширить возможности использования программы.

И есть несколько социальных компетенций, например, «Медицинский социальный уход». Многие осваивают его не только для работы, но и для применения в семье. И на «Дошкольное воспитание» пошли многие из тех, кому интересно, как правильно воспитывать детей. Вообще, эта программа актуально для тех, у кого есть, или скоро появятся внуки.

-Как стать участником программы?

-Изначально участниками программы могли стать мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет, и те, кто имеет право на досрочную пенсию - за 5 и менее лет до выхода на нее. Но недавно президент Владимир Путин поручил правительству подготовить такой механизм реализации программы, чтобы в ней могли участвовать россияне в возрасте от 50 лет, в том числе и работающие пенсионеры.

Во-первых, возрастная граница стала более понятной для граждан: исполнилось 50 лет – можете подавать заявку на обучение. Во-вторых, работающие пенсионеры получают возможность повысить свою квалификацию, освоить новые технологии. С 1 января 2020 года эти правила вступают в силу.

-А будет ли спрос?

-Уже сейчас на 50plus.worldskills.ru ежедневно регистрируются около 500 пользователей. Кроме того, в течение года к нам часто обращались люди, которые не попадали в границы предпенсионного возраста. Они буквально упрашивали: «мне 55, я не могу ждать целый год - мне очень надо поучиться сейчас, пожалуйста, возьмите меня, от этого моя работа зависит!». Мы сформировали из этих людей своеобразный резерв. С января 2020 года они могут стать участниками программы в наших центрах обучения.

-Сколько сейчас этих центров, где они базируются?

-Сейчас в 70 регионах работают больше 640 центров, и еженедельно к нам присоединяются новые. Это колледжи, техникумы, вузы и учебные центры предприятий, которые проходят специальный квалификационный отбор по стандартам ВорлдСкиллс. Все преподаватели – эксперты, которые прошли, или проходят подготовку в Академии ВорлдСкиллс. Наше требование: в центре обучения должен быть квалифицированный эксперт, который имеет соответствующую практику.

-Понятно, что в регионах представлены далеко не все компетенции. Я знаю одну женщину, которая приехала из Иркутска в Москву, чтобы пройти обучение на курсе эстетической косметологии. Как сделать программы доступнее и ближе?

-У нас сейчас уже 127 компетенций, по которым можно пройти обучение, и их количество будет расти. И вы правы: чисто технически мы вряд ли сможем в каждом регионе создать такое большое количество центров обучения.

Поэтому нам очень важно реагировать на существующий спрос. Во-первых, для этого мы совместно с региональными властями определяем те компетенции, у которых есть перспектива обеспечить занятость людям старше 50-ти. Во-вторых, мы открываем новые центры обучения уже под имеющиеся запросы. И, в третьих, обеспечиваем возможность выезда наших преподавателей на места. По нескольким компетенциям уже реализуем такой формат обучения в пилотном режиме. Прежде всего, это те компетенции, которые не требуют тяжелого материального оснащения. Например, «Охрана труда», «Предпринимательство» и «Решения для бизнеса на платформе 1С».

Изменения в технологичных отраслях происходят быстро, и, чтобы работать эффективно, соответствовать требованиям времени, нужно постоянно учиться. Программы обучения WorldSkills дают возможность людям в возрасте 50+ повысить квалификацию, обновить профессиональные навыки, освоить новую компетенцию. Поэтому мы стремимся сделать так, чтобы они были доступны каждому.