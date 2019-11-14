За пряниками: каршеринг "Делимобиль" дошел из Москвы до Тулы

Оператор "Делимобиль" связал Москву и Тулу единой зоной, завершить аренду теперь можно в обоих городах.

Для Тулы поминутная аренда автомобилей "Делимобиль" - новинка, а для москвичей знакомый сервис, который стал удобнее. Автомобили смогут курсировать по маршруту "Тула-Москва" и "Москва-Тула" с возможностью завершать аренду в одном из двух городов.

- Тула стала 12-м городом федеральной сети "Делимобиля" и первым городом, который будет связан с Москвой зоной завершения аренды. Компания видит большие перспективы в развитии такого сообщения между ближайшими к Москве областями, - рассказали в пресс-службе компании "Делимобиль".

В Тулу уже пригнали 30 машин Volkswagen Polo. Местные власти уверены, что новый сервис увеличит поток туристов в оружейную столицу, а также к отдаленным достопримечательностям Тульской области. Только в 2018 году регион посетили 850 тысяч человек.

- Это удобный формат. Приезжаешь в Москву, оставляешь машину, делаешь свои дела, потом берешь другую машину и приезжаешь обратно в Тулу, - сказал Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

- И не только в Москву, можно и в столичные аэропорты. Главное, что необходимость использовать личный автомобиль существенно снижается. Если личным автомобилем пользуется только один человек, то машина каршеринга в день может заменить 10-15 авто личного пользования. Фактически это дополнительный вид общественного транспорта, который поможет распределить пассажиропоток. Перемещение между городами будет более комфортным, а людям предоставит больше мобильности, - рассказал основатель и гендиректор сервиса "Делимобиль" Винченцо Трани.

Алексей Дюмин и Винченцо Трани стали первыми клиентами каршеринга "Делимобиль" в Туле. Они совершили короткую поездку от здания администрации.

Алексей Дюмин и Винченцо Трани стали первыми клиентами каршеринга "Делимобиль" в Туле.Фото: Алиса ТИТКО

- Это очень удобно. Ты устанавливаешь приложение (оно бесплатное), берешь машину в удобном месте, едешь по своим делам и возвращаешь. Это по-современному, удобно и это совершенно другая логистика, - отметил после поездки Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

Местные жители уже знают, как будут использовать машины каршеринга - отвезти детей в детский сад, быстро добраться до работы, поехать в кафе или на выходные в ближайшие населенные пункты, а также погулять в Москве или с комфортом добраться до столичного аэропорта "Домодедово" за 2,5 часа. Несмотря на то, что передвигаться можно по Тульской и Московской области, но завершить поездку нужно только в Москве или Туле (в областных городах нельзя).

В чем выгода и удобство каршеринга? Сравнивая с личным авто, при каршеринге не нужно думать о заправке и мойке, вы платите только за время аренды. Можно оставить арендованную машину на платных популярных городских парковках и разрешенных местах, не нарушая ПДД, а также в аэропортах. Важно, чтобы это был не подземный паркинг, где может не быть связи, а значит, что завершить поездку вы не сможете - счетчик по-прежнему будет включен.

- По Договору нельзя завершать аренду на подземных парковках, на территориях со шлагбаумами, на территории крытых многоярусных паркингов и парковок (кроме городских). А также в местах, где для доступа необходимо разрешение, на парковках со знаками, запрещающими стоянку по нечетным и четным числам месяца, - уточнили в сервисе "Делимобиль".

Как оформить аренду машины:

- могут строго водители, достигшие 19 лет, со стажем управления автомобилем не менее одного года;

- скачать на смартфон мобильное приложение "Делимобиль" и пройти регистрацию;

- после одобрения регистрации оператором пользователь находит в мобильном приложении ближайший автомобиль, бронирует его и может начинать поездку за рулем этого автомобиля.

Для Тулы поминутная аренда автомобилей "Делимобиль" - новинка, а для москвичей знакомый сервис, который стал удобнее.Фото: Алиса ТИТКО

Сколько стоит

- тариф "поминутный" - от 5 до 9 рублей за минут в зависимости от времени суток (ночью тариф самый высокий). От данной стоимости для жителей Тулы будет действовать скидка 15% до конца 2019 года;

- тариф "суточный" - 1999 рублей. Тариф действует 23 часа 59 минут, после чего включится поминутная оплата. Включенный в тариф пробег – 70 км для всех городов, кроме Санкт-Петербурга – там пробег 120 км. Далее – 8 рублей за км.

В каких еще городах можно взять авто "Делимобиль"

Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Грозный, Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону, а теперь и Тулу. Суммарный парк сервиса составляет более 12 тысяч автомобилей.

Количество пользователей уже превышает 3 млн человек, а в стуки суммарно совершается более 75 тысяч поездок.

В среднем один автомобиль совершает порядка 8-10 поездок в сутки, а среднее время поездок варьируется между 30-40 минутами. При этом, на 1 млн горожан необходимо порядка 1000 машин каршеринга.