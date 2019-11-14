2019-11-14T18:47:48+03:00
Телевизор

Сергей Полонский назвал Собчак «конченой мерзавкой и продажной шкурой»

Опальный бизнесмен восстал из пепла и готов строить «Сити 3» в Абрау-Дюрсо
Антонина ВЕТКИНА
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Сергей Полонский резко высказался о телеведущейСергей Полонский резко высказался о телеведущейФото: Мила СТРИЖ
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Только-только Ксения Анатольевна отбилась от нападок режиссера-оскароносца Никиты Михалкова, как на тем вам — еще одна оплеуха. Бизнесмен с экстравагантными манерами и трудной судьбой Сергей Полонский резко высказался о телеведущей, с которой не раз говорил по душам, давал ей интервью в трудные моменты жизни. Напомним, в пору, когда Полонский прятался в Израиле, будучи уже заочно арестованным, именно Собчак примчалась к нему со съемочной группой и практически исповедовала старого друга.

А тут вдруг господин бизнесмен говорит следующее: «Она меня не интересует вообще как субъект. Конченая мерзавка, дура и продажная шкура».

Гневной тирадой Полонский разразился в ходе интервью для нового проекта платформы Premier «Большое интервью» о тех, кто в свое время уехал из России. Полонский, как известно, после того, как потерпел фиаско в России (в частности, не достроил оазис небоскребов «Москва-сити» и перестал быть самым богатым россиянином), сбежал от грядущего уголовного преследования в Камбоджу. Там он накупил островов, стал развивать новый бизнес, но быстренько испортил отношения и с тамошними властями тоже, напоровшись на депортацию.

Но теперь отсидка в СИЗО, уголовное дело — это все в прошлом. Полонский вновь полон грандиозных планов. В Абрау-Дюрсо он собирается строить бизнес-город «Сити 3», приглашает Илона Маска в Россию — а то ж не был человек на Родине Гагарина, а все туда же — в космос, пишет письмо американскому президенту Дональду Трампу и твердо обещает: политикой заниматься не будет никогда в жизни: «Политики в будущем не будет. Заниматься мертвой профессией я не готов».

Видимо, злодейка-политика и разлучила Полонского и Собчак. Ведь бизнесмен тоже пытался стать кандидатом в президенты РФ, но у него вышло даже хуже, чем у Собчак.

Ксения пока не отреагировала на выпад бывшего товарища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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