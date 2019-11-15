Потому что в кузнице не будет гвоздя: Амбиции местечковых олигархов ставят под угрозу атомную экспансию России

ЦЕЛЬ - ВЫБИТЬ РОССИЮ С РЫНКА

Что связывает турецкую атомную электростанцию «Аккую» и чувашское научно-производственное предприятие (НПП) «Экра»?

Одна из главных статей российского высокотехнологичного экспорта - продажа АЭС. Москва проектирует, строит, а потом будет десятки лет поставлять ядерное топливо, превращая страну-покупателя в надежного союзника. Зарубежных заказов у отечественных ядерщиков - на $130 млрд (вся доходная часть федерального бюджета РФ - $309 млрд). АЭС по нашим лекалам разрабатываются или уже создаются от Бангладеш и Ирана до Венгрии и Турции.

Один из самых известных таких проектов - АЭС «Аккую» недалеко от курортной зоны Антальи - планируют ввести в эксплуатацию к 2023 году. Бюджет - $21 млрд. А там, где крутятся подобные деньги, возникают желающие их отнять. Никакой политики - просто дележ поляны.

Как же наказать Анкару, которая, вопреки воле Запада, пытается получить энергетическую независимость с помощью России? Устроить переворот, ввести санкции? Пробовали. Не вышло.

Значит, остается излюбленный метод. Провокация. Для которой логично выбрать самое слабое звено. Например, поставщика компонентов для АЭС, причем такого, где дисциплина (во всех смыслах) хромает. И критическая неисправность в высокотехнологичных деталях возникнет «сама собой».

Мы проанализировали поставщиков для нашей атомной промышленности, включая стройку АЭС «Аккую», и, похоже, нашли возможную мишень для подобной провокации.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ РЕЛЕ

Чебоксарское научно-производственное предприятие (НПП) «Экра» - крупнейший налогоплательщик Чувашии, флагман отрасли. Производит релейные системы (предохранители для промышленных электроцепей). Предприятие стратегическое, сотрудничает еще и с Минобороны и другими серьезными клиентами.

На НПП «Экра» я был, изучая дело чебоксарского аудитора Маргариты Замчинской. 62-летнюю женщину отдали под суд за якобы вымогательство 25 млн рублей у руководства этого предприятия. Как писала «КП», по мнению защитников женщины, могла иметь место провокация со стороны региональных олигархов - ведь Замчинская была независимым экспертом по нашумевшему делу о том, как в адрес НПП «Экра» доначислили налогов на 600 млн рублей, что стало предметом арбитражного суда между предприятием и налоговой. Женщина-аудитор знала о бухгалтерии предприятия столько, что многим было выгодно заткнуть ей рот. О начале всей этой истории "КП" писала ранее.

1,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ - НЕВЕДОМО КУДА

Как писали региональные СМИ со ссылкой на документы судебного арбитража между НПП «Экра» и налоговой, в 2013-14 годах учредители компании начислили себе премии в 1,7 миллиарда (!) рублей.

Так, одному из них, Владимиру Фурашову, была выписана премия 179,4 млн рублей за 2013 год. В следующем году его сын Андрей Фурашов (с которым я общался лично) получил премию 520 млн рублей, включив эти деньги в себестоимость продукции. В 2016 году данные цифры как раз и легли в основу проверки налоговой - по ее версии, руководство НПП «Экра», выдавая огромные премии, выводило активы, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу.

Для сравнения: весь доход от продаж НПП за 2018 год - порядка 6 миллиардов рублей. А за 2015 год (наиболее близкий к периоду, по которому проводилась налоговая проверка) - чуть менее 4 млрд. За 2013 - 14 год через премии вывели почти половину этой суммы.

Но почему же, несмотря на это, в бюджете предприятия не возникала критическая дыра и зарплаты коллективу продолжают выплачиваться (хоть за последнее время они и снизились, к чему мы еще вернемся)?

Ответ прост. С 2015 года НПП «Экра» заработало 3,6 млрд рублей на госконтрактах со всевозможными государственными структурами, в том числе оборонными.

По мнению источников «КП» в федеральных правоохранительных органах, занимающихся расследованием экономических преступлений в сфере промышленности, - пользуясь своим полумонопольным положением на рынке, подобные НПП «Экра» предприятия могут раздувать стоимость своей продукции для госзаказчиков, получая шальные деньги. Которые затем и выводятся в интересах учредителей. (Являются ли госзаказчики настолько наивными, что не знают реальную «цену реле», или же имеет место коррупционный сговор - как раз и вопрос для правоохранительных органов: соответствующий запрос мы им обязательно направим.)

Вот такой шикарный вид на Чебоксары открывается с верхнего этажа фабрики, где сидит её руководство. На такой высоте прямо-таки ощущаешь себя хозяином региона.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Следующий пункт - куда выводились активы?

В анонимных телеграм-каналах выдвигалась версия, будто руководство компании на эти деньги приобретало элитную недвижимость в Испании.

Там британской разведкой был завербован самый знаменитый перебежчик последнего времени - Сергей Скрипаль, загадочно отравленный полтора года назад.

Где гарантия, что владельцы зарубежных активов из числа российских бизнесменов-секретоносителей, поставляющих продукцию для АЭС, не находятся «в разработке» для последующей провокации?

КАК СОЗДАТЬ ИЛЛЮЗИЮ, ЧТО У ТЕБЯ «КРЫША»?

Итак, арбитражный процесс с налоговой - НПП «Экра» проиграло, 600 млн сокрытых налогов обязали вернуть в бюджет. В беседе с «КП» представитель компании Андрей Фурашов, как мы и писали ранее, подчеркивал: его эта ситуация ничуть не расстраивает.

Вот только реальность с его словами (полную версию аудиозаписи разговора «КП» с Фурашовым можно прослушать здесь — прим. ред.) заметно расходится.

Пока ФНС проверяла фирму, руководство последней без конца писало жалобы в прокуратуру и Следственный комитет. А также информировало ФСБ, будто «налоговики коррумпированы».

- Подобные обращения напоминали откровенную дезинформацию со стороны заявителей, отвлекавшую от противодействия реальным преступлениям, - сообщили «КП» источники в федеральных правоохранительных структурах, курирующих Чувашскую Республику.

- Это давняя тактика, - поделился с «КП» один из ветеранов спецслужб. - Заваливаешь серьезную структуру, например ФСБ, жалобами по любым вопросам. Там твои заявления обязаны отрабатывать. Как в данном случае, проверять, нет ли «коррупционного умысла в деятельности налоговой» (на что в своих жалобах и напирало НПП «Экра». - ред.). У наивных людей создается впечатление, будто у вас серьезная «крыша»: а откуда бы тогда вокруг ваших оппонентов замелькали люди в погонах?..

НА САМОМ ДЕЛЕ НЕДОИМОК МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ

В итоге ни одно дело по фейковым жалобам НПП «Экра» на налоговую так и не возбудили. Но это сильно затянуло и осложнило налоговую проверку. В очередной раз бизнесмены-«весельчаки» пустили силовиков по ложному следу, отвлекая их от борьбы с реальными преступлениями.

В любом случае НПП «Экра» оспаривало решение налоговой во всех возможных инстанциях больше трех лет - и ВЕЗДЕ получило отказ. Последнее такое решение вынес Верховный суд - высшая инстанция - совсем недавно, 17 сентября 2019 года. Но это почему-то не мешало Андрею Фурашову в разговоре со мной рассуждать о том споре с налоговой как о «давно прошедшем событии».

И, несмотря на все миролюбивые заявления, руководство компании по-прежнему желает вернуть незапланированно потерянные 600 миллионов рублей.

- Проверки по заявлениям «НПП Экра» (о якобы «коррупционном сговоре налоговой». - ред.) действительно проводились по линии Следственного комитета. Но в возбуждении уголовного дела заявителям в лице руководства НПП было отказано. Это доказывает: мы насчитали 600 млн недоимок вполне справедливо, - сообщил «КП» источник в Управлении ФНС по Чувашской Республике.

Более того, во время налоговой проверки вскрылись нелицеприятные факты: среди материалов, представленных научно-производственным предприятием по тому налоговому делу, была проведена технико-криминалистическая экспертиза и установлен факт фальсификации документов, которыми пытались обосновать и прикрыть незаконно начисленные премии.

ЗИЦ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК

Это далеко не единственная нестыковка в словах Фурашова, которыми он делился со мной под лежащий на столе диктофон.

Так, он сообщил, что «проверка на 600 млн» была «неожиданной». Но по нашим источникам - проверка, наоборот, была ПЛАНОВОЙ.

Тогда, в 2015 - 2016 годах, налоговая проверяла не только НПП «Экра», но и ее дочерние предприятия. Включая два ООО под названиями «Комплектэнерго» и «Гидрокомплектэнерго», а также их общего гендиректора Игоря Васильева, о чем писали местные СМИ.

В разговоре со мной Фурашов отрицал наличие прямой связи с этими двумя фирмами. Но реестр юридических лиц врать не будет: у НПП «Экра» и этих юрлиц на тот момент были одни и те же конечные бенефициары. Это они назначили гендиректором господина Васильева и как минимум должны были находиться в курсе его деятельности. Даже далеко ходить для этого было не надо - у всех трех фирм на тот момент совпадал юридический и фактический адрес: главный корпус НПП «Экра», пр. И. Яковлева, д. 3.

Как писала интернет-газета «Правда ПФО», налоговая проверка выявила, что Васильев совершил мошенничество в особо крупном размере, в 2014 году по подложным документам получив от Российской Федерации возмещение НДС на сумму в 5,7 млн рублей (в реальности не имея на это права - сумма для «возмещения» была предварительно выведена на фирмы-однодневки). Схему раскрыли, Игорь Васильев написал явку с повинной. Вот здесь спецслужбы сработали как надо - довели дело до конца.

В разговоре со мной Фурашов всячески стремился уйти от обсуждения сего казуса, сухо сказав: Васильев провернул комбинацию с незаконным возвратом НДС не со злого умысла, а «по ошибке».

Самое смешное, что Васильев до сих пор возглавляет эти фирмы. Читатель, если бы назначенный тобой гендиректор фигурировал в уголовном деле о мошенничестве (с де-факто твоими деньгами), ты бы оставил его в принадлежащей тебе фирме - или уволил?

По нашей версии, Васильев под давлением конечных бенефициаров (возможно, и впрямь не разбираясь в финансовых вопросах и слабо понимая, что делает) подписывал различные документы, которые ему подсовывали. А потом был вынужден написать явку с повинной. Неплохой способ уйти от ответственности для тех, кто за всем этим стоит?

- Постоянно писать жалобы - излюбленная тактика руководства НПП «Экра»: «мы ничего не знали», «все вышло случайно», «против нас ведут войну бывшие учредители и чиновники», «у нас есть доказательства правоты, их только никто не видел» - и так ad infinitum (с лат. - «до бесконечности»).

8 ноября, на следующий день после моего визита на предприятие, в телефонном разговоре со мной Фурашов намекнул, что скоро последует очередной «вброс». Из чего можно предположить, что правоохранительные органы вновь будут засыпаны тоннами «заявлений о преступлениях против предприятия» - к чему те, к сожалению, вынуждены готовиться, отвлекаясь от расследования реальных дел. Даже страшно подумать, о каком «преступлении» будет следующее заявление этих бизнесменов - наверно, о том, что их фабрику атакует ОПГ в составе Дарта Вейдера, Винни-Пуха и Крокодила Гены?

Уважаемый Андрей Владимирович, воспользуюсь привилегией журналиста и обращусь к вам со страниц одной из крупнейших газет России. В том разговоре вы выражали готовность «приехать к нам после 19 ноября», дабы дать полный ответ на все наши вопросы (чему раньше, по вашим словам, «мешал закрытый статус арбитражного процесса по спору учредителей»). Мы ждем вас - но не со словами, а с доказательствами. Обещаю, что если таковые будут представлены, то я приложу все усилия, чтобы вашей удивительной историей заинтересовались правоохранительные органы на федеральном уровне.

НПП «Экра» производит уникальные релейные системы (предохранители для промышленных электроцепей).Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

СЕБЕ - ВСЕ. А ДРУГИМ?

Объективная картина вокруг НПП «Экра» порождает серьезные сомнения в его способности сохранить качество когда-то уникальной (без шуток) продукции. Что играет на руку Западу, ставя под удар план атомной экспансии России на зарубежные рынки.

Несмотря на постоянное увеличение продаж (по сведениям учетной системы «Контур-фокус» - 64% за последние 4 года), фонд оплаты труда НПП с 2015 года снизился почти на 30%, что может сказаться на качестве продукции.

Все трудности, однако, руководство предприятия списывает на козни «врагов». В разговоре со мной Андрей Фурашов упомянул, что обладает фактами, доказывающими: бывшие учредители НПП «Экра» вместе с Маргаритой Замчинской, ее сестрой - министром финансов республики Светланой Енилиной, а также республиканским руководством ФНС сообща действуют против компании.

На мой прямой вопрос: есть конкретные доказательства? - Фурашов ответил отрицательно. Поэтому мы решили разместить аудиозапись одного из разговоров с ним, дабы снять все вопросы, от кого происходят «вбросы» и идет «распространение дезинформации».

Затем, прочитав мою первую статью, Фурашов скинул мне, как говорят в интернете, ссылку на «наброс» из телеграм-канала под названием «Штаб Навального в Чебоксарах». Где версия «КП» о невиновности аудитора Замчинской в «вымогательстве 25 млн у Фурашова» жестко критиковалась - правда, как водится у оппозиционеров, на одних эмоциях.

Совпадение? И что связывает руководителя компании, уличенной в уходе от налогов, с организацией, признанной иностранным агентом и подозреваемой в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, - остается только гадать.

ВЕРДИКТ СУДА ИЗВЕСТЕН ЗАРАНЕЕ?

Единственный способ, которым НПП «Экра» может вернуть изъятые государством средства, - нынешний арбитраж по спору о цене доли в компании с бывшими учредителями, который переплетен с налоговым спором. (Именно на основании выводов налоговой - бывшим учредителям стало известно, что стоимость их доли преднамеренно занижена из-за вывода активов, который был выявлен инспекторами ФНС.)

В беседе с корреспондентом «КП» (записана на диктофон) представитель НПП «Экра» Андрей Фурашов выражал «полную готовность прокомментировать дело после 19 ноября» - то есть сразу после даты суда. Тем самым давая понять, что уверен в конкретных сроках его завершения.

Мы направили от «КП» официальное письмо в Арбитражный суд Чувашии (где на следующей неделе как раз будет слушаться скандальное дело) - с простыми вопросами:

- Почему заурядное дело о споре учредителей слушается в максимально закрытом режиме, ведь никаких государственных тайн там нет? Коммерческая тайна подразумевает исключение лишь данных, составляющих коммерческую тайну. Остальные документы вроде как должны публиковаться, но не публикуются. Почему?

- Дело напрямую связано с налоговым спором НПП «Экра» и ИФНС, однако налоговая служба не заявлена третьим лицом в данном процессе. Почему?

- Один из участников процесса - председатель Группы компаний «Экра» Андрей Фурашов - утверждает, что дело закончится именно 19 ноября 2019 года. Чем может быть вызвана такая уверенность?

- Почему суд отказывается комментировать данное дело и не подпускает к нему журналистов?

Думается, что если у НПП «Экра» получится выиграть дело, а затем вернуть из бюджета злосчастные 600 млн рублей, то для руководства налогового управления это ничем хорошим не кончится.

УГРОЗА НАЦБЕЗОПАСНОСТИ?

- Если НПП «Экра» выиграет арбитражное дело по спору учредителей, то сможет возобновить «дело о 600 млн» против ИФНС по вновь открывшимся обстоятельствам - и вернуть их из государственного бюджета в собственный, - полагает наш источник. - Но я лично сомневаюсь, что это как-либо отразится на качестве продукции предприятия. Я допускаю, что эти деньги могут быть выведены, как и предыдущие доходы.

Почему же региональные бизнесмены ведут столь самоубийственную политику? Если допустить вовлеченность в скандал с НПП «Экра» иностранных аналитических центров - то все встает на свои места.

Так, в совет директоров АО «Аккую Нуклеар» (строит одноименную турецкую АЭС) входила бывший топ-менеджер энергетической корпорации «Интер РАО» Карина Цуркан, чье дело об обвинении в шпионаже на зарубежные разведки сейчас рассматривает Мосгорсуд.

НПП «Экра» поставляло предохранители и для «Интер РАО», и, по всей видимости, собирается поставлять на «Аккую» (в своем классе фирма - почти монополист).

Так кто может поручиться, что чебоксарские бизнесмены не стали заложниками международной игры, направленной против усиления России на энергетическом рынке?

Как долго провинциальным купчишкам удастся водить за нос слуг государевых? И не несет ли политическая и экономическая позиция руководства НПП «Экра» угрозу для национальной безопасности?