«Это четвёртый телефон, который у меня украли»: Калашникова прокомментировала дерзкое ограбление

По данным источника в полиции, злоумышленники похитили у бывшей невесты Прохора Шаляпина, певицы Анны Калашниковой, айфон последней модели, стоимостью в 130 тысяч рублей. Только «КП» певица прокомментировала дерзкое ограбление.

- После мероприятия в ресторане у меня украли новый телефон, который мне подарили в тот вечер, - вспоминает в разговоре с «КП» Анна Калашникова. - Айфон был в подарочном пакете. Когда уходили из ресторана, я его не обнаружила около себя. Ну думаю, в моих вещах где-то лежит. Потому что после мероприятия, как всегда, куча пакетов и неразбериха. Приехала домой, обнаружила, что телефона нигде нет. Была такая ситуация год назад, когда у меня украли десятый айфон.

А ещё до этого у меня из моего магазина стащили 6 и 7 айфон. По камерам было видно, что девушка зашла в магазин и украла айфоны. Она обчистила и другие магазины. Но полиция, увы, так ее и не нашла. Видимо, мне не везёт с новыми телефонами. И история повторяется. Очень надеюсь, что мой новый телефон найдут. Все-таки это дорогой подарок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743867" frameborder="0"></iframe> Калашникова прокомментировала дерзкое ограбление.

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