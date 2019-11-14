Виталий Мутко: Очень много волокиты еще, отписок, переписок

- Команда работает, и многое делается, но, если хотя бы один человек не удовлетворен, конечно, мы должны уже ставить себе оценки не очень высокие, труд наш сразу нивелируется, - с такими словами обратился к присутствовавшим на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко. Он возглавляет эту комиссию по поручению президента.

Накануне появились новости о том, что региональные власти недорабатывают в этом направлении. Людей таскают по инстанциям, не дают полной информации о положенных им компенсациям, были отмечены даже случаи угроз пострадавшим и их родственникам за «чрезмерную активность». Понятно, что заседание комиссии в таких условиях было более чем необходимо. Тем более, что Мутко уже не один раз подвергал деятельность Иркутских властей критике за неповоротливость в этом вопросе.

Напомним, что этим летом в Иркутской области прошли две волны аномальных паводков, более 20 человек погибли, в 8 районах были подтоплены 11 тысяч домов, из которых 7 тысяч строений после ухода воды были определены как подлежащие к сносу. А 1300 домов вода просто смыла.

На заседании комиссии Мутко зафиксировал состояние дел на нынешний день.

- 47 тысяч граждан получили выплаты по 10 тысяч рублей. Идет работа по выдаче свидетельств на компенсацию по утере жилья. На сегодня 6268 свидетельств на получение жилья выдано, и 3306 семей не просто уже получили свидетельства, они оплачены, - объявил он и обратил внимание, что сертификаты получили еще не все. - Но около 300 семей не определились, не получили свидетельства на жилье.

За это региональные власти получили от вице-премьера нагоняй.

- У нас очень много волокиты еще, бюрократии, отписок, переписок. Мы уже с вами говорили: за каждую тему должно отвечать должностное лицо, уполномоченное давать людям ответы, а не гонять их по кругу. Все время перенос сроков, то «зайди ко мне завтра», - выговаривал Мутко губернатору области Сергею Левченко. – «Карусель» устраиваем, не можем дать ответ, один и понятный.

И тут же посоветовал главе региона обратить особое внимание на нужды пожилых.

- Поверьте мне, я приеду к 20 декабря, и мы наслушаемся с вами, - пообещал вице-премьер. - Давайте сделаем так, чтобы каждый человек... он может вас критиковать, но у каждого человека должно быть решение его личного вопроса на руках.

Мутко попросил губернатора уточнить сроки, которые нужны региональным властям для окончательного решения вопросов по пострадавшим. Но подчеркнул, что сроки завершения жилищного строительства сдвигать никто не будет. Оно должно быть полностью завершено, как и намечено, к октябрю будущего года.