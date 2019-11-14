2019-11-14T20:41:18+03:00
Дом. Семья

«Почему у вас кот жёлтый?» - «Он белый. Просто у нас курят»

Владимир Шахиджанян выпустил новую «книгу-инструкцию» - на этот раз про то, как бросить курить
Александр ГАМОВ@gamov1
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Если медики считают никотиновую зависимость болезнью, то Владимир Владимирович утверждает, что нашел лекарство от этого недугаЕсли медики считают никотиновую зависимость болезнью, то Владимир Владимирович утверждает, что нашел лекарство от этого недугаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Знаменитый, и не только в России, - журналист, психолог, педагог, автор книг «1001 вопрос про ЭТО», «Гимнастика души», человек, научивший если не пол-страны, то уж четверть ее – точно – печатать десятью пальцами, «замахнулся» на удивительное и благородное дело – отучить страну курить.

- Мне удалось помочь, наверное, нескольким тысячам людей, избавив их от дурной привычки, - рассказывает Владимир Владимирович Шахиджанян. - Вот я и решил обобщить свой опыт и помочь всем, кто хочет избавиться от этой зависимости.

И Мэтр разработал целую методику и написал «книгу для каждого» – как это сделать. Точнее даже – не книгу, а выдает вот - пошаговую инструкцию по воплощению в жизнь этой идеи для тех, кто хочет-хочет бросить – но пока сам, без посторонней помощи – не может.

Для тех, кому, образно говоря, нужен «пинок под зад».

Кстати, первая глава книги так и называется. А сама она озаглавлена несколько неожиданно: «Курить, чтобы бросить».

Хотя, если быть совсем точными, примерно такую же мысль несколько ранее выразил знаменитый французский писатель детективов Жорж Сименон. Он заметил: «Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Лет через 30 по той же причине пытаешься бросить курить».

Собственно, смысл-то следующий: пользы ведь от курения – никакой, наоборот - сплошной вред (врачи очень убедительно это доказали), и смолить большинство из курильщиков начинают, фактически, для того, чтобы потом мучительно больно и долго пытаться отвыкнуть от этого скверного занятия.

А вот так, запросто, как начать, бросить – не получается! Во всяком случае – у явного большинства. И оно - большинство - не знает, как это сделать.

Мой друг, например, ел шоколад, грыз семечки и даже жевал черемуховые ветки . А потом – снова смолил с удвоенной силой.

А Шахиджанян – знает, - «как с этим завязать!» Потому что сам курил 55 лет! И бросил! И не курит уже 11 лет.

То есть, методику свою - ну, как всегда! - Шахиджанян проверил, прежде всего – на себе. Да и, собственно, еще и на тех, кто книгу прочитал (или читает) и с сигаретой расстался. И написал об этом автору.

Если медики считают никотиновую зависимость болезнью, то Владимир Владимирович утверждает, что нашел лекарство от этого недуга. Вполне доступное и без побочных эффектов.

Книгу можно читать только онлайн. Читать медленно и вдумчиво. – так советует сам автор.

Конечно, если кто-то сам не хочет, а родственники требуют – вряд ли у него что-то получится. А вот если человек, действительно, хочет «завязать» с курением – книга ему в помощь!

(Кстати, ваш покорный слуга - автор этой мини-рецензии - «выкурил последнюю» 5 лет и 7 месяцев назад! И пока меня всерьез к табаку не тянет.)

Да! Совсем забыл... А где найти эту книгу? Да вот же она - прямо здесь, по ссылке! Листайте, читайте...

ИСТОЧНИК KP.RU

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