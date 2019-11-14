«Почему у вас кот жёлтый?» - «Он белый. Просто у нас курят»

Знаменитый, и не только в России, - журналист, психолог, педагог, автор книг «1001 вопрос про ЭТО», «Гимнастика души», человек, научивший если не пол-страны, то уж четверть ее – точно – печатать десятью пальцами, «замахнулся» на удивительное и благородное дело – отучить страну курить.

- Мне удалось помочь, наверное, нескольким тысячам людей, избавив их от дурной привычки, - рассказывает Владимир Владимирович Шахиджанян. - Вот я и решил обобщить свой опыт и помочь всем, кто хочет избавиться от этой зависимости.

И Мэтр разработал целую методику и написал «книгу для каждого» – как это сделать. Точнее даже – не книгу, а выдает вот - пошаговую инструкцию по воплощению в жизнь этой идеи для тех, кто хочет-хочет бросить – но пока сам, без посторонней помощи – не может.

Для тех, кому, образно говоря, нужен «пинок под зад».

Кстати, первая глава книги так и называется. А сама она озаглавлена несколько неожиданно: «Курить, чтобы бросить».

Хотя, если быть совсем точными, примерно такую же мысль несколько ранее выразил знаменитый французский писатель детективов Жорж Сименон. Он заметил: «Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Лет через 30 по той же причине пытаешься бросить курить».

Собственно, смысл-то следующий: пользы ведь от курения – никакой, наоборот - сплошной вред (врачи очень убедительно это доказали), и смолить большинство из курильщиков начинают, фактически, для того, чтобы потом мучительно больно и долго пытаться отвыкнуть от этого скверного занятия.

А вот так, запросто, как начать, бросить – не получается! Во всяком случае – у явного большинства. И оно - большинство - не знает, как это сделать.

Мой друг, например, ел шоколад, грыз семечки и даже жевал черемуховые ветки . А потом – снова смолил с удвоенной силой.

А Шахиджанян – знает, - «как с этим завязать!» Потому что сам курил 55 лет! И бросил! И не курит уже 11 лет.

То есть, методику свою - ну, как всегда! - Шахиджанян проверил, прежде всего – на себе. Да и, собственно, еще и на тех, кто книгу прочитал (или читает) и с сигаретой расстался. И написал об этом автору.

Если медики считают никотиновую зависимость болезнью, то Владимир Владимирович утверждает, что нашел лекарство от этого недуга. Вполне доступное и без побочных эффектов.

Книгу можно читать только онлайн. Читать медленно и вдумчиво. – так советует сам автор.

Конечно, если кто-то сам не хочет, а родственники требуют – вряд ли у него что-то получится. А вот если человек, действительно, хочет «завязать» с курением – книга ему в помощь!

(Кстати, ваш покорный слуга - автор этой мини-рецензии - «выкурил последнюю» 5 лет и 7 месяцев назад! И пока меня всерьез к табаку не тянет.)

Да! Совсем забыл... А где найти эту книгу? Да вот же она - прямо здесь, по ссылке! Листайте, читайте...