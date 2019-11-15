2019-11-15T22:54:08+03:00
Звезды

«Следующую песню на английском я спою на конкурсе «Евровидение»: Бузова сделала неожиданное признание

Телеведущая дала аншлаговый концерт в "Известия Hall"
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Бузова отпела в Москве последнее шоу «Под звуки поцелуев»Бузова отпела в Москве последнее шоу «Под звуки поцелуев»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Имя Ольги Бузовой в последние несколько лет действительно вызывает жаркие споры. Три года назад звезда реалити «Дом-2» после громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым внезапно решила стать певицей.

Оля признаётся, мол, и раньше грезила о сцене, просто после семейной драмы появилось больше времени, которое она решила посвятить пению.

Наряды Ольга подсмотрела у западной дивы Бейонсе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наряды Ольга подсмотрела у западной дивы Бейонсе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И понятно, что в вокальном плане Бузова далеко не Мария Каллас. Впрочем, она и не претендует на звание вокалистки. Думаю, ей просто нравится образ поп-дивы, демонстрирующей наряды и первоклассное шоу с модными 3d -экранами и сложными трюками, акробатическими номерами и веером хитов. Кстати, по части песенных боевиков Бузова уже давно переплюнула небезызвестную «ВИА Гру». И порой такие дерзкие образы демонстрирует, что даже Вера Брежнева выглядит на ее фоне пуританкой.

На сцене Бузовой помогал балет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сцене Бузовой помогал балет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний концерт «Под звуки поцелуев». Бузова прощается с программой, которая увеличила в разы ряды ее поклонников. В столичном зале «Известия Hall» аншлаг. Людей настолько много, что с трудом пробираюсь к своему месту.

Звезда удивила поклонников смелыми танцами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда удивила поклонников смелыми танцами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В випе отплясывает король эфиров Андрей Малахов, светская львица Мария Погребняк, дочь покойного сенатора и бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова.

Андрей Малахов восхищался трудолюбием звёзды шоу «Дом-2». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Малахов восхищался трудолюбием звёзды шоу «Дом-2».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подруги Бузовой Алена Водонаева и Настя Крайнова наблюдали за шоу в вип-ложе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подруги Бузовой Алена Водонаева и Настя Крайнова наблюдали за шоу в вип-ложе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В випе была замечена Мария Погребняк (на фото она крайняя слева) и Милана Тюльпанова (в зелёном платье и почему-то босая). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В випе была замечена Мария Погребняк (на фото она крайняя слева) и Милана Тюльпанова (в зелёном платье и почему-то босая).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публика разная: от школьников до пенсионеров, но молодых лиц все-таки намного больше. Кстати, атмосфера на концерте схожа по настроению и накалу страстей с футбольным матчем. Все песни (реально абсолютно все!) зал поёт хором.

Поклонники Бузовой съехались на концерт со всей России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поклонники Бузовой съехались на концерт со всей России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такой вот концерт в формате караоке.

- Чуть сознание не потеряла, когда 10 минут висела наверху, - признаётся Ольга фанатам, спускаясь на первой песне на канатах на сцену.

Бузова несколько раз во время шоу летала над сценой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бузова несколько раз во время шоу летала над сценой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зал загудел: «Оля-ты лучшая!»

Понятно, что при такой мощной поддержке Бузова не боится громких заявлений.

- Хочу оставить след в истории России. А в истории шоу-бизнеса уже оставила песней «Мало половин», - говорит телезвезда.

Артистка продемонстрировала стройные ноги, надев экстремальное мини. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка продемонстрировала стройные ноги, надев экстремальное мини.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А потом исполнив англоязычную версию этого хита «Not Enough For Me», делает ещё более яркое признание: «Следующую песню на английском я спою на конкурсе «Евровидение»!

Андрей Черкасов (тоже выходец из шоу «Дом-2») был окружён дамами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Черкасов (тоже выходец из шоу «Дом-2») был окружён дамами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зал снова одобрительно зашумел.

Особенно Ольге рьяно хлопал в випе блогер Давид Манукян, с которым артистке приписывают романтические отношения. Не исключено, что ребят действительно связывает нечто большее, чем дружба.

В зале Ольге подпевал ее друг блогер Давид Манукян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зале Ольге подпевал ее друг блогер Давид Манукян.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСЛОВНО

«Уже обогнала Кардашьян!»

- Все видят сколько и как я работаю, как мало сплю. Моя жизнь в моем инстаграм, в моих сторис. По количеству просмотров сторис я на третьем месте в мире и даже обгоняю Ким Кардашьян, - признаётся в беседе с «КП» Ольга Бузова. - У меня уже иммунитет на хейтеров. Я предпочту ответить на комментарий человеку, который написал мне что-то хорошее или сделал какой-то ролик. Посмотрю его, напишу кому-то что-то мотивирующее, доброе. Зачем мне множить в мире зло, его и так много.

Для меня огромная радость, что ко мне на концерты приходят семьями. Женщины со своими детьми и уже внуками. Девочки приводят своих родителей и мы все вместе поем и танцуем. У меня лучшая аудитория, лучшие поклонники. Раскрепощенные, позитивные, счастливые, они саму меня заряжают так, что я после одного концерта могу еще пять дать (смеется).

- Вы уже подсчитывали, какой из ваших треков был самым прибыльным?

- Все мои треки, особенно те, которые стали музыкальными и танцевальными гимнами для миллионов людей, они, безусловно, приносят прибыль. Самая популярная из последних- «Водица», которую я презентовала большой вечеринкой в Москве, пригласив Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Сашу Гудкова, Ксению Собчак, Андрея Малахова и других своих друзей. И хит конца лета - «Лайкер». А трек «Вот она я» побил рекорды в ТикТок (новая соцсеть, где блогеры размещают видеоистории - Ред.) по количеству снятых на него видео.

Ольга Бузова дала аншлаговый концерт в "Известия Hall".Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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