Антоновские яблоки бабушки Марии
- Да ты никак меня фотографируешь, Николай!
- Фотографирую, Мария Дмитриевна.
- Да зачем?
- Для истории, Мария Дмитриевна, для истории.
Марии Дмитриевне 92 года. Живой взгляд. Ясная речь.
Стоит на трассе, надеется, кто-то купит яблоки. А редко кто остановится. Но ведь видят, что старый человек, могли бы из милосердия притормозить, взять ведерко антоновки или штрифеля. Всего-то 50 рублей. Но нет, мчат мимо. Хотя бывают и исключения.
- Вот вчера женщина все у меня купила. А сначала проехала мимо, но вернулась и купила.
- А на что вам деньги, Мария Дмитриевна?
- Да как на что - газ провести. А это 100 тысяч рублей.
Мария Дмитриевна живет в крохотном городке Чекалин Тульской области на Первомайской улице, которая обделена газопроводом, и надо тянуть трубу со Стрелецкой, а это метров 40. С печью возиться в таком возрасте тяжело, как было бы замечательно: включил газовый котел и наслаждайся старостью.
- Пенсия маленькая, всего 14 тысяч, я же почтальоном работала, зарплата была маленькая, а сумка тяжелая. Раньше народ много выписывал - журналы, газеты. Письма писали. А теперь столько не читают.
Второй раз встретил Марию Дмитриевну, когда она возвращалась домой. Почти все яблоки удалось продать.
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