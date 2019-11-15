2019-11-15T11:37:46+03:00
Общество

Антоновские яблоки бабушки Марии

Провинциальные заметки журналиста Николая Андреева
Николай АНДРЕЕВколумнист, писатель, бывший корреспондент «КП»
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Яблоки у Марии Дмитриевны заканчиваются - скоро зима. А газа все нет. Может, среди читателей найдется кто-то, кто решит помочь бабушке и протянуть эти несчастные 40 метров газопровода к ее избушке?Яблоки у Марии Дмитриевны заканчиваются - скоро зима. А газа все нет. Может, среди читателей найдется кто-то, кто решит помочь бабушке и протянуть эти несчастные 40 метров газопровода к ее избушке?Фото: Николай АНДРЕЕВ
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- Да ты никак меня фотографируешь, Николай!

- Фотографирую, Мария Дмитриевна.

- Да зачем?

- Для истории, Мария Дмитриевна, для истории.

Марии Дмитриевне 92 года. Живой взгляд. Ясная речь.

Стоит на трассе, надеется, кто-то купит яблоки. А редко кто остановится. Но ведь видят, что старый человек, могли бы из милосердия притормозить, взять ведерко антоновки или штрифеля. Всего-то 50 рублей. Но нет, мчат мимо. Хотя бывают и исключения.

- Вот вчера женщина все у меня купила. А сначала проехала мимо, но вернулась и купила.

- А на что вам деньги, Мария Дмитриевна?

- Да как на что - газ провести. А это 100 тысяч рублей.

Мария Дмитриевна живет в крохотном городке Чекалин Тульской области на Первомайской улице, которая обделена газопроводом, и надо тянуть трубу со Стрелецкой, а это метров 40. С печью возиться в таком возрасте тяжело, как было бы замечательно: включил газовый котел и наслаждайся старостью.

- Пенсия маленькая, всего 14 тысяч, я же почтальоном работала, зарплата была маленькая, а сумка тяжелая. Раньше народ много выписывал - журналы, газеты. Письма писали. А теперь столько не читают.

Второй раз встретил Марию Дмитриевну, когда она возвращалась домой. Почти все яблоки удалось продать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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