Привычка ругаться

Считается, что в любой счастливой семье должны царить мир и любовь. А иначе зачем все было затевать? Но есть пары, которые эту теорию с легкостью опровергают. Мои знакомые Таня и Виктор, например, ругались так часто, что по ним можно было составлять календарь: в понедельник темой для скандала была нехватка денег, в среду - лень мужа, а в субботу - «мне нечего надеть».

«Потратил на тебя свои лучшие деньги»

И хотя ссоры в их семье были частыми, они не мешали им счастливо жить вместе 12 лет. Виктор считал, что брак с темпераментной женщиной куда интереснее, чем с холодной и безэмоциональной, и потом все недовольства друг другом лучше высказывать сразу, а не накапливать в себе.

Вот они и высказывали, споря до хрипоты по любому поводу - начиная от неопущенного сиденья унитаза и заканчивая выборами президента Уругвая. В ход шли самые изощренные ругательства, упоминание матерей друг друга и запугивание нежеланием принести в старости стакан воды.

Татьяна в ссоре вела себя, как Алла Пугачева: всегда начинала с новых «песен» и заканчивала старыми хитами, вспоминая, например, как шесть лет назад супруг потерял ее в лесу на рыбалке. Всю ночь искал, думал, что в реке утонула, а когда под утро вернулся и увидел ее мирно спящей в своей кровати, на весь дом закричал: «Так ты жива?»

Затем Таня обычно несколько раз повторяла, что им больше не о чем говорить, но еще пару часов не могла остановиться. А когда доходила до коронного «Да я на тебя свои лучшие годы потратила!», Витя обычно замечал, что он, в свою очередь, потратил на нее свои лучшие деньги, так что они квиты.

«Я не толстая, это подушка безопасности»

- Представляешь, - жаловалась на днях Таня, - он мне сказал, что я толстая! Так и сказал: «Не мешало бы тебе, Тань, в спортзал походить!»

Ну я ему тогда все на пальцах объяснила. Знаешь, говорю, дорогой мой, это у меня не лишний вес, это подушка безопасности, спасающая тебя от конкурентов! Твой спасательный круг в мире красивых и успешных мужчин. Ведь если б я с моим умом и харизмой была еще и худой, ты бы тут сейчас не стоял. На твоем месте был бы Джордж Клуни с тарелкой клубники и бокалом шампанского. Так что радуйся: пока я толстая, у тебя есть дом! В общем, остались каждый при своем: я со своим жиром на боках, а он со своими глупостями.

Друзья искренне поражались, как эта парочка скандалистов может прекрасно уживаться. Ведь у них было в точности как в поговорке «Милые бранятся - только тешатся». За каждой ссорой следовало бурное примирение, каждое обидное слово компенсировалось десятком нежностей и шуточек. Казалось, что они отлично подходили друг другу и именно такая форма взаимного существования была для них самой комфортной.

«Открывал рот, чтобы уши не закладывало»

Иногда ссоры Тани и Вити выходили за рамки их двухкомнатной квартиры и достигали соседских ушей. И тогда над их забавными диалогами потешался весь подъезд:

- Что за шум?

- Смирновы опять туалетную бумагу не поделили.

Они и впрямь были как из анекдота: «Дорогая, соль рассыпалась, это к ссоре, но может, все еще обойдется?» - «Да нет, я уже настроилась!»

В последний раз, когда у Тани с мужем разразилась ссора, он, чтобы позлить супругу, заклеил клеем банку с майонезом, а она написала на бутерброде неприличное слово горчицей. Возможно, скандалы в их семье - обычная эмоциональная разрядка.

- Я бы давно ушла жить к маме, - признавалась Таня, - но по сравнению с ней Витя просто ангел. Маму я бы так долго терпеть не смогла, она у меня настоящая «тяжелая артиллерия». Когда начинает ругаться, Витя даже рот открывает, чтобы уши не закладывало.

Танин муж считает их традиционные ссоры чем-то вроде стендап-комедии, каждый раз умудряется разрулить ситуацию как-то нестандартно. Однажды, например, помирился с женой, вовремя поставив лайк к ее фотографии в Фейсбуке, а когда в разгар ссоры благоверная вознамерилась в очередной раз уйти из дома, спрятал ключ от входной двери со словами: «Если ты так долго будешь наносить макияж, то в итоге вообще забудешь, что собралась уходить!» Она перестала краситься, разревелась. Но ревела при этом у него на плече.

То он ей плюнет в душу, то она ему

- Каждый раз, когда мы начинаем ссориться, я чувствую себя героиней юмористического сериала, - признается Таня. - Ну что поделать, если нам обоим нравятся такие игры, это вносит разнообразие в размеренную жизнь, бодрит. Кто-то в доктора и пациента играет, кто-то в начальника и секретаршу. А мы в ссорящихся супругов. В первые годы замужества я боялась, что муж не выдержит таких американских горок, уйдет. Но он сказал, ему даже нравится. У нас полно знакомых, которые прожили более десяти лет без единой ссоры, а потом в один день развелись. Уж лучше ругаться!

Игры играми, но склонность к скандалам у Тани и Виктора, вероятно, в крови, но вот нашли же друг друга и научились переводить конфликты в юмор! Как говорят, живут душа в душу: то он ей плюнет в душу, то она ему туда же нагадит. И главное - никто ни на кого годами обиды не держит! Поругались и забыли. Это же еще уметь надо!

Наверное, правду говорят: любовь имеет разные формы - кто-то дарит женщине цветы, чтобы доставить удовольствие, а кто-то скандалы закатывает, чтобы подогреть страсть.