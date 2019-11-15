«Мы удалили из рук 1,5 кг, и это только начало»: пластический хирург рассказал, как спасают блогера-качка «Руки-Базуки»

Парень из Пятигорска стал героем соцсетей с 2017 года. Чтобы добиться популярности, он самостоятельно вкалывал в мышцы рук вещество синтол (это жир), за что прослыл «синтоловым качком». А также стал известен как «Руки-Базуки». Его приглашали в эфир ведущие российские телеканалы. На своих страницах в Интернете Кирилл Терешин выкладывал фото в обнимку с Анфисой Чеховой и другими красавицами.

Но потом на фото все чаще стали появляться опухшие и побагровевшие руки. Блогер начал жаловаться на сильные боли, повышение температуры и даже обмороки. После светско-развлекательных программ он стал героем медицинской передачи Елены Малышевой. Парень надеялся, что врачи смогут разрезать мышцу и выдавить оттуда синтол. Но эксперты развели руками: это невозможно. По словам Терешина, всего он закачал себе больше 6 литров вещества.

Через несколько месяцев после операции, Кирилл начал жаловаться на боль, повышение температуры и даже обмороки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- После того, как другие наши коллеги-врачи отказались от операции, мы много думали, собирали консилиумы и в конце концов решили, что возьмемся за пациента. Хотя, ситуация действительно крайне сложная, - рассказывает пластический хирург, доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.

ЧЕМ ГРОЗЯТ ИНЪЕКЦИИ?

- Когда в организм попадает инородное тело, он пытается как-то отграничить это вещество, - поясняет врач, оперировавший «Руки-Базуки». - Прежде всего формируется большой, толстый рубец. Плюс происходит изменение ткани. Это выглядит, как участки буквально каменной плотности, по которым можно постучать, и это будет как стук по дереву. Также нарушается питание кожи, появляются язвы. Из-за инородных веществ очень сильно «напрягаются» печень и почки. У пациентов может наступить смерть от развития почечной недостаточности.

И еще может развиться воспаление, площадь которого будет колоссальной. Это тоже может привести к летальным последствиям.

СЛОЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Уникальность операции прежде всего в том, что за нее никто не брался, - говорит хирург Дмитрий Мельников. - Объем работы серьезнейший, а результаты мало предсказуемы, к сожалению. Ты можешь сделать море исследований, МРТ, УЗИ, но не знаешь, какие осложнения могут возникнуть. Плюс это две руки у молодого человека. Задача не просто убрать инородный материал любой ценой, но и сохранить качество жизни, чтобы он мог пользоваться руками.

Пластический хирург Дмитрий Мельников.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда мы решали, брать ли его на операцию, собирали несколько консилиумов. Вплоть до экспертизы психологического состояния: насколько пациент сам готов к этой операции. Потому что она будет не одна, их будет несколько. И проблемы могут возникнуть на каждом из этапов.

Технически трудные моменты были в том, что мне приходилось удалять ткани, где нет каких-то ориентиров (сложно отделить инородное вещество. - Ред.). Операция выполнялась под мощным увеличением. Я работал в специальной оптике, чтобы идентифицировать различные структуры: сосуды, нервы и как можно больше сохранить живые ткани.

Объем удаленных тканей составил порядка полутора килограммов, мы оперировали около двух часов. Кровопотеря была минимальной. Ранний послеоперационный период прошел успешно. Это дает нам надежды, что следующие операции будут такими же.

ЧТО ДАЛЬШЕ

- Мы планируем еще минимум три операции, - рассказал Мельников. - Пока «сделали» трицепс левой руки, которой большинство людей пользуется реже. Дальше у нас в плане трицепс, или задняя поверхность, правой руки. Потом возвращаемся обратно на левую руку, область бицепса. И заканчиваем бицепсом правой руки.

«С бицепсом проблем будет больше. Потому что объем инъекций там больше и больше трофических повреждений, связанных с самой кожей. Боюсь, там придется повозиться сильнее», - добавляет врач.

В ТЕМУ

«Зачем вы пишете о фриках?!» - один из частых упреков в откликах, которые оставляют наши читатели после статей о таких «героях», как Терешин «Руки-Базуки».

Кирилл Терешин в "женском образе". Некоторое время поговаривали, что он вовсе сменил пол.

Во-первых, подобные истории — урок для молодых и не очень людей. Яркий и поучительный пример, к чему может привести бездумное вмешательство в свой организм, попытки радикально «переделать себя».

Во-вторых, в данном случае мы рассказываем о том, как продвинулась медицина. На что способны талантливые отечественные врачи в ситуациях, которые многим кажутся безвыходными. Хотелось бы, чтобы такой уровень медпомощи был доступен как можно большему количеству пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шесть килограммов синтола»: "Руки-Базуки" признался, что синтол медленно убивает его

Кирилл Терешин считает, что в основном из-за этого он и проиграл бой с Олегом Монголом (подробности)

Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции

Одиозный блогер Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом "Руки-Базуки", вышел в свет после операции. Фрик появился в московском ресторане в компании естественных качков и своего пиар-менеджера. Сториз с заведения опубликовал сам синтольщик (подробности)