2019-11-15T18:28:48+03:00
Туризм

10 самых дешевых пляжных курортов в декабре 2019 года

В Ассоциации туроператоров России назвали пляжные курорты, где дешевле всего отдохнуть в межсезонье, в начале декабря 2019 года
Юлия СМИРНОВА
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Ассоциация туроператоров России и сеть турагентств «1001 тур» назвали пляжные курорты, где можно недорого отдохнуть прямо сейчас, в межсезонье, когда цены минимальны.Ассоциация туроператоров России и сеть турагентств «1001 тур» назвали пляжные курорты, где можно недорого отдохнуть прямо сейчас, в межсезонье, когда цены минимальны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кто-то из принципа путешествует только самостоятельно, кто-то по традиции идет в турагентство. А экономные отпускники всегда сравнивают, как будет выгоднее: самому бронировать билет и отель или купить путевку.

Ассоциация туроператоров России и сеть турагентств «1001 тур» назвали пляжные курорты, где можно недорого отдохнуть прямо сейчас, в межсезонье, когда цены минимальны.

Цифры - это средняя стоимость тура на двоих с вылетом из Москвы 29 ноября - 2 декабря, с учетом перелета, проживания, трансфера. Речь именно о среднем чеке, можно найти и дешевле.

Турция - 47 900 рублей

Бахрейн - 80 300 рублей

ОАЭ - 88 000 рублей

Вьетнам - 90 900 рублей

Индия (Гоа) - 94 900 рублей

Китай (Хайнань) - 97 300 рублей

Таиланд - 101 600 рублей

Иордания (Акаба) - 119 000 рублей

Шри-Ланка - 121 800 рублей

Куба - 126 600 рублей

Справедливости ради: Турцию в декабре можно назвать пляжным курортом с большой натяжкой, купаться в это время там все-таки поздновато. Хотя пока держится теплая погода. В Анталье сейчас +25 градусов, температура воды в море +23. Вполне! А через пару недель, скорее всего, можно рассчитывать лишь на подогреваемые бассейны.

И для сравнения - порядок цен на отдых в других теплых странах.

За 140 - 150 тысяч рублей на двоих можно слетать в Израиль (красноморский курорт Эйлат), Индонезию (Бали) и Доминикану.

За 170 тысяч рублей - в Мексику (Канкун). Дороже всего Мальдивы, средняя стоимость тура больше 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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