2019-11-17T01:41:05+03:00
Общество

«Потому что все месте мы – маяки»: IOWA записала клип в защиту природы

В музыке артисты видят один из сильнейших инструментов привлечения внимания к проблемам экологии [видео]
Анна ГЛАДКИХ
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Фото: Группа IOWA (Айова) в ВКФото: Группа IOWA (Айова) в ВК
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«Сегодня на планете 9,2 млрд тонн пластика, и более 7 млрд из них – отходы», – приводит мрачную статистику на своей страничке в соцести группа IOWA.

Чтобы обратить внимание на проблему и сплотить людей вместе для противостояния ей, ребята выпускают новый клип на песню «Маяки», посвященную экологической проблеме.

«Мы верим, что сражаться с темнотой можно только вместе, и эта песня - способ собрать людей, которые хотят светить, но думают, что не способны повлиять на глобальные вещи», – говорится в сообщении. «Говорить и быть услышанными – это не привилегия, это право, которое необходимо использовать».

Тизер клипа появился в сети 15 ноября, а премьера полного видео запланирована на 22.

В сером постапокалиптическом пространстве юная актриса, как попавшая в западню птица бьется среди мусорных куч и нефтяных отходов.

Концовка клипа в тизере не раскрыта, но, учитывая позитивный настрой и надежду ребят, можно предположить, что его сюжет заканчивается положительно как для его героини, так и для человечества.

Белорусско-российская группа IOWA образована в 2007 году, стала известна в 2012 с песней «Мама». В 2014 году сингл «Улыбайся» занял первое место в российском топ-чарте iTunes. Группа является неоднократным номинантом и лауреатом премий MTV EMA, RU.TV и Муз-ТВ.

IOWA - "Маяки" (Тизер).22 ноября состоится премьера нового клипа группы IOWA - "Маяки" Пластик изобрели в конце 19 века. Повсеместное производство началось в 1950 году. Сегодня на планете 9,2 млрд тонн пластика, и более 7 млрд из них - отходы. Песня и клип Маяки появились именно из-за этой страшной статистики. Но надежда есть, и именно о ней наш клип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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