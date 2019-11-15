Записки киевлянки: Украина готовится к новой войне — теперь за землю

«ЯНУКОВИЧА СКИНУЛИ, А ЭТОГО — И ПОДАВНО»,

- Все, теперь будет революция, кровавая, страшная, а народ не потерпит, - рассуждает седая старуха, с синеватым оттенком тонких губ, и лицом сморщенным, как печеное яблоко.

- Скоро? – спрашиваю агрессивно настроенную женщину.

- Нет, не так скоро. Постепенно все начнется. К весне, наверное, раскачается вся страна, и скинем Зеленского.

- Что вам-то лично с продажи земли? У вас надел есть какой-то, может дача? - интересуюсь у женщины.

- Нет у меня ничего. Мужа похоронила, сына похоронила. Никого и ничего. Но землю продавать не дам! С оружием уже пойдем против новой власти. Пошли в 2013-м против Януковича, а против этого и подавно, - горячится пенсионерка, и глаза ее сверлят меня колючими, карими буравчиками.

Вообще угрозы в адрес президента Украины звучат все чаще, а реакции от него особенной-то и нет. Многие почему-то хотят напомнить Зеленскому о его обещаниях, а тот сейчас не может угодить всем, да и непросто это сделать.

Все время в голове у людей революции, а 6 лет войны и разрухи не научили здесь никого и ничему.

И если 6 лет назад начиналось все с документа об Ассоциации с Евросоюзом, то теперь, может статься, поводом послужит продажа земли, которой киевляне всерьез боятся и категорически не хотят. Отношение большинства украинцев к земле - сакральное.

Многие откровенно признают, что начнутся настоящие войны за землю. А поскольку в стране полно оружия, бунты могут быть и кровавыми.

Почему-то вспоминается "Сказка о ветре в безветренный день» Софьи Прокофьевой. Депутаты ходят в колпаках, чтоб народ не мог видеть какие те самом деле. Правда, вот колпаки стали грязными, не стирались уже пять лет, запахи изысканных духов притупились, а в самом королевстве никто уже друг друга не узнает. Вот и «Слуги народа» тоже оказались в этих дурацких колпаках: народ нищает, а позитивных дел пока никаких не видно.

СТРАНА - КАК РЫБА НА КУКАНЕ

На почте сидит почтальонша-блондинка Ира, у которой на сумочке до сих пор сине-желтая ленточка, и та вспоминает с разочарованием Майдан на который ходили всем семейством: Ира, ее дочь, зять и даже пожилая свекровь.

Ира много курит, почти полпачки в день, говорит басом и кашляет:

- Нет, блин, не брошу курить. Внук родился, зять работу потерял, дочь болеет, мать лежачая, тарифы эти проклятые, - говорит она в сердцах и выходит на улицу с очередной сигаретой. - Когда курю, стараюсь не болтать лишнего. Вот и успокоилась.

Многие здесь 6 лет живут с ощущением выловленной рыбы, которую сняли с крючка и повесили на кукан. И вот висит эта рыба уже не живая рыба, ни мертвая на жестком шнуре, глотая остатки воздуха ртом, а говорить правду разрешено только депутатам, да и то не всем.

Рабиновичу, к примеру, можно. Но зачем слушать Рабиновича - если тем, кто думает также как он, нельзя открыть рта? Если те, кто может высказаться прямо, обладая мандатом, не способен или не желает защитить людей с такими же взглядами?

К примеру, «Слуги народа» пообещали внести изменения в языковый закон, однако ничего не происходит, а киевляне говорят на суржике, ломают себя, что-то пытаются доказать сами себе, но при этом не могут определиться с целью или просто приспосабливаются к происходящему.

Одна знакомая работает в реанимации старшей медсестрой уже много лет. Сегодня ее видела на остановке и поинтересовалась - как работается и какие есть вакансии. Женщина призналась, что нехватка среднего медперсонала - 50%, причем все увольняются или меняются очень быстро, а работать совершенно некому. Ставка медсестры 2.900 гривен (около 7,5 тысяч рублей) при этом дают кое какие надбавки, но за ночные дежурства платят очень мало.

Спросила женщину: требуют ли на работе сейчас от вас украинский язык?

- Мы все на русском как говорили, так и продолжаем. Может это они там, в Раде, у себя? А будут еще и мову требовать - будут сами судна из-под лежачих выносить.

«ПОКА НЕ БУДЕМ ВЕШАТЬ, БУДЕМ ПЛОХО ЖИТЬ»

Скоро зима, но в Киеве пока относительно тепло.

Поменяла, наконец, летнюю резину на зимнюю.

Работники автосервиса обсуждают Зеленского, мечтают видеть Порошенко в тюрьме, и жутко при этом спорят:

- Ну ты, Валера, чего хочешь от человека за полгода? 28 лет воровали, грабили, уничтожали, и чтоб он за полгода всем угодил?

- Мне "годить" не надо. Надо чтоб как в Китае. Пока не будем вешать за коррупцию как у них, так и будем плохо жить.

Осень, настроение у людей мрачное.

Вот и тетя Вера, пожилая соседка по дому - родом из Минска тоже разочарована, хотя за Зеленского не голосовала.

Живет женщина в Киеве всю жизнь, а в Белоруссии у нее родная сестра, которая зовет уехать из Киева. Тетя Вера каждый год ездит к белорусской родне, возвращается оглушенная и долго находится в плохом настроении.

- Да, как-то все у нас тут не по-людски, а там Батька страну поднял. Люди живут хорошо, а кто хочет жить еще лучше - в Москву уезжает, - вздыхает одинокая пенсионерка.

Но большинству киевлян уезжать совершенно некуда, и они снова начинают надеяться, что власть опять поменяется и волшебным образом станет честной и справедливой, а ветер сорвет с нее колпаки, как в сказке.

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