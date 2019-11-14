«Ни села ни сала»: Зеленскому предрекли крах из-за продажи земли на Украине

14 Нояб. 17:21 2019-11-14T17:21:33+03:00

Закон о продаже земли на Украине может привести к краху политической карьеры Владимира Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На Украине активно лоббируют законопроект о продаже земли. Это, по мнению многих экспертов, приведет к краху Зеленского, президент потеряет поддержку народа

- Из-за этого закона на Украине не будет ни села, ни сала. Что бы не говорили, вся инициатива ради продажи земли иностранцам, - комментирует ФАН экс-депутаты Верховной рады Владимир Олейник.

Возникает много вопросов к реализации данной инициативы, в том числе возможности приобретать большие куски, по 200 тысяч гектар.

- Фактически Украину могут скупить 200 человек. Все изначально рассчитано на транснациональные корпорации. На территории Украины будут выращивать достаточно дешевую ГМО-продукцию, страну устранят как конкурента сельскохозяйственной продукции, - уверен Олейник.

Столь же непримиримую позицию занимает еще один бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко Он отметил, что «после голосования по этому закону нынешняя украинская власть стала в полном смысле слова врагом народа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, напомним, с идеей разрешить свободную продажу главного богатства Украины – плодородных земель – выступил президент Незалежной Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU