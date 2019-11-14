На Украине назвали принятый Радой закон о продаже земли предательством «Слуг народа»

14 Нояб. 05:29 2019-11-14T08:59:02+03:00

Верховная рада после жарких споров все же приняла приняла в первом чтении скандальную земельную реформу. Фото: Петр Сивков/ТАСС

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В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что приняв скандальный закон, позволяющий продавать сельскохозяйственные земли Украины, президентская партия «Слуга народа» предала тот самый народ, которому взялась служить.

«Сегодня Зе-власть предала украинский народ. Принятие в первом чтении законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли – это начало операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов», - говорится в заявлении ОПЗЖ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, напомним, с идеей разрешить свободную продажу главного богатства Украины – плодородных земель – выступил президент Незалежной Владимир Зеленский.

А чтобы определить, кто и на каких условиях сможет покупать украинский чернозем, он предложил провести всенародный референдум, но пока выразить свое мнение по этому вопросу гражданам страны возможности не предоставили. Поэтому люди, опасающиеся, что их землю раскупят иностранцы, выходят на уличные митинги протеста.

«Слуги народа» тем временем подготовили законопроект о земельной реформе, и в среду документ был одобрен в первом чтении: «за» проголосовали 240 депутатов из 450.

К слову, в знак протеста против продажи земли активисты принесли к зданию Верховной рады гроб со свиной тушей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743572" frameborder="0"></iframe> Фермеры принесли труп животного под стены Верховной Рады.По сообщениям СМИ, необычным перфомансом фермеры продемонстрировали свое отношение к возможному снятию моратория на продажу земель сельхозназначения. По мнению активистов, мертвое животное в гробу олицетворяет будущее животноводства в стране (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU