2019-11-14T08:59:02+03:00
Политика

На Украине назвали принятый Радой закон о продаже земли предательством «Слуг народа»

В среду украинский парламент большинством голосов одобрил в первом чтении скандальную земельную реформу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments19
Верховная рада после жарких споров все же приняла приняла в первом чтении скандальную земельную реформу. Фото: Петр Сивков/ТАССВерховная рада после жарких споров все же приняла приняла в первом чтении скандальную земельную реформу. Фото: Петр Сивков/ТАСС
Изменить размер текста:

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что приняв скандальный закон, позволяющий продавать сельскохозяйственные земли Украины, президентская партия «Слуга народа» предала тот самый народ, которому взялась служить.

«Сегодня Зе-власть предала украинский народ. Принятие в первом чтении законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли – это начало операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов», - говорится в заявлении ОПЗЖ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, напомним, с идеей разрешить свободную продажу главного богатства Украины – плодородных земель – выступил президент Незалежной Владимир Зеленский.

А чтобы определить, кто и на каких условиях сможет покупать украинский чернозем, он предложил провести всенародный референдум, но пока выразить свое мнение по этому вопросу гражданам страны возможности не предоставили. Поэтому люди, опасающиеся, что их землю раскупят иностранцы, выходят на уличные митинги протеста.

«Слуги народа» тем временем подготовили законопроект о земельной реформе, и в среду документ был одобрен в первом чтении: «за» проголосовали 240 депутатов из 450.

К слову, в знак протеста против продажи земли активисты принесли к зданию Верховной рады гроб со свиной тушей.

Фермеры принесли труп животного под стены Верховной Рады.По сообщениям СМИ, необычным перфомансом фермеры продемонстрировали свое отношение к возможному снятию моратория на продажу земель сельхозназначения. По мнению активистов, мертвое животное в гробу олицетворяет будущее животноводства в стране (c) Ruptly

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт про инициативу Зеленского: А вы сначала найдите на Украине 40 миллионов свободных гектаров, чтобы их продать!

Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал «КП» предложения президента Украины Зеленского о свободной продаже земли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты