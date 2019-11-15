2019-11-16T18:18:46+03:00
Политика

На Украине уже призвали создать Румынский район

Его население на 95% состоит из румын. Но Киев хочет объединить регион с украинским, чтобы размыть концентрацию «нетитульной» нации
Иван ГРАЧЕВ
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Черновицкая область Украины многонациональная — здесь проживают не только украинцы, но и румыныЧерновицкая область Украины многонациональная — здесь проживают не только украинцы, но и румыныФото: EAST NEWS
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Депутат Черновицкого облсовета Дмитрий Павел заявил, что Герцаевский район этой области следует административно оформить как Румынский. Его предложение поддержал и руководитель Румынского сообщества Украины Иван Попеску, который также заявил и о необходимости создания на Украине Министерства по делам национальностей.

Черновицкая область Украины многонациональная — здесь проживают не только украинцы, но и румыны, молдаване, которые стремятся сохранить свою культуру (что в последние годы на Украине сделать крайне сложно). При этом региону удается налаживать особые отношения с Евросоюзом, используя именно свою многонациональность.

- В Черновицкой области сразу несколько преимущественно румыноязычных районов. Это Сторожинецкий, Глыбокский, Новоселицкий, частично Хотинский районы, - сказал Дмитрий Павел. - А в Герцаевском районе последняя перепись в 2001 году показала, что население тут на 95% румыноязычное! То есть, он де-факто полностью румыноязычный. И обучение в школах там проводилось на румынском и украинском. Сейчас некоторые политики стали заявлять, что люди тут плохо знают украинский именно поэтому. Что неправда. Жителям этого района необходимо самоопределиться как румыны. И, глобально говоря, административно и политически оформлять район как Румынский.

Депутат также отметил, что в соседних Герцаевском, Глубоцком и Сторожнецком районах Черновицкой области так же в большинстве проживает румынское население. И на этой основе внутри каждого района надо создать румынские территориальные объединения граждан. А предложения украинских властей объединить румынский район с украинским лишь нарушит исторические особенности региона.

- Была поставлена задача - разрывать районы. Были разговоры, что вот румынский Герцаевский район надо объединять с Глыбоцким, где проживают украинцы. Это было бы неправильно, - считает Павел Дмитрий.

Сегодняшнее положение дел позволяет румынам Черновицкой области свободно посещать Румынию, работать и получать европейское образование.

В свою очередь Иван Попеску заявил, что Украине необходимо Министерство национальностей.

- Оно могло бы координировать работу местных администраций, чтобы обеспечить национально-культурное развитие коренных народов и национальных меньшинств. Создание такого Министерства приблизило бы Украину к европейским ценностям и решило бы проблемы межнациональных отношений, - сказал Попеску. - Украина стала бы на шаг ближе к Евросоюзу если бы вела диалог с национальными меньшинствами, а не пугалась их.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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