Венгрия наложила вето на декларацию стран - членов НАТО по Украине

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-30T17:20:44+03:00

В Будапеште заявили, что не готовы жертвовать интересами этнических венгров на западе незалеженой ради геополитических интересов

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Будапешт наложил вето на совместную декларацию стран - членов НАТО по Украине, поскольку документ не обязывает Киев «вернуть отобранные у этнического венгерского нацменьшинства права». Такое заявления сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«У нас не было другого выбора, кроме как наложить вето на декларацию», - передает агентство Hungary Today слова министра.

По словам Сийярто, Венгрия не поддержала заявление альянса, поскольку не готова «жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».

Отметим, что 30 октября президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт с официальным визитом. Ранее в Кремле сообщили о том, что российский лидер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут обсудить вопрос нацменьшинств на Украине.

Напомним, в 2017 в связи с новым законом «Об образовании», устанавливающий жесткие ограничения на использование языков нацменьшинств на Украине, Венгрия наложила вето на предложение провести саммит Украина – НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU