2019-11-16T09:48:24+03:00
Спорт

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы по футболу

Это произошло после победы над командой Лихтенштейна со счетом 3:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболисты сборной Финляндии эпично отпраздновали выход на Евро-2020 прямо на стадионе.Футболисты сборной Финляндии эпично отпраздновали выход на Евро-2020 прямо на стадионе.Фото: REUTERS
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Историческим достижением завершился для сборной Финляндии по футболу отборочный турнир Евро-2020. В пятницу, 15 ноября, финская команда обыграла со счетом 3:0 сборную Лихтенштейна в домашней игре и вышла в финальную стадию Евро-2020. Турнир пройдет следующим летом в 12 государствах Европы.

Главный форвард сборной Финляндии Теему Пукки после игры попал в объятия к фанатам. Фото: REUTERS

Главный форвард сборной Финляндии Теему Пукки после игры попал в объятия к фанатам.Фото: REUTERS

В решающей игре голы забили у Финляндии Яссе Туоминен (21-я минута) и Теему Пукки (63, с пенальти, 75). Греция в другом поединке этой группы выиграла 1:0 у Армении. И после этого в турнирной таблице финны за тур до окончания квалификации с 18 очками обеспечили себе второе место в группе и первый в истории проход на чемпионат Европы по футболу.

Финны празднуют победный гол, который вывел их на Евро-2020. Фото: REUTERS

Финны празднуют победный гол, который вывел их на Евро-2020.Фото: REUTERS

Выше Финляндии в таблице - Италия с 24 баллами. Греция идет третьей - 11. Именно "благодаря" греками следующим летом финны сыграют впервые в истории на чемпионате Европы по футболу.

После игры массовые гуляния начались прямо на поле в Хельсинки. Фото: REUTERS

После игры массовые гуляния начались прямо на поле в Хельсинки.Фото: REUTERS

Ранее в финальном турнире Евро-2020 себе обеспечили места команды России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Франции и Чехии.

Финский игрок Паулюс Арауури не смог сдержать эмоций после встречи. Фото: REUTERS

Финский игрок Паулюс Арауури не смог сдержать эмоций после встречи.Фото: REUTERS

Капитана сборной Финляндии Тим Спарв качали фанаты после игры. Фото: REUTERS

Капитана сборной Финляндии Тим Спарв качали фанаты после игры.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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