2019-11-16T16:10:21+03:00
Общество

Умер Никита Исаев: политик и колумнист "КП"

Никита Исаев умер в возрасте 41 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments112
Умер Никита Исаев: политик и колумнист "КП"Умер Никита Исаев: политик и колумнист "КП"Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

В субботу, 16 ноября, стало известно о смерти Никиты Исаева, российского политика, директора Института актуальной экономики и колумниста "Комсомольской правды". Чаще всего он писал на экономические темы для "КП", вел на нашем радио программу "Злая политика".

«Многие тратят десятилетия на то, что он сделал в короткий срок». Не стало Никиты Исаева

00:00
00:00

По последним данным, мужчина поездом возвращался в Москву из командировки в Тамбове. Сообщается, что около трех ночи по МСК 41-летнему Исаеву стало плохо, ему вызвали скорую помощь на станции Узуново. Однако политик умер до приезда врачей: они констатировали смерть мужчины. Причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

Никита Исаев умер в возрасте 41 года Фото: Из личного архива героя публикации

Никита Исаев умер в возрасте 41 годаФото: Из личного архива героя публикации

- Тамбов-Москва. С чувством выполненного долга направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня, - написал Исаев в своем последнем посте в соцсетях.

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница, Алина Жестовская, в своем Facebook.

- Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной, - пишет Жестовская.

Помощница Исаева подчеркнула, что о дате и месте похорон будет сообщено позже.

Также сообщается, что тело политика доставили на Павелецкий вокзал в Москве.

Чаще всего Никита Исаев писал на экономические темы для "КП". Последней статьей для "Комсомольской правды" стал материал от 6 ноября под названием "Бумага стерпит. А Волга — умрет". Исаев писал о том, что Волге угрожает "новая напасть" — строительство гигантского целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.

Редакция "Комсомольской правды" выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты Исаева в связи с его кончиной.

В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ

Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).

Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп

00:00
00:00

Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валентина Терешкова - об Алексее Леонове: Я говорю ему – ты что, с ума сошел, бросить меня, одну? А он улыбался - мы еще с тобой повоюем
Об этом первая в мире женщина-космонавт рассказала нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты