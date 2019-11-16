Умер Никита Исаев: политик и колумнист "КП"

В субботу, 16 ноября, стало известно о смерти Никиты Исаева, российского политика, директора Института актуальной экономики и колумниста "Комсомольской правды". Чаще всего он писал на экономические темы для "КП", вел на нашем радио программу "Злая политика".

«Многие тратят десятилетия на то, что он сделал в короткий срок». Не стало Никиты Исаева 00:00 00:00

По последним данным, мужчина поездом возвращался в Москву из командировки в Тамбове. Сообщается, что около трех ночи по МСК 41-летнему Исаеву стало плохо, ему вызвали скорую помощь на станции Узуново. Однако политик умер до приезда врачей: они констатировали смерть мужчины. Причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

Никита Исаев умер в возрасте 41 годаФото: Из личного архива героя публикации

- Тамбов-Москва. С чувством выполненного долга направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня, - написал Исаев в своем последнем посте в соцсетях.

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница, Алина Жестовская, в своем Facebook.

- Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной, - пишет Жестовская.

Помощница Исаева подчеркнула, что о дате и месте похорон будет сообщено позже.

Также сообщается, что тело политика доставили на Павелецкий вокзал в Москве.

Чаще всего Никита Исаев писал на экономические темы для "КП". Последней статьей для "Комсомольской правды" стал материал от 6 ноября под названием "Бумага стерпит. А Волга — умрет". Исаев писал о том, что Волге угрожает "новая напасть" — строительство гигантского целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.

Редакция "Комсомольской правды" выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты Исаева в связи с его кончиной.

В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ

Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).

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