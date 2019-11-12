Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп
Валентин Алфимов и Никита Исаев обсуждают, может ли артист профессионально заниматься политикой, почему даже с помощью мигрантов не удается выправить демографию и будет ли Кремль увольнять губернаторов по данным соцопросов
Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп
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