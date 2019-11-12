2019-11-12T18:35:22+03:00
Злая политика
Валентин АЛФИМОВНикита ИСАЕВ

Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп

Никита Исаев и Валентин Алфимов обсуждают главные политические новости.Никита Исаев и Валентин Алфимов обсуждают главные политические новости.

Валентин Алфимов и Никита Исаев обсуждают, может ли артист профессионально заниматься политикой, почему даже с помощью мигрантов не удается выправить демографию и будет ли Кремль увольнять губернаторов по данным соцопросов

Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп

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Злая политика

Тема: Никита Исаев: Расследование в отношении фонда Навального могли заказать те же, кто до этого сливал им информацию о коррупции во власти

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Никита ИСАЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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