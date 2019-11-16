2019-11-16T11:18:27+03:00
Звезды

Рудковская решилась на суррогатное материнство

Об этом продюсер расскажет в реалити «ЯнаСупер»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Телеканал «Супер» запустил реалити про семью Яны Рудковской «ЯнаСупер»Телеканал «Супер» запустил реалити про семью Яны Рудковской «ЯнаСупер»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Порой кажется, что жизнь богатых и знаменитых - сплошное удовольствие. Так и семейный быт Яны Рудковской, если смотреть на него через призму Инстаграма, напоминает сказку: роскошный особняк, любимый муж-спортсмен с мировым именем, успешная бизнес-империя, светские приемы. Но идеальной жизни не бывает и порой красивое фото в Инстаграм - всего лишь удачная ширма.

Как уже писала «КП», телеканал «Супер» запустил реалити про семью Яны Рудковской «ЯнаСупер».

Камеры повсюду следуют за Яной и ее супругом двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Шоу выходит на телеканале «Супер» каждую субботу. Второй выпуск обещает быть предельно откровенным. Как выяснилось, Евгений Плющенко мечтает об ещё одном ребенке, но пока у звёздных супругов не получается стать вновь родителями.

- Прошла серьёзную гормональную терапию. Было 4 попытки ЭКО. Ничего не получалось, - вздыхает Яна Рудковская.

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Оff to Maldives ровно год назад мы улетали в этот же день на Мальдивы
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- Я думаю, надо рассмотреть другой вариант, - говорит в кабинете у доктора Евгений Плющенко.

Все это кадры из нового шоу про пару.

- Суррогатное материнство! - предлагает мужу Яна.

Как выяснилось, Яна Рудковская тяжело перенесла гормональную терапию, которая необходима и при варианте суррогатного материнства.

-У меня было плюс два кило из-за гормонотерапии, которую я проходила на пути к своей заветной мечте, - признаётся Рудковская. -В шоу «ЯнаСупер» я закрою тему тему про накладные животы и суррогатных матерей. Ведь многие звезды стесняясь, что рожали не сами, умалчивают про суррогатное материнство. Я не могу пока открывать все секреты, скажу лишь, что проект помог мне осуществить давнюю мечту.

Напомним: у Яны от первого брака с олигархом Виктором Батуриным двое сыновей. У Евгения от первого брака тоже есть сын. Плюс ко всему супруги воспитывают общего сына Сашеньку. А теперь мечтают о дочке.

rudkovskayaofficialrudkovskayaofficial
Рудковская решилась на суррогатное материнство
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ИСТОЧНИК KP.RU

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