2019-11-16T18:19:05+03:00
Политика

Украина уже могла бы вернуть свои катера и буксир из Керчи

Но на условиях Москвы. Чего она делать не хочет
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Вопрос о возвращении задержанных плавсредств ни в коей мере не увязывается с проведением саммита в «нормандском формате»Вопрос о возвращении задержанных плавсредств ни в коей мере не увязывается с проведением саммита в «нормандском формате»Фото: REUTERS
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Буквально накануне ряд СМИ сообщил, что Украина вскоре получил свои катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», устроившие провокацию в Керченском проливе, взятые на абордаж российскими пограничниками и стоящие сейчас у причала в Керчи. И этот возврат «трофеев» должен, мол, произойти до встречи в «нормандском формате», которая, как явствует из утечек от источников в правительствах Франции и Германии, произойдет 9 декабря.

На Украине это сообщение встретили с ликованием, тем более, что в октябре новый министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко объявил, что два бронекатера и буксир вскоре вернутся в состав ВМСУ. Однако, как выясняется, и господин Пристайко, и новые источники поторопились. Поскольку, как следует из заявления МИД России, вопрос о возвращении задержанных плавсредств ни в коей мере не увязывается с проведением саммита в «нормандском формате».

Более того, Украина действительно уже давно могла бы вернуть свои катера и буксир, но ровно на тех условиях, которые были озвучены в Москве. Их в начале ноября озвучил член Совета Федерации России Сергей Цеков. Они достаточно просты – Украина должна взять на себя обязательства и дать «гарантии дальнейшей сохранности» задержанных судов как «вещественных доказательств». А еще Киев для этого обязан признать, что украинские моряки совершили провокацию и нарушили международные нормы, в частности, порядок прохода кораблей через Керченский пролив.

- Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент, - подтвердили в российском Министерстве иностранных дел и подчеркнули, что менять эти условия никто не собирается. Для Киева же пойти на эти условия практически невозможно, поскольку означает не только признание своей вины в этой провокации, но и констатацию того, что значительная часть обвинений России со стороны Украины просто высосана из пальца, является порождением нездоровой фантазии и не имеет под собой абсолютно никаких оснований. В Москве, которая недавно выпустила задержанных моряков ВМСУ и находившихся с ними офицеров СБУ в рамках двустороннего обмена удерживаемыми лицами, также подчеркнули, что в любом случае вооружение, имевшееся на украинских судах, и документы останутся в распоряжении российской стороны.

Так что, Киеву придется выбирать. Или снова ждать неизвестно сколько и чего, или же пойти на условия Москвы и вернуть в состав ВМСУ добрую четверть (а то и треть) своего военно-морского флота. И вряд ли Макрон или Меркель будут помогать в решении этого вопроса Зеленскому в ходе переговоров на общем рандеву. У них и без того есть что обсуждать и решать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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