«Записали в гангстеры»: Дочь Лепса вызывали на допрос в ФБР

На прошлой неделе российскому певцу Григорию Лепсу внезапно закрыли въезд в Латвию. Это уже не первая страна, которая объявляет персоной нон-грата Григория.

Несколько лет назад такой же шаг последовал от Америки и Великобритании, которые, как и Латвия, обвиняли артиста в неких связях с «криминальными кругами».

На сей раз министр МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что решение было принято на основе «оценки служб безопасности и миграционного закона». Въезд российскому исполнителю в Латвию запрещен на неопределенный срок.

В мае артиста внесли ещё и в чёрный список в Литве. И тоже по причине его «предполагаемых связей с криминальным миром». Указ об этом подписал министр внутренних дел республики Эймутис Мисюнас.

ingaleps Прошлой ночью мне посчастливилось побывать в Московской Консерватории

Григорий узнал об отмене концертов в Латвии, когда находился на гастролях, поэтому созвал пресс-конференцию по приезде в Москву.

По словам Лепса, он будет оспаривать решение властей Латвии на юридическом уровне.

- Я уже совещался со своим адвокатом, - поделился с журналистами певец. - Будем, разбираться, поскольку меня эта ситуация начинает раздражать. Все-таки страдает не только моя работа, но и работа людей, которые организовали мои выступления в Латвии. Для них это удар, потому что билеты продавались очень хорошо. Я довольно популярный человек. Извините, что я так о себе (смеётся).

Григорий рассказал, что похожая ситуация у него была и с Израилем. Мол, там тоже грозили запретить ему въезд, но потом обошлось, музыканту разрешили выступить.

- За меня вступились несколько депутатов местных. Отстояли меня, - поделился с репортерами певец. - Депутаты израильские жестко говорили: «Видимо, нашему правительству больше делать нечего, чем не пускать в страну музыканта». Я не знаю, что будет в следующий раз (у меня в марте там гастроли), но пока все обошлось.

Лепс уверен, что Латвия, выдвинув в отношении него санкции, идёт на поводу Америки.

- Они равняются на Америку. Только что-то припозднились лет на 7, когда Барак Обама, как вы помните, придумал название для некой преступной организации, - улыбается Лепс. - Назвал он это сообщество «Братский круг», записав меня в лидеры и курьеры этой организации. Якобы я перевожу туда миллионы. Только непонятно, почему меня тогда на таможне никто не остановил и в тюрьму не посадил. Хотя я ни разу не нарушал закон какой-либо страны. Обама по моему фото что ли решил, что я денежный курьер преступного синдиката?

Думаю, тем самым, американцы и их сотоварищи хотят насолить России, сделать очередную пакость.

Почему они не посадили Синатру? Он -то как раз возил деньги. Я не возил, а он -да. Но американцам все равно. Своё дерьмо не пахнет.

Самое смешное, что у меня нет никаких связей с Америкой. Да, у меня нет даже недвижимости в Америке или в какой-либо другой стране. Был дом в Таиланде, но я его продал. В Америке училась театральному искусству моя старшая дочь. И представьте, ребёнка вызывали на допрос в ФБР, показывали фотографии каких-то людей.

Инга им пыталась объяснить, что она никого не знает, она обычная студентка. Они говорят: «Пусть папа приедет на допрос!» А как я приеду, они меня не пускают.

gvleps свобода быть собой!

На что ФБР говорит, мол, наймите адвоката. То есть они дают заработать системе. Я много раз просил журналистов, чтобы они не приписывали мне всякие глупости, не связывали мое имя с мафией. Не надо писать эту гадость про меня. В те годы, когда я рос, везде был преступный мир. И с ним были связаны все в той или иной степени. В те годы криминальные круги определяли даже в каком -то смысле политику. Но сейчас, как говорится, иных уж нет, а те уже далече. Да, я знал Иванькова (известный криминальный авторитет по кличке «Япончик» -Ред.) он любил мои песни. Но разве это запрещено? Я пою для всех.

Мне конечно, льстит, что американцы говорят: «Он опасный для нашего государства гангстер!» Где я и где опасность? (смеётся.). Я человек публичный и со мной фотографируются разные люди,-обьясняет певец.-Иногда я пою у людей, о которых вообще ничего не знаю. На основании этого, может, делают какие-то выводы?

А я всего лишь музыкант. Я вне политики, я занимаюсь музыкой. Музыка во все времена объединяла людей. Тем более, если музыка добрая. Может, им не нравится произведение про «Рюмку водки»? (смеётся.). Но чем эта песня может помешать, к примеру, Латвии? В моих песнях нет экстремизма.

Латвия - прекрасная страна. Есть три города, где я бы хотел умереть: Москва, Вена и Юрмала. Это те города, где мне хорошо. Жаль, что сейчас я не смогу бывать в Латвии. И поверьте, я сожалею не только из-за концертов, которые пришлось там отменить...

Страна у нас большая, работы у меня много. У меня нет с этим проблем. В декабре только 25 выступлений. Просто жаль людей, которые купили билеты на мои выступления.

Лепс не скрывает, что его частенько зовут выступить на Украину.

- Но я всегда отказываюсь. Порой звонят, мол, Григорий, вам даже паспорт не надо с собой брать, вы даже границу проходить не будете, мы все сами решим,-рассказывает Лепс. - Видимо, очень серьёзные ребята приглашают.