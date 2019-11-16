Енот Тёма стал самым популярным в России

- Енот! Енот! - звонким криком оповестили дети всех посетителей парка, стоило только Тёме появиться у входа в «зелёную зону».

В ту же секунду все, кто находился в пределах видимости, сбежались и окружили вновь прибывшего со всех сторон. Многие достали мобильные телефоны и начали снимать. Но зверёк не обращает на всё это внимания. Он гуляет по парку, причём стремительно, не останавливаясь ни на секунду, и буквально тащит за собой хозяйку Лену.

- Так, мы идём туда - куда идёт он. Управлять им невозможно, - сразу же предупреждает нас хозяйка енота.

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Действительно, управлять 16-килограмовым хищником непросто. Еноты не знают слово «нельзя» и всегда делают только то, что хотят. И идут туда - куда хотят: в самые неприглядные и непроходимые места. Так что по натуре эти зверьки - настоящие рок-звёзды.

А Тёма из Кемерово к тому же ещё и звезда Instagram: у него 233 тысячи подписчиков. Он самый популярный енот в России. И глядя на людей, бегающих за зверьком, становится понятно - почему. Всем просто нравится смотреть на это милое животное. Хотя милые еноты водятся только в Instagram, сказках и советских мультиках.

Но известен Тёма не только в нашей стране. После того как американское издание New York Post опубликовало видео с кемеровским енотом, среди фолловеров зверька появилось немало иностранцев.

Лена не скрывает, что чтобы приручить енота, нужна железная выдержка. Ведь эти зверьки сметают всё на своём пути и, как правило, пытаются съесть всё, что видят.

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Но всё же Лена души не чает в своем питомце. Это её «ребёнок». Тёма попал к ней, когда ему было всего 8,5 недель, и девушка из бутылочки выкармливала малыша смесью. Между тем изначально планировалось, что енот будет жить в контактном зоопарке, которым на тот момент управлял муж Лены. Но Тёма был ещё слишком мал для самостоятельной жизни в вольере. Поэтому Лена и взяла зверька домой. Ну а, потом, как водится, не смогла с ним расстаться.

Кстати, именно благодаря своей хозяйке Тёма и прославился на весь мир. Теперь Лена и полоскун часто ездят по городам, встречаются с подписчиками, журналистами, участвуют в ток-шоу.

Как же Лене удалось «раскрутить» своего питомца? Сама девушка признаётся, что «раскрутка» просто когда-то была её работой. Но при этом она отдаёт должное и «сумасшедшей харизме» своего любимца.

raccoon.tema Что греха таить, моя любимая страничка в календаре Ну, вы поняли да, почему?)

- Я бывший пиарщик. Раньше я жила в Москве, работала со звёздами, занималась пиаром. Поэтому, наверное, жилка эта есть. И плюс у Тёмы сумасшедшая харизма, которая, как мне кажется, выделяет его среди других енотов, - сказала «Комсомолке» хозяйка Тёмы.

Причём Лена уверена, что Тёме нравится быть самым популярным енотом в России.

- Люди приходят на наши фан-встречи с положительными эмоциями. И они направляют всю свою положительную энергетику на Тёму. Конечно, ему это нравится. К тому Тёма очень любит людей. Он у нас социальный енот. Поэтому то, что ему не нравится его популярность, я сказать не могу, - заметила Лена.

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К тому же такая популярность приносит доход. Тёма снимается в рекламных роликах, и видео с ним пользуются спросом.

Кстати, напомним, недавно в России появился енот-донор. Зовут его Зорро. И он спас жизнь своему сородичу Ракете, у которого после вирусной инфекции начали отказывать внутренние органы.