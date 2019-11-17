100 лет Анатолию Добрынину: кому доверяли братья Кеннеди и с кем боялся играть в шахматы Киссинджер

- Анатолий Добрынин неоднократно приглашал меня сыграть в шахматы. Я отказывался - боялся проиграть и не хотел, чтобы советские психологи изучали мой метод мышления, не хотел им облегчать задачу, - признается с экрана с улыбкой экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

К столетию выдающегося советского дипломата Анатолия Добрынина, четверть века проработавшего послом СССР в Вашингтоне при шести американских президентах (1962-1986 гг.) и сыгравшего ключевую роль в разрешении Карибского кризиса, в московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера документального фильма "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла".

- Мне выпала честь познакомиться с ним в далеком 1975 году. Этот фильм - наша дань, наш кинопамятник выдающемуся дипломату, - отметил автор картины, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

В ней впервые показаны многие секретные и совершенно секретные документы, включая переписку Никиты Хрущева и Джона Кеннеди. А между замурованными окнами в кабинете посла, оказывается, циркулировало магнитное поле во избежание прослушки. Здесь он, в частности, принимал брата президента США Роберта Кеннеди в дни Карибского кризиса.

Своими воспоминаниями делятся тогдашний глава Пентагона Роберт Макнамара, сын Роберта Кеннеди, одиозный Збигнев Бжезинский, бывший министр иностранных дел СССР Анатолий Бессмертных, нынешний посол РФ в США Анатолий Антонов, сам Анатолий Добрынин в последние годы своей жизни.

- Все руководство Вооруженных Сил США и ЦРУ хотело втянуть Америку в войну и обманом вынуждало президента совершить ошибку. Тот мог доверять только моему отцу, - рассказывает в картине Роберт Кеннеди-младший.

Драматичным было и то, что советского посла до последнего дезинформировала сама Москва: он упорно повторял братьям Кеннеди о поставленном на Кубу оружии исключительно оборонительного характера, хотя те знали гораздо больше его самого.

Зрители в "Октябре" были самые разнообразные: и бывший глава Минобрнауки РФ Андрей Фурсенко (книга его отца о Карибском кризисе была настольной у создателей ленты), и экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, и модельер Валентин Юдашкин, и многие другие.

- Сергей Иванович, должность посла в США - самая напряженная во внешнеполитических направлениях? - спросила "КП" после показа у Сергея Кисляка, на чью долю выпали истерия о вмешательстве в президентские выборы-2016 и неадекватные обвинения от американских СМИ.

- Одна из самых напряженных. А в условиях кризиса, который переживал Добрынин, безусловно. Представьте себе на минуту, что политическое решение не было бы найдено...Этот фильм очень полезен как напоминание о том, как близко мы стояли от конца цивилизации, и как важно, что в такие моменты работают такие мудрые люди, как Добрынин. Я смотрел фильм и задумывался еще вот о чем: ему было всего 43 года. Ни у кого не было такого опыта, который выпал на его долю. Но он справлялся с этим спокойно, уверенно, профессионально. Мне довелось работать с Добрыниным, это был великий посол, он заложил очень много традиций в работе дипломатической службы, которые сохраняются и сегодня.

- А вы следовали в Вашингтоне каким-то его советам?

- Он не тот человек, который оставляет формальные заветы. Это человек, который с тобой работает и тем самым тебя учит.

- США сильно изменились за эти полвека? Стиль общения руководства?

- Изменились. И, к сожалению, скажу - измельчали.