«Я не инвалид!»

Вася Старцев человек уникальный. Он взрослый, ему уже 19. Но со здоровьем парню не везет с самого рождения. Его диагноз - spina bifida, врожденная спинномозговая грыжа, порок развития позвоночника, при котором часть спинного мозга оказывается снаружи. Вася не ходит своими ногами и никогда не ходил.

19 лет назад медицина не многое могла сделать для новорожденных младенцев с подобным диагнозом, разве что «спрятать» выпяченный участок внутрь, попытавшись хоть как-то наладить нервную проводимость на уровне поясницы. Но в большинстве случаев и тогда, и сейчас такая болезнь сулит полную инвалидность.

Мальчишка сильный духом - когда он окончательно понял, что пойти своими ногами ему не суждено, решил, что его дальнейшая жизнь это учеба. Начинал учиться в обычной школе — мама привозила к первому уроку и забирала после занятий. Потом поступил в техникум-интернат, уехал в другой город, чтобы стать самостоятельным. Жил и ухаживал за собой в одиночку. Говорит, стыдно, если взрослого парня на учебу возила бы мама.

Вася - парень из разряда незаметных героев. Во время учебы он умудрился заработать знак отличия ГТО. Плевать, что ноги не работают, зато руки накачаны – дай бог всякому! А еще и голова золотая. Мало того, что недавно получил диплом архивариуса, так он еще уперся и самостоятельно поступил в университет на специальность «управление персоналом».

Жизнь в большом городе, в общежитии его совсем не пугает — сегодня он взрослее и самостоятельнее многих своих ровесников.

Одна беда – с его активной жизнью старая коляска рассыпается на глазах, и вот-вот выйдет из строя. Ему необходима новая — прочная и удобная, способная вместе с ним преодолевать все городские препятствия, пандусы и подъезды.

Бесплатная, та, что положена ему по программе соцобеспечения, громоздкая. С ней жить активной жизнью невозможно. А та, что ему подходит, стоит нереально дорого - 247 500 рублей. Сам он зарабатывать пока не может, у мамы таких денег нет. Посмотреть со стороны – он как птица, которая рвется взлететь с поломанным крылом. Парень знает, что сможет многое. Ему бы только помочь на взлете!

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