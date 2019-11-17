Для незрячих студентов создают “говорящие учебники”

Найти нужные учебники, проштудировать, да еще и запомнить все… Для обычного студента сессия - то еще испытание. А как быть тем молодым людям, кому трудно читать текст, кто не может видеть формулы? Но проблемы со зрением не должны быть препятствием для получения образования, ведь многие незрячие люди тоже хотят и могут выбирать любимую специальность, работать по ней, приносить пользу обществу.

Помочь им решили специалисты АНО «Научно-исследовательский центр «Образование. Качество. Отрасль» и Саратовского государственного университета. Благодаря полученному президентскому гранту они создают “говорящие учебники” для студентов с нарушениями зрения.

- Обычному человеку кажется, что создание цифровых "говорящих" книг благодаря современным технологиям стало обыденным делом, есть соответствующие программы, которые озвучивают текст онлайн или конвертируют его в формат "MP3", давно пользуются спросом аудиокниги по любой тематике (и сказки, и обучающие книги), - говорят авторы проекта. - Но они удобны и понятны в основном людям, которые имеют счастье видеть мир своими глазами, которым не надо описывать, комментировать как выглядит гора, памятник архитектуры, математическая формула. Посмотрите на Интернет-сайты, которые создаются для лиц с нарушениями зрения или при участии слабовидящих людей, это совсем другие сайты, другое представление информации, там нет красочных фото, все лаконично и структурированно.

Нельзя просто взять готовый учебник и перевести его в аудиоформат. Ведь в тексте пособия, например, могут постоянно встречаться отсылки на графики и иллюстрации. Именно поэтому ученым приходится разрабатывать отдельный алгоритм создания "говорящих" учебных пособий - в которых бы учитывалась специфика восприятия информации студентами с нарушениями зрения, а также присутствовала удобная навигация по материалам.

Один из самых подходящих для этого аудиоформатов называется Daisy.

- Преимущество данного формата в том, что звуковая книга имеет гибкую навигацию, незрячий студент без труда может найти в DAISY-книге нужные ему страницу, главу, раздел, фразу. В DAISY-книге можно устанавливать закладки, передвигаться по страницам и фразам вперед и назад, можно сочетать различные способы представления информации (аудиозапись, текст, изображение). Книгу в формате DAISY можно слушать в дикторском исполнении или читать текстовый файл при помощи речевого синтезатора, - говорят в «ОКО».

В рамках проекта по президентскому гранту, до конца 2020 года ученые создадут десять учебных пособий - как для гуманитарных, так и естественно-научных специальностей .

Готовые пособия затем разместят в открытом доступе в Зональной научной библиотеке СГУ. Сейчас в университете обучается 135 студентов с инвалидностью, из них 35 имеют инвалидность по зрению. Именно они смогут первыми опробовать новые учебники - а позже авторы проекта планируют распространить методику создания "говорящих" книг для широкого круга специалистов.

КСТАТИ

“Вижу мир сердцем”

Это не первый проект саратовских ученых для незрячих молодых людей, который получил президентский грант. В 2018 году началась работа по проекту "Вижу мир сердцем", направленного на формирование толерантного отношения к людям с нарушениями зрения. Его участниками стали школьники, студенты, молодые учителя и преподаватели города. “Обычные” молодые люди и их незрячие сверстники получили возможность лучше узнать друг друга, пообщаться, преодолеть стереотипы. Участники проекта смогли "примерить на себя" житейские проблемы слабовидящих, во время инклюзивных игр они пробовали с завязанными глазами рисовать, играть в настольные и спортивные игры, выходить в интернет и пользоваться смартфоном с помощью специализированных программ.