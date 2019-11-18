Бизнесмен Александр Лебедев: Западные финансисты помогли банкирам-мошенникам украсть $100 миллиардов со счетов россиян

С 1994 по 2019 год из нашей страны за рубеж безвозвратно выведено 930 миллиардов долларов. 4 - 5 нынешних годовых бюджетов России. Это, если что, официальные данные Центробанка РФ. Потому что выведены столь астрономические суммы (в основном на Запад) как раз через банковскую систему.

Кто же помогает в столь «благородном» деле нечистым на руку банкирам - и можно ли вернуть похищенное на Родину? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал известный бизнесмен Александр Лебедев. Когда-то он сам владел банком, но потерял миллионы, доверившись «финансовым экспертам», которые у него за спиной вывели эти деньги на Запад. С тех пор Лебедев борется за чистоту финансовой системы. Две его документальные книги на эту тему - «Охота на банкира» и «Погоня за украденным триллионом» - стали в России бестселлерами.

АПАРТЕИД ВЕРНУЛСЯ

- Александр Евгеньевич, вы много лет расследуете случаи бегства капитала из страны.

- Я опубликовал сотни статей о таком явлении в нашей банковской системе, как хищение денег клиентов. Всего из 1200 банков, которые были преднамеренно обанкрочены за последние 12 лет, российские банкиры вывели около 100 миллиардов долларов. Эти деньги перемещены на западные платформы, отмыты и спрятаны за границей. Да и сами банкиры туда в основном и уехали. Я давно пытаюсь убедить Российское государство выстроить механизм возврата этих денег.

- Вы даже термин для такой системы придумали: «глобальный финансовый апартеид».

- Да, речь о механизмах, с помощью которых Запад выкачивает коррупционные деньги из стран третьего мира. Я это уподобляю многолетней системе апартеида в Южной Африке, которая была уничтожена международными усилиями лишь в конце XX века. ЮАР я вспомнил не случайно - сейчас бывшего президента этой республики Джейкоба Зуму отдали под суд. Ему вменяется хищение $32 миллиардов из экономики ЮАР за 10 лет. Думаю, суд ничем не закончится. Как и предыдущие подобные дела, например против семьи бывшего нигерийского президента Сани Абача (обвинялся в краже $5 млрд из бюджета собственной страны).

- «Апартеид» - то есть простой народ как бы в резервации, а господа стригут с него купоны. Цинично и безнаказанно.

- Исключения бывают. Например, финансист с Уолл-стрит Бернард Мейдофф привлек свыше $50 миллиардов клиентских денег в собственный инвестфонд, обещал высокий процент. В кризис 2008 года выяснилось, что это банальная пирамида. Мейдофф получил 140 лет тюрьмы. Но его история, повторю, исключение. Взять хоть сотрясания воздуха у наших соседей в ЕС: теперь, мол, резко ужесточим контроль за банковской системой и грязными деньгами… Но мы это столько раз слышали! В Англии три года назад приняли закон о так называемых необъяснимых доходах и ни разу его не применили.

Бернард Мейдофф привлек свыше $50 миллиардов клиентских денег в собственный инвестфонд, обещал высокий процент. В кризис 2008 года выяснилось, что это банальная пирамида

БЕДЖАМОВ И ТРИ МИЛЛИАРДА

- Давайте уже конкретные фамилии.

- Я каждый раз, когда даю интервью английским СМИ, прямо называю имена бывших российских чиновников и банкиров-мошенников, которые живут в Лондоне. Называю их десятками, и ни один не подал на меня иск за клевету.

- Почему?

- Я приду в суд с серьезными аргументами. Получу в Центральном банке РФ выписки с их счетов. Вот, например, экс-хозяин лопнувшего три года назад Внешпромбанка (ВПБ) Георгий Беджамов. Там украдено более $3 млрд клиентских денег. Сам Беджамов находится в Лондоне. У него арестованы счета за границей. Но адвокаты беглеца объясняют: он якобы владел лишь 0,5% банка и ничего не решал. Хотя в суд могут прийти тысячи клиентов ВПБ, которым он в течение десяти лет представлялся «собственником банка». Потому что он собственником и был. Просто в какой-то момент оформил банк на подставных лиц.

- Где сейчас эти три миллиарда? Не испарились же?

- Они находятся за границей в виде яхт, вилл, самолетов, наличных денег и других активов. Россия только начала процесс против Беджамова, поэтому посмотрим. Но я думаю, что, к сожалению, при всем моем уважении к судебной системе Великобритании мошенник, укравший такую сумму, всегда найдет лучших адвокатов. Он намного больше заплатит, чем мог бы предложить своим юристам в этом суде российский бюджет. А у кого адвокаты лучше - у того и больше шансов выиграть.

Россия только начала процесс против Беджамова. Фото ТАСС/ Михаил Джапаридзе

БОРОДИН И ПОМЕСТЬЕ ПОД ЛОНДОНОМ

- Почему Запад не выдает нам таких воришек?

- Я в одной из книг юмористически описываю, как в аэропорту Лондона приезжает, допустим, Борис Минц (один из бывших владельцев банка «Открытие», не так давно уехал из России, увезя полтора миллиарда долларов). А там беглеца встречает финансовый консультант по управлению активами из лучшей британской фирмы. И говорит: «Вам нужно политическое убежище и защита?» - «Да». - «Пойдемте». Открывает багажник, там задрипанный плакат: долой кремлевский режим! «Возьмите плакат, пойдите к российскому посольству, походите месяца три с мегафоном - и мы вам оформим политическое убежище».

Борис Минц. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

- Шутить изволите?

- Ничуть. Ну, например, Андрей Бородин - бывший президент Банка Москвы (банк ликвидирован в прошлом году, в его балансе обнаружена дыра в 366 миллиардов рублей, которую пришлось затыкать государственными деньгами, чтобы избежать разорения вкладчиков. - Ред.). Вот «новый лондонец» Бородин как раз выходил и до сих пор периодически выходит с таким мегафоном. Чтобы защитить свой статус политического эмигранта и беженца.

- Тяжело ему, наверно, живется?

- В том числе на эти украденные деньги Бородин купил самое дорогое поместье за пределами Лондона, которое принадлежало ранее королевской семье, за 170 млн фунтов. Это крупнейшая сделка с недвижимостью, наверное, в истории Великобритании. Он живет отлично, дает интервью. Недавно вот с Ксенией Собчак общался. И почему-то английские власти не приходят к нему с вопросами: объясните происхождение денег.

ВОРАМ ПОМОГАЮТ ЗАПАДНЫЕ АУДИТОРЫ

- Кто виноват - понятно. А делать-то что?

- Предлагаю копировать американскую модель, где минфин и прокуратура обычно предъявляют претензию какому-нибудь Deutsche Bank или Credit Suisse (крупные финансовые организации из ФРГ и Швейцарии соответственно. - Ред.). Причем Вашингтон не особенно утруждается доказательствами. Но такого страху нагоняет на неамериканские банки, что смог вернуть за последние 11 лет около $300 млрд в бюджет США.

- Конкретный пример?

- Минфин и прокуратура США обвинили Deutsche Bank в том, что он участвовал в кризисе так называемых плохих ипотечных закладных (совсем грубо: американский алкоголик под залог своего кредитного жилья взял у банка новый кредит, перспективы возврата у такой ссуды туманные, но банк отражает данный актив как ликвидный и привлекает под него кредит у другого банка, надувая мыльный пузырь, который когда-нибудь лопнет). На самом деле, я думаю, американцы в суде никогда бы это не доказали. Тем не менее Deutsche Bank, получив от Вашингтона претензию на $12 млрд, заплатил $7 млрд буквально через три месяца. И в суде не защищался, юристов не стал нанимать. Просто взял и перечислил деньги в минфин США.

- А России как быть?

- Выводить банкирам деньги на Запад помогают западные же финансовые консультанты и аудиторы. Если вы посмотрите список десяти крупнейших аудиторских компаний России и список ста банков, откуда украдено несколько десятков миллиардов долларов, вы увидите, что эти два списка пересекаются. Да, у нас есть уголовная ответственность аудиторских компаний за недостоверную отчетность. Предлагаю ею не пользоваться, а брать пример с США: ответственность должна быть финансовая.

Аудиторам нужно сказать: как же вы, ребята, не видели мошенническую схему вывода денег из страны? Вы же ставили свои печати каждый год на финансовых отчетах этих банков. А, вы имели с этого процент от жуликов? С вас, условно, 7 млрд долларов. Как с Deutsche Bank.

- Если эти аудиторы откажутся платить?

- Надо их выгнать с российского рынка и объявить всему мировому сообществу, что эти «финансовые консультанты» защищали мошенников.

РАВНЯТЬСЯ НА США!

- Одно дело - американцы. А тут - мы.

- А чем мы отличаемся от США? Взять хоть их борьбу с уклонистами от соблюдения американских санкций (против Москвы, Тегерана и ряда других оппонентов Вашингтона). Казалось бы, почему неамериканские банки должны соблюдать американские законы? А тем не менее Вашингтон однажды влепил банку Credit Suisse штраф в $536 млн за нарушение санкций против Ирана. Еще раз подчеркиваю - это не американские банки. Чем мы отличаемся, если у нас из страны украли $100 млрд? Наш Центральный банк может обратиться в Банк международных расчетов в Базеле.

- «Центральный Центробанк» такой.

- Там мы докажем, что в западные банки незаконно перетекали активы российских банков. Это все отражено в учетных записях Центрального банка РФ, который осуществлял надзор за всеми такими операциями. Вот видите, это были клиентские деньги - 100 млрд. Дальше они вот так-то двигались. Дальше они оказались на счетах вот такого-то гражданина. Слушайте, ребята, давайте серьезно. Верните, пожалуйста, нам наши деньги. Сами банкиры-воришки нам не нужны - пусть живут.

ПРО ДРУГОЕ

Союзное государство с Украиной?

- Вы один из немногих наших бизнесменов, кто не боится инвестировать в Крым.

- Я недавно написал в правительство Российской Федерации письмо с предложением превратить Тавриду в регион номер один с точки зрения экологичности в России. А может быть, и не только в ней. Например, ввести там льготы для электромобилей и другого экологически чистого транспорта. Представляете, на Украине 50 тысяч электрических машин. А в Китае в этом году их продадут 500 тысяч. В Норвегии 35% всех автомашин сегодня электрические. А в России - меньше 5 тысяч. Это вообще ни о чем.

Александр Лебедев один из немногих наших бизнесменов, кто не боится инвестировать в КрымФото: Алексей ФОКИН

- А что нужно?

- Нужны льготы, отмена НДС для частного сектора, если он развивает экобизнес в Крыму. Мы в Алуште две заправки для электромобилей построили за свой счет. Еще нужна программа по полной переработке и сортировке мусора в крымских отелях. Это способ вывести полуостров из изоляции: зеленые за рубежом - влиятельное сообщество. Я проводил недавно большой экологический фестиваль в Крыму. Эффект был потрясающий, приехали французы, немцы.

- Ну и позвольте все-таки о незалежной. Первые полгода президентства Владимира Зеленского как оцените с финансовой точки зрения?

- На Украине экономические дела выправляются. Вряд ли это заслуга нового лидера - слишком мало он еще у власти. Но то, что он делает, мне нравится. Я вообще высказал неожиданную мысль по поводу Крыма. Вот с Белоруссией (притом что отношения у нас не самые простые) есть Союзное государство. Общий бюджет и руководители. Пусть символически, но все же. А теперь представьте себе, что когда-нибудь с Украиной у нас возникнет такое же совместное государство. И проблема Крыма отпадет сама собой.