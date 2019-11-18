Как писать самую главную контрольную: отвечаем на все вопросы про Всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы в школах стали писать пять лет назад. Но и сейчас вокруг ВПР не стихают споры: зачем они нужны? Что они дают ученикам родителям, учителям? Во время круглого стола «Кто боится ВПР?» директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко ответил на острые вопросы, касающиеся этих работ.

Зачем это нужно?

- Сергей Владимирович, «детский» вопрос: зачем вообще нужно проводить ВПР?

- Родителям, ученикам, учителям и директорам они нужны для разных целей.

Для детей - чтобы посмотреть свой уровень знания предметов, сравнить его с тем, что знают сверстники. Потому что ВПР основаны на единых измерителях для всех.

Родителям они помогут понять, соответствует ли преподавание в школе Федеральным государственным образовательным стандартам. Учителям – проверить какую тему, раздел ученики не освоили и помочь им в нем разобраться. Управленцам системы образования – получить срез знаний, понимать, какие дефициты есть в преподавании, какие проблемы необходимо решать. Чем нужно помочь. Может быть отправить на курсы повышения квалификации, поработать с методистами.

ВПР – это ни в коем случае не экзамен. Это контрольная работа. И далеко не единственная в школьной жизни. Сколько раз в году школьник пишет контрольные по одному предмету? Несколько. ВПР – всего одна из них.

Когда начинались ВПР, в самой меньшей степени предполагалось с их помощью вести региональный и уж тем более федеральный мониторинг оценки качества образования. С теми муниципалитетами, где по результатам ВПР пытаются делать оргвыводы, наказывают учителей, мы пытаемся бороться.

Как выявляют директоров-врунов?

- Да, но шесть директоров иркутских школ, которые якобы фальсифицировали результаты ВПР, уволены!

- В любых международных исследованиях качества образования всегда стараются отслеживать объективность результатов.

Как? Способ единственный – статистика, аналитика. Массивы данных по результатам ВПР огромные. В них приняли участие 7 миллионов школьников. За пять лет в регионах сложилась картина того, какие школы какие результаты могут показывать.

На нашем сайте публикуется список школ с признаками необъективных результатов. Туда не попадают школы, про которые известно, что они сильные и дают блестящие результаты ЕГЭ много лет. И те школы, которые, по мнению региональных органов исполнительной власти, реально наращивают качество.

В списке те школы, про которые нельзя сказать, что они чем-то выдающиеся, это обычные средние школы, но показавшие аномально высокие результаты, которые даже местные власти объяснить не могут.

- То есть регионы сами отдают такие школы на заклание?

- Регионы говорят, что о том, каким образом эти школы достигли таких результатов, у них нет сведений.

Попавшие в подозрительный список школы обычно проходят дополнительные проверки. Дети еще раз пишут ВПР за предыдущий год. Там могут быть результаты ниже процентов на 10-15. И это объяснимо. Но если четвертый класс весной получил за диктант одни пятерки, а в следующем учебном году уже пятиклассники получили за тот же диктант двойки - здесь нечего обсуждать.

Хочу подчеркнуть: в этом году были приняты решения по директорам, у которых в школах ситуация повторялась три года подряд! Не нужно обманывать, не нужно учить вранью школьников.

- Как быть директору школы, который не фальсифицировал результаты, а его в этом обвиняют?

- Могут быть представлены результаты независимых диагностик. Школы ведь не только ВПР пишет. Если ВПР не с чем сравнить, единственный вариант – предложить еще раз провести работу. Если дети напишут так же или хотя бы чуть-чуть похуже, значит, из списка удаляем.

Почему разная сложность у заданий?

- Почему разная сложность заданий? Например, задания ВПР по «Окружающему миру» для 4 класса – на уровне школьной программы этого класса, а по математике большинство заданий из курса 2 класса?

- По некоторым предметам есть разные программы. Настолько разные, что сделать единую работу по ним просто невозможно.

В биологии иногда я слышу обращения, связанные с заданием, которое дается в пятом классе, про стебель и листок. Учителя пишут, что это программа шестого по учебникам биологии. А на самом деле нужно заглянуть в программу начальной школы. Неужели в пятом классе ученик не может показать, где стебель, а где листок?!

Или в каком-то из классов по географии в задании был вопрос про часовые зоны. Сколько времени в таком-то городе, если столько – в таком-то. Географы написали, что часовые зоны – это чуть ли не программа седьмого класса. Но аналогичные задания по математике в начальной школе спокойно принимаются как должное и выполняются учениками. Здесь вопрос, насколько сами учителя между основной и начальной школой друг с другом общаются и знают программы друг друга.

Зачем ВПР одиннадцатиклассникам?

- Зачем нужны ВПР в одиннадцатом классе, когда ученики нацелены на подготовку к ЕГЭ?

- Есть такая фраза Козьмы Пруткова: специалист подобен флюсу, полнота его одностороння. Одиннадцатый класс – это программа изучения всех школьных предметов, а не подготовка к ЕГЭ по трем предметам.

Почему такие большие объемы ВПР?

- Почему в работах так много заданий?

- У нас радужная статистика. Мы видим высочайшие результаты работ по стране. А вы жалуйтесь, что заданий много. Знаете, когда мы смотрим прекрасные результаты ВПР, единственное желание – добавить еще заданий. Давайте показывать реальные, а не показные результаты.

ВПР - не экзамен высоких ставок. Никаких судьбоносных решений на основе ВПР не принимается. Важно, чтобы школа получала реальную картинку. И она может быть объективна; В том числе, если в вариантах несколько разные задания используются.

В будущем в разных классах они вообще могут быть разными, если школа захочет.

Вообще, а нужна ли абсолютно бесконечная выверенность вариантов для мониторинга? При том, что внутренняя конструкция заданий везде одинаковая.

Что делается, чтобы ВПР не списывали?

- Какие меры используются, чтобы задания ВПР не прорешали заранее?

- В 2019 году четвертый и пятый классы проходили русский и математику по особой схеме. Каждая школа получала свой комплект вариантов.

С 2020 года будет готов банк заданий по всем предметам и всем параллелям, кроме восьмого, который пока сдает в режиме апробации.

Начиная с весны 2020 года варианты будут генерироваться из заданий банка и каждая школа получит свой индивидуальный комплект.

Это дает школе выигрыш. Можно сделать плавающее расписание. Уже не будет единого дня и единого времени для проведения ВПР. Школа сама выберет время, когда она проводит каждый из предметов в каждой параллели. Потому что нет риска, что этот комплект где-то всплывет.

Можно ли не проводить ВПР?

- Может ли школа отказаться от проведения ВПР?

- У нас пока нет единого документа на все годы. Каждый год выходит нормативный акт. Давайте дождемся и посмотрим, как все будет устроено в этом году. Документы будут опубликованы к Новому году или сразу после. Пока идет их активное обсуждение.

Можно ли не ставить за ВПР оценки?

- Можно ли не выставлять оценки за проведенный ВПР?

- Можно. Никаких нормативных документов, которые обязывали бы школы ставить отметки или запрещали их ставить, не существует. Школа сама принимает решение, как эти результаты использовать. Когда мы проводили опрос среди школ, то мнения разделились примерно пополам. Часть школ ответили, что нужно, и они это делают. Другая половина написала: нет, не нужно, они этого не делают.

- Можно ли заменить все рубежные контрольные ВПР?

- Должен быть здравый смысл во всем.

- Хоть что-то – можно?

- Если школа готова ВПР сделать одним из этапов аттестации - ради бога, это право школы. Чтобы не проводить две разные контрольные, чтобы родители не говорили, почему так много контрольных.

Реально ли обойтись без репетиторов?

- Как отвечать родителям на требования учителя брать детям репетиторов, чтобы школа успешно сдала ВПР?

- Мне кажется, это история не про ВПР, а про нашу реальную жизнь. Раньше это начиналось ближе к ЕГЭ или ОГЭ. У меня нет рецепта, как действовать, как ограничить таких рьяных учителей.

Как правильно проверять работы?

- Как школы могут распорядиться результатами ВПР? Какие у них есть ресурсы для того, чтобы скорректировать преподавание тех предметов, по которым результаты оказались низкими?

- Сначала – получить объективные результаты. Мы предлагаем проверять работы примерно так же, как проверяют работы экспертные комиссии ЕГЭ. Собраться всем для начала проверки, разложить несколько работ и их коллективно посмотреть. В ВПР есть как сами задания, так и критерии оценки. Важно, чтобы эти критерии в пределах одной школы работали одинаково. Чтобы два учителя, проверяя одну и ту же работу, оценивая одни и те же ошибки по одним и тем же критериям, не ставили разные баллы.

Дальше мы бы предложили продолжать оценивать хотя бы какое-то время всю пачку работ коллективно. Желательно, чтобы это было анонимно, чтобы фамилии детей ни на кого не воздействовали.

Важно, чтобы в процессе оценивания проблемные зоны сразу обсуждались. Может оказаться, что у одного класса какие-то типовые ошибки есть, а у другого – нет. Это и будет главная польза. Дальше хорошо бы обсудить, как избежать этих типовых ошибок.

Сколько будет заданий в этом году?

- Сколько будет вариантов заданий для ВПР?

- Для школы дается четыре варианта на один предмет на один класс.

Что такое «режим апробации»?

- В восьмых классах ВПР пройдет в режиме апробации. Чем он отличается от режима, в котором будут ВПР сдавать другие классы?

- Режим апробации предполагает, что проводить ВПР можно по решению школы и региона. В восьмых классах задания не будут генерироваться из банка заданий. Поэтому, предполагаю, будут риски публикации вариантов до того, как они будут объявлены школьникам.

Почему задания дают по еще не пройденному материалу?

- Иногда приходят задания по темам, которые в школе еще не изучали. Как быть?

- Когда в табличку вносятся результаты ВПР, то по каждому заданию вы можете поставить либо балл, либо «тема не изучалась» или «тема не пройдена».

- Когда ребенок получает результаты по ВПР, мы сравниваем его результаты с предыдущей четвертью. Но это не всегда объективно. Может, взять среднеарифметическое результатов ребенка за нескольких четвертей?

- Ни в каких рекомендациях по ВПР не написано, что надо результаты с чем-то сравнивать. Аттестация детей и оценка качества подготовки – это дело школы. ВПР ни в коем случае не является инструментом оценки школы.

Как выставить правильную оценку?

- Шкала оценивания ВПР не совпадает с нормами оценивания в начальной школе. Получить отметку четыре или пять за ВПР достаточно легко. По математике это может быть даже при нескольких нерешенных простых задачах. Сравнение итогов учебной деятельности и итогов ВПР приводит к разрозненности результатов.

- Мы слышали эти замечания про математику. Такая была исходная задумка. В математике четвертого класса очень длинная шкала пятерки. В комментариях к оцениванию написано, что за такие-то баллы можно поставить обычную пятерку, а за более высокие баллы, максимальные можно поставить и две пятерки. Значит, ребенок справился с более сложными, почти олимпиадными задачами.

Как уложиться в отведенное время?

- На ВПР для шестого класса выделяется 60 минут? Откуда взялось такое время? Уроки длятся от 40 до 45 минут. Спаренные уроки мы можем проводить только у ребят старшей параллели.

- В школе есть практика проведения работ на два урока. В старших классах у нас некоторые работы на 90 минут рассчитаны. Но мы исходили из того, что это неполные 90. После окончания работы детям можно дать более простую деятельность. Это не перемена, но можно их занять релаксом, дать возможность передохнуть.

ВПР проверяет наиболее значимые аспекты знания школьной программы. Бывает, что материала очень много. И разработчики не готовы упустить какую-то важную тему. Отсюда и увеличения времени.

В 45 минут не уложились, но и работу на два урока предложить не рискнули.

Давайте обсуждать как сделать лучше.

Обсуждение Всероссийских проверочных работ открыто на сайте Федерального института оценки качества образования fioko.ru.