В России за последние десять лет смертность на дорогах сократилась почти в два раза

Каждый год, по данным ВОЗ, в авариях по всему миру гибнут 1,35 миллиона человек. В России, по статистике ГИБДД, в прошлом году произошло 168 тысяч ДТП, в которых скончались более 18 тысяч человек, еще 215 тысяч пострадали. Стали ли за последние годы наши дороги безопасней? Об этом «КП» спросила президента экспертного центра «Движение без опасности», члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталью Агре.

- Надо отдать должное той работе, которая ведется в нашей стране, - у нас каждый год идет значительное сокращение числа погибших в ДТП, - рассказала Наталья Агре. – И такие тенденции демонстрирует только Россия. В 2009 году в Москве на Первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения была поставлена цель сокращения количества погибших по всему миру в два раза. Если посмотреть на кривую смертности, то за прошедшее десятилетие количество погибших на дорогах мира фактически не изменилось.

Более того, в США, например, за последние десять лет наблюдается рост погибших в авариях. В Европе показатель смертности на дорогах либо остается неизменным, либо растет. В отдельных, очень немногих европейских странах, он медленно снижается. Если говорить про Азию, то там тоже сохраняется крайне нехорошая тенденция, в Африке вообще все плохо. На этом фоне можно говорить о том, что за последние десять лет мы, как и планировали, сократили смертность почти в два раза. Если в 2009 году в России было около 36 тысяч погибших в год, то в прошлом году в ДТП погибли чуть больше 18 тысяч человек. В этом году цифры показывают, что мы тоже идем на сокращение: на российских дорогах погибло на тысячу человек меньше, чем в 2018-м.

Все усилия, которые в нашей стране прикладываются всеми ведомствами под руководством Госавтоинспекции, себя оправдывают, общая работа приносит хорошие плоды. Но сделать предстоит еще больше, ведь каждая человеческая смерть – это огромная трагедия для семьи. Нужно и далее объединяться и вести эту работу, чтобы ни один человек на наших дорогах не погибал.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает, что к 2030 году смертность на дорогах в России будет сокращена практически до нуля. Главные задачи, которые ставит нацпроект, - приведение городских и региональных аватотрасс в нормативное состояние, снижение концентрации мест ДТП на 50%, внедрение лучших технологий и материалов, а также широкая информационная работа: каждый участник дорожного движения, будь то водитель или пешеход, должен знать и соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.

СПРАВКА «КП»

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается по решению ООН с 2005 года. Каждый год в третье воскресенье октября люди по всему миру выражают соболезнования семьям, потерявшим близких в авариях. Этот день также служит напоминанием о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дорогах.