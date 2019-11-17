Испанская журналистка: Во всём плохом в мире виноваты русские

Газетная колумнистика — вещь провокативная. Её задача — не столько дать взвешенную картину мира, сколько, напротив, поколебать оную. Желательно — в экспрессивной авторской манере с резкими заявлениями и, как говорят пользователи сети, «умеренным розжигом». Но то, что позволила себе испанская журналистка Каре Сантос (Care Santos) в крупном издании El Periodico, оказалось далеко за гранью даже столь вольного жанра.

«Всему виной — русские», — под таким заголовком вышла в субботу её колонка. Далее по тексту начальная мысль раскрывается почти в тех же выражениях: «Они [русские] контролируют всё, они знают всё. На всём, что происходит, лежит их вина». (Тут, видимо, намёк на нынешние протесты в Каталонии, вызванные попытками этого региона отделиться от Испании).

Причём таково мнение не только одной авторессы, но и её друзей от Барселоны до Бухареста. Имена их, правда, не приводятся. Это же не журналистская статья с фактами и цифрами, а колонка — жанр позволяет!

Затем публицистка рассуждает о «кремлёвской клептократии», в качестве авторитета ссылаясь на… махрового русофоба и экс-советника ельцинского премьера Егора Гайдара — шведско-американского экономиста ультралиберальных взглядов Андерса Ослунда. Чьи прогнозы о «крахе и бессилии России» парадоксально сочетаются с его же заявлениями об опасности «российского империализма».

Под конец колонки Каре Сантос выдаёт совсем уж анекдотичный набор. Мол, Кремль «взломал выборы в США-2016» и в том же году вмешался в «Брексит» [референдум по выходу Британии из ЕС]. В доказательство приводятся… заявления Хиллари Клинтон. Которая, разумеется, в ту кампанию никаких ошибок не совершила и проиграть сама никак не могла.

Подобный, как сейчас принято говорить, «наброс» уже вызвал недоумение у других жителей Барселоны.

— Русские — это часть почти двухсотмиллионного народа, которые живут по всему миру, — пишет в Сети в ответ El Periodico глава Каталано-Российской торговой палаты, бизнесмен Александр Дмитренко. — Ваши слова оскорбляют целый народ. Если уж вы берётесь кого-либо осуждать, то стоит опираться на собственные познания и наблюдения, а не на фейковые новости и чужие домыслы.