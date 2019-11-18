Поступить слишком сложно, а учиться дорого: почему школьники больше не рвутся в вузы

Современные дети все реже решают получать высшее образование. По данным Минпросвещения, в последние годы установился паритет: половина школьников уходит в колледжи и техникумы уже после 9-го класса. А оставшаяся половина (а точнее, даже чуть меньше) доучивается в старшей школе, сдает ЕГЭ и поступает в вузы. Почему колледжи вдруг стали так популярны, выяснили исследователи Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

Аналитики сравнили три поколения - цифровое поколение (23 - 29 лет), миллениалы (31 - 36 лет) и реформенное поколение (41 - 46 лет). Всего эксперты опросили почти 1700 человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей.

Оказалось, что спрос на вузы и правда падает. Среди молодежи до 30 лет высшее образование получили всего 47 процентов. Колледж или техникум окончили почти 39 процентов опрошенных. А в старших поколениях выпускников с университетскими дипломами куда больше (см. «Какое образование получили представители разных поколений»).

Связи больше не работают, нужны репетиторы

Может быть, все дело в том, что в вузы просто сложнее поступить? Эксперты решили посмотреть, как опрошенные готовились к поступлению в вузы и колледжи. Большинство ребят готовилось самостоятельно. Однако те, кто планировал получать высшее образование, и правда почти в три раза чаще занимались с репетиторами и на подготовительных курсах, чем те, кто пошел в среднее профессиональное образование (СПО).

К слову, старшие поколения к поступлению в техникумы тоже готовились: среди людей 41 - 46 лет 14% занимались на курсах и 6% - с частными педагогами. Среди 31 - 36-летних таких было уже больше: 20 и 10% соответственно.

Кроме своих знаний, абитуриенты традиционно часто рассчитывают и на полезные связи родителей. Но к такому способу поступления цифровое поколение прибегает реже, чем люди более старшего возраста. Среди 23 - 29-летних родительские связи для поступления в вуз использовал каждый десятый, а вот среди 31 - 36-летних таких было почти 17%. Среди самого старшего поколения респондентов таким способом пользовались 12% (см. «Современная молодежь готовится к поступлению...»).

Ужасно скучная школа

Сами по себе причины, по которым школьники уходят в колледж, с годами почти не меняются. В основном это возможность раньше начать работать, а также нехватка денег на обучение в вузе.

Но есть и изменения. Например, стало почти вдвое больше тех, кто идет в техникумы, потому что им сложно или неинтересно учиться в школе. Увеличилась и доля тех, кто идет в колледж из-за нехватки денег на высшее обучение, и это особенно актуально для провинции.

Причем молодое поколение не питает иллюзий насчет СПО: становится гораздо меньше тех, кто верит, что с дипломом колледжа будет легко найти работу или получать хорошую зарплату. В этом их мнение совпадает с точкой зрения старших поколений. Если они в чем-то и сходятся, так это в том, что с дипломом вуза проще найти работу, занять высокую должность и сделать карьеру. А вот с точки зрения интересного досуга, круга общения или интересности самой работы никаких плюсов от университета нет - в этом поколения тоже единодушны (см. «Техникумы выбирают, потому что...»).

Кем собираются стать

Меняются и сами специальности, на которые люди идут учиться в колледжи. У старших поколений наибольшим спросом пользовались профессии в сфере услуг и торговли, ремонта и строительства. А молодежь выбирает медицину, экономику и финансы - то есть те направления, на которые особенно сложно поступить в вузы.

Интерес к юридическим специальностям (да-да, в колледжах и такие есть!) у современного поколения тоже невысок - пик спроса на юристов пришелся на поколение 31 - 36-летних. Падает популярность в СПО и инженерных профессий. А вот сфера образования, напротив, стала более привлекательной - дипломы педагогов получили почти 12 процентов выпускников колледжей в возрасте 23 - 29 лет (см. «Чему учат в колледже»).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Получается, что современная молодежь отказывается от высшего образования вовсе не от хорошей жизни. С введением ЕГЭ поступить в вуз стало сложнее - родительские связи уже не помогут, а деньги на репетиторов и курсы есть далеко не у всех, особенно в провинции. Платное образование многим семьям тоже не по карману. Тем более ценность абы каких дипломов сейчас упала: если и дают преимущество, то только из топовых, а значит, дорогих вузов. Так что выпускникам часто приходится отложить мечты об университетском дипломе - хотя бы до тех пор, пока они не окончат колледж и не смогут самостоятельно на него заработать.