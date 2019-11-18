На границе люди ходят хмуро: сериал "Ничто не случается дважды"

Приграничные истории любви - отдельный жанр в отечественной телеиндустрии. Все помнят сериалы «Граница. Таежный роман», «На дальней заставе» и другие. Есть в них особый шарм: военный городок, закрытая среда обитания, уставные ограничения, а значит, повышенная чувственность и риск вспышки внезапной роковой любви.

Так происходит и в сериале «Ничто не случается дважды». Крымский режиссер Оксана Байрак набила руку на мелодрамах и даже вела душещипательную программу «Откровенно» на канале ТВ Центр. В новом проекте шекспировские страсти возникают в южном пограничном городке на границе Грузии, куда прибывает молодая пара - Катя (Екатерина Тышкевич) и Дима Богдановы (Валентин Тосумяк). Оба на седьмом небе от счастья: на ней - подвенечное платье, на нем - шикарный костюм. Конечно, великолепие молодой прелестницы не проходит мимо сурового взгляда замполита Огнева (Антон Батырев): как ни странно, харизматичный волк-одиночка тоже привлекает внимание Кати. Только вчера расписались, а она ему глазки строит. Ну что за нравы у них там?!

В это же время в городке открывается и второй любовный фронт. Начальник заставы майор Калинин (Максим Дрозд) из последних сил держит оборону. Как может отбивает атаки со стороны боевой и пышногрудой подруги Раисы (дебют Надежды Мейхер-Грановской, бывшей солистки группы «ВИА Гра»), родившей ему дочь Аллу. И в то же время совершает редкие атаки на директора детдома Ирину (Ирина Ефремова), в которую безответно влюблен. А старшая дочь офицера, Аглая (Полина Носыхина), которая учится в Москве, узнает, что беременна от одногруппника - сына столичного дипломата. Короче, майора осадили по всем фронтам.

- Когда мы в первый раз встретились с Оксаной Байрак и она вкратце рассказала, о чем фильм, у меня просто мурашки пошли по коже, - призналась Надежда Мейхер-Грановская. - Мне безумно понравился сценарий, моя роль очень сложная и многослойная. Моя героиня - женщина яркая, не флегматичная, не спокойная, не степенная. История Раисы достаточно далека от меня, и это хорошо, но с психоэмоциональной точки зрения у нас есть кое-какие совпадения.

Сюжет раскручивается в двух временных интервалах. После скачка на 20 лет вперед зрители видят современность. Замполит Огнев стал успешным коммерсантом - с благородной сединой и томным взглядом мачо. Парадоксально, но, несмотря на название сериала, он встречает девушку по имени Маша (Екатерина Тышкевич) - как две капли воды похожую на ту самую Катю с заставы, что он в свое время упустил. Неужели зазноба переписала себе биографию?

...а в будущем его сослуживец, замполит Огнев (Антон Батырев), став успешным бизнесменом, закручивает роман с красавицей Машей (Екатерина Тышкевич). Фото: Film.ua

- Действие фильма начинается с 1990 года, когда все было еще привычно спокойно и люди были уверены в завтрашнем дне, - поясняет режиссер Оксана Байрак. - Правда, уже появлялись первые тревожные звоночки нового времени - контрабандная торговля оружием, например, и другие неприглядные новшества. Даже самые захватывающие линии - ничто, если нет правдивого визуального обрамления. Здесь постарались и художник по костюмам Ксюша Соломатина, и художник по гриму Саша Дзюба. С Максом Дроздом мы ломаем стереотипы восприятия его как брутального парня. И показываем, что он может быть лиричным влюбленным мужчиной с тонкой душевной организацией. Кстати, в очередной раз я заставила Дрозда петь.

Снимали проект в Иордании, Испании, Грузии и немного на Украине. Потому что чиновники украинского минобороны всячески препятствовали работе группы, на что жаловались и актеры, и режиссер. Доходило до абсурда. Съемкам на украинской заставе было отведено 14 дней - половина съемочного периода. Но чиновники запретили заходить на территорию воинской части гражданам России (такой у них закон). Даже одессит Максим Дрозд, мама которого живет в Киеве, попал в «бан».

- Был получен дурацкий ответ «нЭ положЭно»! - констатировала режиссер. - Абсолютный бред, который стал неотъемлемой частью нашей жизни.

В итоге декорации погранзаставы возвели на территории заброшенного украинского пионерского лагеря. Символично.

«Ничто не случается дважды». Понедельник - четверг, 21.30. Первый канал