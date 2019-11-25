«Лучше ты простудишься, чем умрешь от инфаркта, получив счёт за отопление»: 95 лет со дня пуска горячей воды россиянам

Каждую осень, а в некоторых регионах и в конце лета, людей мучает один и тот же вопрос— когда же дадут отопление?! Появление горячей воды в трубах многие ждут даже больше, чем выхода нового сезона любимого сериала или модели модного гаджета. Приход заветного тепла для многих проходит незаметно – только на вопрос родственников или коллег понимаешь, что утром не ловил себя на преследовавшем за дни до этого томительном ожидании и не пытался минимизировать временные потери между горячим душем и облачением в повседневную одежду.

Но не многие знают, что теплоснабжение в России имеет свою историю становления и когда-то было своего рода «гаджетом» для населения. А сегодняшний день - 25 ноября может считаться днем начала теплофикации.

Ровно 95 лет назад, 25 ноября 1924 года, заработал первый теплопровод от Государственной электростанции № 3, предназначенный для общего пользования в доме № 96 на набережной реки Фонтанки.

Теплом были обеспечены 72 комнаты. Электростанция № 3 пущена в эксплуатацию 22 мая 1898 года на набережной реки Фонтанки, 104, до национализации 1917-го называлась электростанция «Бельгийского Анонимного Общества электрического освещения». Сначала на ней была установлена паровая машина мощность 350 кВт, а в конце 1901 года 18 машин имели общую мощность 5500 кВт. В 1903 году здесь заработала первая паровая турбина «Парсонс» (650 кВт). В 1911-1914 годах были установлены семь котлов системы «Бабкок-Вилькокс» и шесть котлов фирмы «Фицнер и Гампер» с ручными угольными топками, а в машинном отделении трудились 10 вертикальных паровых машин и 6 турбин «Парсонс» общей мощностью около 18 тысяч кВт.

Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО), принятый 22 декабря 1920 года VIII Всероссийским съездом Советов, предусматривал не только развитие электроэнергетики, но и теплофикацию, то есть централизованное производство тепла, его плановое распределение и снабжение им промышленных предприятий и населения на далеком от места производства расстоянии. Теплофикация представляет собой централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла низкого (температура теплоносителя до 150 градусов) и среднего (температура теплоносителя от 150 до 350 градусов) потенциалов на теплоэлектроцентралях.

В 1924 году в рамках плана ГОЭЛРО ГЭС № 3 переоборудовали в теплоэлектроцентраль, проект которой был разработан объединением энергетиков под руководством В.В. Дмитриева (профессор Электротехнического института) и Л.Л. Гинтера (главный инженер ГЭС № 3).

Через год электростанция стала снабжать горячей водой бывшую Обуховскую больницу и бани в Казачьем переулке. А в ноябре 1928 года к тепловым сетям ГЭС № 3 подключили здание «Электротока», располагавшееся на Марсовом поле.

К 1931 году 4 электростанции с теплофикационными установками имелись уже в Москве.

В 1960 году электростанции № 1 и 3 Центральной ТЭЦ северной столицы объединили в общую теплофикационную сеть. Это был первый опыт совместной работы генерирующих мощностей, принятый в дальнейшем другими электростанциями страны.

С 1962-го на ТЭЦ № 3 полностью прекращено использование угля. В качестве основного топлива используется газ, в качестве резервного — мазут. Электроэнергия вырабатывалась только в отопительный сезон - с середины сентября по середину мая, остальное время основное оборудование станции находится в резерве. В настоящее время пионер промышленной теплофикации в России обеспечивает электрической и тепловой энергией метрополитен, городское Правительство, промышленные предприятия, жилые и общественные здания Центрального, Московского, Фрунзенского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга. В зоне обслуживания находятся около 500 тыс. человек.

Отметим, что первая в мире теплофикационная установка была создана в США, в Нью-Иорке, в 1879 году. В настоящее время она снабжает паром более 1200 зданий с радиусом действия до 1 км. В Германии первая теплоцентраль появилась в Дрездене в 1900 году для отопления центра города с его музейными и другими общественными зданиями.