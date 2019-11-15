2019-11-15T13:39:43+03:00
Звезды

Выбираем лучший наряд звёздной премии: «монашка» Ковальчук, статуэтка Гусева и Глюкоза в перьях

Для светской вечеринки знаменитости разоделись, кто во что горазд [фото, опрос]
Алена МАРТЫНОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока рабочий класс заканчивает трудовую неделю, звёзды, как на работу, ходят на всевозможные премии - высокий сезон продлится вплоть до Нового года. В четверг на премию журнала «ОК!» «Больше, чем звезды» актрисы, певицы и телеведущие выгуляли лучшие наряды - одни одевались сами, над другими колдовали стилисты. «Комсомолка» подробно разглядела, кто в чём пришёл.

Актриса Александра Ребенок призналась, что хотела выглядеть стильно со всех сторон, и это платье с элементами жакета идеально отвечает ее требованиям.

Александра Ребенок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александра РебенокФото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Подольская пошла ещё дальше: ее наряд и мини, и макси одновременно. Певица охотно нахваливала любимый российский бренд, а Владимир Пресняков рядом отшучивался: у него, мол, настоящий китайский Армани.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Пресняков и Наталья ПодольскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Маме троих детей Оксане Акиньшиной подобрал образ стилист, хотя, казалось бы, все просто: пышная юбка, длинные серьги, туфли-лодочки. Ах, да - цветок на груди!

Оксана Акиньшина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оксана АкиньшинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Тотьмянина выбрала строгий костюм себе и мужу Алексею Ягудину, в последний момент заставив его все-таки снять угги.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алексей Ягудин и Татьяна ТотьмянинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Волкова, недавно огорошившая публику заявлением о беременности, а потом о ее отсутствии, нарядилась в «горох». Зато благодаря крою платья теперь все точно уверены - с малышом актриса все-таки пошутила.

Екатерина Волкова с мужем Андреем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Волкова с мужем АндреемФото: Михаил ФРОЛОВ

Третья жена Дениса Клявера Ирина в платье в пол спрятала ноги, зато полностью оголила спину. Не знаем, кому как, а мужу понравилось: он то и дело норовил приобнять супругу за едва прикрытые места.

Денис Клявер с супругой Ириной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Денис Клявер с супругой ИринойФото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Гусева, не стареющая со времён «Бригады», подобрала платье, подчеркивающее точеный силуэт. А «крылышки» сделали наряд нескучным.

Екатерина Гусева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина ГусеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Валерия в свои 50 с хвостиком хороша в любых одеждах, а здесь есть, где разгуляться глазу: кроме самого платья, броские аксессуары - серьги и сумочка.

Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иосиф Пригожин и ВалерияФото: Михаил ФРОЛОВ

Глюкоза по сравнению с недавними выходами явилась даже чересчур одетой. Красные перья, красные туфли, красная помада - певица явно решила выделиться.

ГлюкОza Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГлюкОzaФото: Михаил ФРОЛОВ

Зара же, наоборот, позволила себе немного оголиться. И ей это очень идёт!

Зара Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗараФото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Чиповская, которая была не гостьей, а ведущей премии, с гордостью демонстрировала экстремальное декольте.

Анна Чиповская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна ЧиповскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Ковальчук, давно отошедшая от мини-нарядов «Блестящих», прикрыла все черно-белой классикой, за что в кулуарах ее в шутку назвали «монашкой».

Юлия Ковальчук Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия КовальчукФото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин в этот вечер удалось переплюнуть перья Глюкозы - по крайней мере, количеством уж точно. А ведь есть еще и воланы!

Жасмин Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЖасминФото: Михаил ФРОЛОВ

Встал рядом с королем - изволь соответствовать! Подруга несравненного Филиппа диджей Катя Гусева даже на его фоне смогла выделиться кислотным леопардом и небанальной сумочкой.

Филипп Киркоров и Катя Гусева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров и Катя ГусеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Елка в последнее время избегает женственных нарядов. И ведь все-равно выглядит женственно, вот порадокс!

Елка Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕлкаФото: Михаил ФРОЛОВ

Жена Сергея Жукова, экс-певица, а ныне кондитер Регина Бурд удивила репортёров скромным нарядом.

Сергей Жуков с женой Региной Бурд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Жуков с женой Региной БурдФото: Михаил ФРОЛОВ

Регина Тодоренко, признанная на днях «Женщиной года», в кокетливом костюме старалась держаться поближе к мужу.

Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Регина Тодоренко с мужем Владом ТопаловымФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Екатерина Шпица в образе величественной императрицы. Правда, когда в зале запели «Руки Вверх» она стала шальной - танцевала так, что клубным завсегдатаям учиться и учиться!

Екатерина Шпица Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина ШпицаФото: Михаил ФРОЛОВ

Тина Канделаки в идеально-чёрном и подчеркивающем фигуру платье. Все достоинства видны невооруженным глазом!

Тина Канделаки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тина КанделакиФото: Михаил ФРОЛОВ

Новая девушка Саши Петрова Стася Милославская продемонстрировала длинные стройные ноги. И конечно, жениха - самого востребованного актёра страны.

Александр Петров и Стася Милославская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Петров и Стася МилославскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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