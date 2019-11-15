2019-11-15T13:19:31+03:00
Происшествия

В Подмосковье на 16-летнюю девочку упала лошадь и сломала ей позвоночник

Девочка поступила в больницу
Наталия ЕРОШКИНА
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Девочка поступила в больницу.Девочка поступила в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несчастный случай произошёл 9 ноября в посёлке Часцы Одинцовского района. Там расположен Конно-спортивный клуб " ГАЛОП". В нём 16-летняя Вика (имя изменено) долго обучалась верховой езде, участвовала в соревнованиях и даже занимала призовые места. 24 августа девушка стала третьей в общем зачёте в прыжках на 60 сантиметров. После соревнований конкуристка прекратила тренировки. Но расстаться с лошадьми Вика не могла.

— Раньше она ходила к нам и занималась, всегда под присмотром инструкторов сидела на лошадке. Потом в определённый момент сказала, что заниматься не будет, но просила разрешить ей приходить помогать с лошадьми: почистить, покормить и так далее, — рассказали kp.ru в конном клубе.

Приходить к лошадям девочке разрешили. Но поскольку Вика перестала заниматься верховой ездой, садиться в седло ей было уже нельзя. Таковы правила безопасности. Верховая езда всегда связана с риском, поэтому рядом должен находиться специалист. По словам сотрудников конного клуба, в тот злополучный день девочка нарушила договорённость. Всё произошло в то время, когда все занятия в клубе закончились, инструктор ушёл переодеваться, а на плацу никого не осталось.

— Девочка выбрала время, когда никого не оказалось на плацу, она просто решила самостоятельно сесть в седло. Вика сказала всем, что пошла "гонять лошадь на корте". Это значит, что наездник не садится на лошадь, а та свободно бегает. Сначала так и было, полчаса Вика погоняла коня на корте, а после вывела на плац, где решила покататься, — рассказали kp.ru в клубе.

Лошадь, с которой занималась девочка, оказалась не готова к тренировкам, скорее всего именно это и стало причиной несчастного случая. Животное не послушалось наездницу и девушка упала на землю вместе с лошадью.

— Мы всегда строго-настрого запрещаем садиться на чужих лошадей. Кобыла молодая, это важный фактор, который нужно учитывать. Раньше Вика занималась на 11-летней лошади по кличке Фея. Плюс лошадь, которую она взяла в тот день, не работает вообще, её мало тренируют, а значит у неё очень много энергии, и за полчаса выбегаться она бы не успела. Такую лошадь около трех недель нужно было вводить в работу, чтобы на неё мог сесть опытный всадник, — рассказали kp.ru.

Когда всё случилось, Вике оказали помощь, вызвали "скорую" и сообщили родителям. Девочку доставили в Одинцовскую ЦРБ, там у неё диагностировали закрытый перелом таза и перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Полиция сейчас проводит проверку, чтобы выяснить, при каких точно обстоятельствах подросток получил такую тяжелую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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