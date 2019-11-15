От эксперимента – к практике

Правительство собирается с июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых (Налог на профессиональный доход, НПД) на всю страну.

Уже с начала следующего года он заработает в 19 регионах. Эксперимент, который проходил весь этот год, оказался успешным, как для самозанятых, так и для региональных бюджетов. В течение года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов регулярно выезжал в регионы и встречался с предпринимателями. Итоги были подведены 11 ноября 2019 г. на совещании у президента Владимира Путина, который поддержал новый налоговый режим.

Год назад, в конце 2018 года, Государственная дума РФ приняла закон о проведении в четырех субъектах РФ (Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан) эксперимента. В этих регионах граждане, включая индивидуальных предпринимателей, при соблюдении некоторых ограничений на вид и масштаб деятельности получили право перехода на льготный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Этот режим предусматривает уплату в бюджет 4% доходов, которые получены гражданином от других физических лиц, и 6% доходов, которые получены от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Эти условия применительно к доходам от физических лиц более выгодны, чем существующий с похожими целями льготный режим — упрощенная система налогообложения, предлагающая в качестве одной из двух опций уплату 6% доходов, полученных от любых контрагентов. При этом переход на НПД освобождает налогоплательщика от обязанности уплачивать страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование, что является дополнительным преимуществом. Также не требуется заполнение налоговых деклараций и использование кассового аппарата.

Целью введения нового режима стало желание правительства поддержать тех предпринимателей, которые работают в одиночку, без образования юридического лица, иногда время от времени, без отрыва от основного места работы. Такие условия заставляют людей трудиться чаще всего в неформальном секторе, «по понятиям», без какой-либо трудовой и судебной защиты. В обмен на уплату весьма скромного налога, такие граждане получили очень комфортные условия для ведения бизнеса.

«Основная задача этого налога — сделать простой, понятный режим работы для людей, которые хотят заниматься бизнесом», — объяснял замысел министр финансов Антон Силуанов. По его словам, «зачастую люди занимаются бизнесом «в серую», не регистрируясь нигде, не платя налоги, и в результате они страдают: не могут получить кредит, не могут поучаствовать в программах государственной поддержки». Поставленным целям способствовало как собственно более благоприятные условия уплаты налогов, чем в существующих режимах, так и предложение нового режима именно в качестве опции. За гражданами сохранилась возможность выбора всех существующих до сих пор режимов, но наряду с этим возможность выбора нового, а это гарантирует, что положение не ухудшится, ни у кого.

В поддержку нового налогового режима граждане фактически проголосовали сами. Кроме низких ставок это еще и удобство отчетности. Нет необходимости мучиться с налоговыми декларациями - вся отчетность формируется в мобильном приложении «Мой налог» прямо на смартфоне. Не возникает никаких дополнительных расходов, как в других налоговых режимах, например, не нужно тратиться на покупку онлайн контрольно-кассовой техники или уплачивать страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. Кроме того, этот налоговый режим позволяет совмещать постоянную работу и самозанятость. При этом доходы по основному месту работы не перемешиваются с доходами от зарегистрированной деятельности, дополнительных налогов не возникает, а трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии никак не страдает. Но самое главное, любой, даже самый маленький бизнес, зарегистрированный в налоговом режиме для самозанятых, получает правовую защиту.

Эксперимент, даже ограниченный до сих пор территориально, привлек значительное число трудоспособных граждан — более 260 тыс., преимущественно таксистов, строителей, репетиторов и арендодателей. Это опровергает логику скептиков, что «в тени сидеть выгодней и налог никто платить не будет». Исходя из опубликованных в августе 2019 года цифр — 2200 рублей, уплаченных с начала года налогов на одного самозанятого — по итогам года можно ожидать получение бюджетом доходов около 1 млрд руб., оценки Минфина еще оптимистичнее – 1.2-1.3 млрд рублей (ссылаясь на рассчитанную сумма НПД на октябрь 2019 г. - более 820 млн рублей).

Предприниматели, впрочем, в данном случае зачастую уместнее говорить о фрилансерах, в распространении нового льготного режима на остальные регионы заинтересованы. По итогам многочисленных региональных поездок (а Антон Силуанов является кроме всего прочего и куратором национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на последнем совещании в Карелии 1 ноября 2019 г. он отметил, что предприниматели хотят досрочно присоединиться к этому эксперименту, правительство это поддерживает, но все-таки постепенно. Ведь доходы от налога на профессиональный доход поступают преимущественно в региональные бюджеты (62,5% при ставке налога 4%, и 75% при ставке налога 6%), и региональные власти видят риск того, что льготный режим привлечет не только налогоплательщиков, но и позволит компаниям уклоняться от налогов. «Необходимо просчитать, как введение режима отразится на бюджете, будут ли значительные выпадающие доходы», — говорит о новом режиме бизнес-омбудсмен по Бурятии Чингис Матхеев. В частности, возможен перевод работников из штата компаний в самозанятые. Такая схема для компаний выглядит привлекательной, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов за физических лиц, которые выполняют работы или оказывают услуги организациям, будучи плательщиками НПД.

Исходя из итогов совещания с Владимиром Путиным принято решение, что с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на новые 19 субъектов РФ (Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Башкортостан). Ожидается, что это решение будет оформлено в виде соответствующих поправок в законодательство. Из списка регионов видно, что речь идет о состоятельных регионах, которые не столь чувствительны к недополученным доходам.

Между тем, новый режим, по всей видимости, наиболее актуален для всех субъектов РФ, особенно для тех, в которых наиболее высока доля неформального сектора. Что касается самозанятых из этих регионов и вообще из субъектов РФ помимо указанных девятнадцати, у них предположительно появится возможность воспользоваться новым льготным налоговым режимом во второй половине 2020 года. Путин поддержал предложение Антона Силуанова включить в новый режим регионы, которые сами выступят с такой инициативой, это подразумевает, что дальнейшее его расширение будет прежде всего приниматься с оглядкой на экономику конкретного региона. За это время в правительстве планируется более внимательно проработать некоторые выявленные за время эксперимента ограничения для самозанятых. Например, по некоторым видам деятельности лицензию могут получать только юридические лица. Но для встраивания в экономику новой категории налогоплательщиков – физических лиц, изъявивших желание применять НПД, правительство готово решать регуляторные проблемы в законодательстве. Об этом также шла речь на совещании в Карелии. Одним из них является подключение самозанятых к системе закупок государственными компаниями у предприятий малого и среднего бизнеса (на них резервировалось ранее 10% закупок, теперь 18%, со следующего года 20%). Это, кстати говоря, довольно приличные деньги - более 3 трлн. рублей, хотя, понятно, преимущественно они будут доставаться более крупным подрядчикам, но такую равную юридическую возможность предусмотреть стоит. Кроме этого, речь идет о таких мерах поддержки малого и среднего бизнеса, как надзорные каникулы, субсидирование экспорта, выставок и т.п. Не стоит забывать и тот факт, что, работая в сером секторе, еще сложнее взять банковский кредит. Иными словами, налоговый режим для самозанятых оказался востребован людьми и выдержал проверку на практике.