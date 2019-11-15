2019-11-15T16:10:33+03:00
Звезды

«Дети прекрасно смотрятся вместе»: Киркоров высказался об участниках «Евровидения» от России

Король сцены проводил ребят на предстоящий конкурс
Игорь ПОЛЯКОВ
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Филипп Киркоров, Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак.Филипп Киркоров, Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак.
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Уже в это воскресенье, 17 ноября, студенты «Академии Игоря Крутого» 9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак улетают в польский город Гливицы, где 24 ноября будут представлять Россию в финале международного песенного конкурса.

Неделя перед отъездом у ребят выдалась насыщенной. Каждый день проходят репетиции с преподавателями по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. Особое внимание уделяется постановке номера с режиссером Алексеем Голубевым.

— Занятий очень много, с нами работают лучшие преподаватели Академии, — говорит Татьяна. — Я даже по школе соскучилась. Не успеваем ходить на уроки — будем нагонять потом, после возвращения.

— Скучать нам некогда, — не соглашается с подружкой Денберел. — Каждый день что-то новое узнаем. С нетерпением ждем поездки в Польшу и выступления на финале конкурса.

Поддержать Татьяну и Денберела накануне отъезда на «Детское Евровидение» пришли звезды.

Татьяна и Денберел пообщались с артистами, поделились с ними своими эмоциями и переживаниями. А в финале мероприятия выступили с песней Time for us, которую будут исполнять на «Детском Евровидении».

— У Тани и Денберела хорошая песня, она мне нравится,-говорит маэстро Игорь Крутой.-В ней есть эмоции, она удобно написана для того, чтобы показать вокальные данные, легко запоминается. Как конкурсная песня Time for us — оптимальная. Я надеюсь, что ребята исполнят ее с нужной энергией. Их сила в дуэте.

Тане и Денберелу предстоит серьезное испытание, - считает Филипп Киркоров. - Это первый большой экзамен в их жизни, международный, государственный. За ними вся страна! Без волнения, конечно, ничего не получится, но это не должно превзойти главную миссию дуэта — достойно представить Россию с замечательной песней на «Детском Евровидении». Дети прекрасно смотрятся вместе, они талантливые. Я желаю им получить удовольствие самим и доставить удовольствие всем, кто будет смотреть конкурс. А место не имеет никакого значения, главное, чтобы пели ребята от души и от всего сердца, так как они умеют.

— Мой совет детям: выйти на сцену и получить удовольствие от того, что они делают, - говорит Лера Кудрявцева. - На них будет смотреть весь мир. Это точно останется в памяти на всю жизнь. Волноваться не надо, кайфуем и делаем то, что умеем. Будем держать кулачки и болеть за Россию.

«Справка «КП»

Финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржакас песней «Время для нас» (A time for us). Ребята учатся в «Академии Игоря Крутого». Татьяна занимается вокалом с 4-х лет, играет на фортепиано и флейте, сама пишет музыку и стихи, у нее много спортивных наград. Девочка принимала активное участие в написании конкурсной песни. Денберел — победитель суперсезона шоу «Ты Супер!» и конкурса «Детская Новая Волна». Ребята познакомились и сдружились после участия в одном из конкурсов, а позже решили вместе попробовать свои силы на «Детском Евровидении-2019».

В отличие от взрослого «Евровидения», на детском конкурсе странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу (junioreurovision.tv). Первый этап онлайн голосования будет открыт 22 ноября с 22:00 по московскому времени и продлится до 17:59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.

Финал «Детского Евровидения» смотрите в 18:00 на телеканалах НТВ и «Карусель».

«Дети прекрасно смотрятся вместе»: Киркоров высказался об участниках «Евровидения» от России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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